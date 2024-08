Objetivos Claros: La Clave para la Productividad

Todos sabemos que para ser productivos, es fundamental tener claras nuestras prioridades y cómo ordenarlas. Si leíste Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva (y si deseás aumentar tu productividad, te lo recomiendo), recordarás que el hábito N° 3 es "Hacer primero lo primero". Sin embargo, es difícil cumplir con ese hábito cuando no sabemos qué debemos hacer, cuándo debemos hacerlo y para qué hacerlo.

Imaginá que comprás un mueble desarmado para tu casa. El día de la entrega estás emocionado por armarlo y colocarlo en su lugar, pero al abrir el paquete te das cuenta de que no incluye instrucciones. ¿Cómo sabrías por dónde empezar? Podrías intentarlo, pero es probable que no logres el resultado o que te tome mucho más tiempo del necesario. No importa cuánta motivación tengas; sin tareas y objetivos claros, es difícil alcanzar tus metas. Lo más probable es que termines descartando el mueble debido a la frustración, el desinterés y, finalmente, la falta de motivación para continuar.

Lo mismo ocurre en nuestra vida cuando no tenemos objetivos claros que marquen el camino hacia lo que queremos lograr. Sin ellos, perdemos la motivación y, de manera inconsciente, nos enfocamos en aspectos que no son prioritarios ni están alineados con nuestros deseos. ¿Cuántas veces has tomado malas decisiones para tu futuro por no tener claridad sobre qué hacer en el presente? Cuando no tenemos un plan para perder peso, es más fácil ceder al alcohol o la comida rápida. Cuando no tenemos un plan para iniciar un emprendimiento mientras trabajamos en relación de dependencia, es más fácil decir "sí" a todas las salidas con amigos. Cuando no tenemos un plan de entrenamiento, es más fácil cambiarlo por una siesta. Como dijo Antoine de Saint-Exupery, escritor del famoso libro “El Principito”, “Un objetivo sin un plan es solo un deseo”.

El Cerebro y la Ley del Menor Esfuerzo

Para comprender mejor esto, es necesario profundizar en el funcionamiento de nuestro cerebro. Esta increíble máquina opera bajo la premisa de la "ley del menor esfuerzo" porque pensar requiere energía, y el cerebro siempre buscará ahorrar la mayor cantidad de energía posible para ser utilizada en momentos cruciales. Por eso, cuando no tenemos claridad sobre lo que debemos hacer, el cerebro optará por lo más fácil y accesible, aunque eso no siempre sea lo que más nos beneficia o nos conduce hacia nuestros sueños. El cerebro necesita direcciones claras y precisas para funcionar, y una vez que las obtiene, trabajará a nuestro favor.

Cuando sabemos lo que queremos y trazamos un plan para lograrlo, nuestra motivación aumenta. Esto nos lleva a la acción, lo que nos permite avanzar hacia nuestro objetivo, y a su vez, refuerza nuestra creencia de que somos capaces de alcanzar nuestras metas.

Pasos para Establecer Objetivos Claros

Ahora que sabemos por qué es importante establecer objetivos claros y qué sucede si no los tenemos, surge la pregunta: ¿Cómo empiezo a hacerlo?

1. Evalúa tu presente a través de preguntas: Las preguntas son la puerta a las respuestas y, aunque parezca sencillo, muchas personas no saben cómo formularse las preguntas correctas. Y por "correctas", me refiero a aquellas que abren nuevas posibilidades. Las preguntas te permitirán organizar tu interior para luego organizar tu exterior.

Algunas preguntas que te ayudarán a comenzar a trazar objetivos claros son:

¿Qué quiero?

¿Para cuándo lo quiero?

¿Cómo me daré cuenta de que estoy teniendo éxito?

¿Cómo mediré mi progreso?

¿Qué requiere hoy toda mi energía?

¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr lo que quiero?

¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer para lograr lo que quiero?

¿Qué gano cumpliendo mi objetivo?

¿Cuál es el costo de no cumplir mi objetivo?

¿Por qué es importante para mí este objetivo?

2. Especifica y mide tus objetivos: Como mencioné anteriormente, es crucial dar a nuestro cerebro direcciones claras y precisas porque, ante instrucciones ambiguas, volvemos a poner en riesgo nuestros objetivos. Volvamos al ejemplo del mueble, pero esta vez imagina que sí incluye instrucciones, solo que la primera dice: "Toma 3 tornillos y atorníllalos en la madera". Esta instrucción es equivalente a no dar ninguna instrucción. Seguro surgirán preguntas como: "¿Cuál de todas las maderas y tornillos debo tomar?", "¿Cómo debo colocarlos?", "¿En qué cara de la madera debo atornillarlos?". Como mencioné antes, al cerebro no le gusta pensar, por lo tanto, una vez más, es muy probable que abandones la tarea.

Por eso, la premisa más importante es que tus objetivos sean:

Medibles : Define cómo sabrás que has alcanzado tu objetivo.

: Define cómo sabrás que has alcanzado tu objetivo. Observables : Describe qué acciones específicas tomarás.

: Describe qué acciones específicas tomarás. Precisos: Evita la ambigüedad para mantener un enfoque claro.

3. Establece un plan de acción: Una vez que tienes tus objetivos claros, es fundamental crear un plan de acción detallado. Divide tu objetivo en pasos manejables y establece un cronograma para cada uno. Este enfoque te permitirá avanzar de manera constante y mantenerte enfocado.

4. Revisa y ajusta: A medida que avanzas hacia tus objetivos, es esencial revisar tu progreso regularmente. Si encuentras obstáculos o si tu situación cambia, no dudes en ajustar tus objetivos o el plan para alcanzarlos.

Conclusión

Tener objetivos claros es fundamental para cualquier persona que aspire a ser productiva y alcanzar el éxito en su vida personal y profesional. Un objetivo claro no solo te proporciona un camino definido, sino que también aumenta tu motivación, eficiencia y satisfacción personal. Recuerda que el primer paso hacia cualquier meta es saber exactamente a dónde quieres llegar y cómo piensas hacerlo.

¿Estás listo para establecer objetivos claros y transformar tu productividad?

Mi nombre es Inés Urdaniz, soy Coach Ontológica Profesional, cuento con una maestría en Coaching avalada por ICF y formación en Psicología Laboral, Comunicación, Emprendedurismo y Liderazgo. Acompaño personas y equipos de trabajo comprometidos y apasionados, que no saben cómo lograr sus objetivos, pero saben que quieren ir por más, a transitar procesos de desarrollo personal y profesional, promoviendo el autoconocimiento y buenas prácticas, alineadas con su visión y valores.

Si estás buscando claridad, enfoque y un plan de acción efectivo, te invito a contactarnos. Juntos, podemos crear el camino hacia tus sueños.

¡Contactame hoy y da el primer paso hacia tus metas!

Inés Urdaniz

+54 113686-6887

LinkedIn: Ines Urdaniz

También podés encontrarme en https://buscatucoach.com/coaches/ines-urdaniz/

por CEDOC