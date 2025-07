¿Qué es la soberanía financiera?

¿Por qué es importante tener autonomía financiera?

La autonomía financiera es mucho más que un tema económico; es un aspecto central de la libertad personal, emocional y social. Cuando delegamos por completo nuestras finanzas a terceros—ya sea a una pareja, familiares o cualquier otro actor externo como puede ser el estado o un trabajo—renunciamos no solo al control económico, sino también al poder de decidir sobre nuestras vidas. Dejamos de ser protagonistas.

¿Autonomía como base de la libertad emocional?

Claro, la libertad de elegir, tener libertad de expresarte, de decidir sobre tu vida, vacaciones, etc. Se sustenta en la autonomía financiera, la psicóloga especialista en relaciones y dependencias emocionales, Patricia Faur, "la independencia económica es fundamental para evitar relaciones de dependencia que pueden volverse tóxicas". Tener dinero propio no solo permite tomar decisiones, también brinda seguridad emocional ante posibles conflictos o rupturas.



¿Cómo fue que te diste cuenta de esta situación?

Por repetición, de cada diez mujeres que atendía 7 u 8 tenían un problema de dependencia económica, con sus padres o con sus parejas. Tuve que empezar a interiorizarme en el tema para poder comprender que estaba pasando con la autonomía y como la iban delegando poco a poco. Siempre las buenas voluntades y el amor con como la llave a estas decisiones que finalmente derivan en dependencia.

¿Qué pasa desde lo legal, con los divorcios y separaciones?



Bueno, acá empiezan a jugar otros factores super importantes como la registración de los bienes a nombre de los dos, el matrimonio por supuesto, el cambio de domicilio en los DNI y diferentes cuestiones de índole probatoria. Te imaginas que uno no se junta y suele hablar estas cosas, en Argentina es de mal gusto.



La abogada especializada en derecho familiar, Mariana Gallego, afirma que la falta de autonomía económica es un factor que incrementa la vulnerabilidad de una persona frente a una separación. "La mayoría de los casos complicados en divorcios provienen de una marcada dependencia económica de una de las partes. Tener recursos propios simplifica enormemente el proceso emocional y legal", explica.

¿Cuál es la mirada desde lo sociológica sobre autonomía financiera?

Bueno aquí una vez mas vuelven a ser las mujeres las que quedan con ingresos menores a los hombres y relegadas a las tareas de cuidado o del hogar que no son remuneradas.

Es una forma de ir cercenando la libertad en el largo plazo si no te tienen claros los objetivos.



La socióloga Eva Illouz, reconocida internacionalmente, señala que el manejo propio del dinero es un factor clave en la igualdad de género y el desarrollo personal. Illouz menciona: "La autonomía financiera es un componente clave en la reducción de la desigualdad social, particularmente en relaciones de género, donde históricamente las mujeres han sido más vulnerables".

¿y que pasa con estas personas dependientes? ¿Cómo impacta esto en su autoestima y decisiones personales?

Bueno generalmente cuando vienen a mi, la papa ya está más que caliente. Probablemente o se quieren separar y no saben cómo o se separaron y están en una situación muy vulnerable.

Yo desde mi rol de planificación trato de revisar hacia atrás los hitos en los cuales se tomaron o no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Es difícil ya que forma parte de un proceso de tomar responsabilidad sobre la propia persona y muchas veces uno tomó esas decisiones confiando en otro y no las puso en papel o en letra firme legal. Después de todo, uno estaba confiando en su pareja.

Entonces tomar responsabilidad, volver a la autonomía, desandar los pasos que se dieron muchas veces es ver que uno no actuó en una situación y fue victima de un probable engaño o falsa promesa.



El reconocido psicólogo argentino Gabriel Rolón sostiene que "controlar el dinero propio fortalece la autoestima y promueve decisiones personales más acertadas y menos condicionadas por terceros".

Rolón subraya que manejar el propio dinero ayuda a construir una identidad fuerte y estable, permitiendo elegir libremente cómo y dónde vivir, qué relaciones mantener y cómo proyectar el futuro. Básicamente es un pilar de la autoestima, ni mas ni menos.

¿Qué pasa con la violencia económica?



Lamentablemente la violencia económica es moneda corriente, de ahí se forja el concepto de “mamá luchona” imagínate que encima se discrimina a la persona que esta remando para salir adelante luego de haberse quedado con los hijos y sin dinero de parte de quien decía amarla y compartían su vida.

La autonomía financiera también funciona como un escudo contra la violencia económica. Luciana Peker, periodista especializada en cuestiones de género, afirma: "Muchas mujeres quedan atrapadas en relaciones abusivas por falta de recursos propios. La independencia económica es una forma esencial de empoderamiento y prevención contra cualquier tipo de violencia".

Sin ir mas lejos, ¿tu dinero es tu libertad?

Claramente, y en Latinoamérica las mujeres no se pueden permitir no tenerlo y disponer de el libremente. Tener el control de tu propio dinero no es simplemente un lujo o una elección individual, es una necesidad crucial para vivir una vida autónoma, segura y libre. Invertir en tu educación financiera, asumir el control de tus ingresos y decisiones económicas es apostar por vos mismo.

Ser soberano de tus finanzas quiere decir que quien maneja tu dinero, maneja en gran medida tu vida. Asegúrate que seas vos el protagonista, yo te ayudo a rentabilizarla de la mejor manera.



Datos de contacto:

Instagram: @LACHICADELBANCOOK

WWW.LACHICADELBANCO.COM.AR

1140513121