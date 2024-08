Psicología Posadas

Lic. Posadas, ¿cómo fueron los inicios trabajando en tu profesión?

Comencé mi carrera en Psicología mientras aún era estudiante universitaria, buscando adquirir experiencia práctica para cuando obtuviera mi título. Mi trayectoria inicial incluyó las prácticas en prevención psicosocial con adolescentes en instituciones educativas. Al graduarme, participé en rotaciones de servicio en el Hospital de Niños, y posteriormente realicé una concurrencia en Tribunales de la Provincia de Córdoba, impulsada por mi interés en la psicología jurídica. Estas experiencias me permitieron conocer a profesionales destacados y aprender a elegir con quién trabajar y formarme. Después de obtener mi título, me enfoqué en especializarme en el área clínica en Córdoba y Buenos Aires, lo que me llevó a continuar mi desarrollo en el Instituto Ackerman en New York.

También realicé una maestría en la Universidad de Valencia, en España, centrada en trastornos alimentarios, del estado de ánimo y trastornos de la personalidad.

Además, completé posgrados en clínica y discapacidad.

Actualmente coordino un equipo de inclusiones escolares en este último campo.

Hace tres años, me formé en Coaching Ontológico en Buenos Aires, integrando la visión de futuro y el liderazgo en mi trabajo con los consultantes.

¿Cuáles son los servicios que ofreces a tus pacientes?

Brindo atención tanto virtual como presencial en la clínica, dirigida a niños, adolescentes y adultos, con una demanda creciente de atención virtual desde la pandemia. También trabajo con pacientes con diversidad funcional en estimulación neurocognitiva y realizo pericias psicológicas de control. Además, me dedico a fortalecer equipos de trabajo mediante el Coaching Ontológico y el desarrollo de liderazgo, con el objetivo de fomentar la visión de futuro en entornos laborales productivos.

¿Qué proyectos tienes por delante?

En el mediano plazo, mi objetivo es continuar expandiendo mi práctica, especialmente hacia clientes internacionales. Aunque ya he comenzado a trabajar con clientes de otros países, mi intención es fortalecer y ampliar este aspecto en el mediano y largo plazo, y seguir formándome, lo cual me da mucha satisfacción.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que me destaca es la atención personalizada que ofrezco, permitiendo que las personas se sientan comprendidas y apoyadas. Gestiono personalmente todos los aspectos de mi negocio: desde la presencia en redes sociales hasta la atención al cliente, la gestión de reservas y la organización de mi agenda.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada, porque cada experiencia en mi recorrido ha sido fundamental para convertirme en quien soy hoy.

Datos de contacto:

Teléfono: 351-7636839

Web: www.psiposadasmariajosefina.com.ar

Instagram: @psicologiaposadas.josefina

por CEDOC