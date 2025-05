Ricardo Brusasca: Sentido de Pertenencia (no viene solo, hay que construirlo)

En mi experiencia trabajando con bancos e instituciones financieras, he observado que el sentido de pertenencia del personal es uno de los pilares fundamentales para el éxito sostenido. En un sector caracterizado por su dinamismo, cultivar este sentido no solo fortalece las bases de la organización, sino que también impulsa el compromiso, la responsabilidad y el crecimiento de cada colaborador.

Hace algunos años formar parte de un plantel en una institución bancaria era lo más parecido a ganar la lotería. Con el transcurso del tiempo y la evolución en el campo laboral eso cambió, y hoy, uno de los desafíos es también –como en muchas otras actividades-, la rotación del personal. Quizás en menor medida que en otras actividades, pero presente al fin.

Es que la exigencia del sector, combinada con las expectativas de crecimiento profesional de los empleados, genera un flujo constante de entradas y salidas. Sin embargo, he aprendido que, en lugar de percibir esto como una amenaza, es una oportunidad para adaptar y mejorar las estrategias de integración y desarrollo. Cada nuevo miembro trae consigo habilidades, ideas y perspectivas únicas que, cuando se gestionan correctamente, enriquecen a la organización.

El proceso de adaptación del personal a una cultura corporativa también juega un papel crucial en la construcción del sentido de pertenencia. En los bancos e instituciones financieras con los que he trabajado, he visto cómo los programas de inducción efectivos y las iniciativas de mentoría pueden marcar la diferencia. A través de estos programas, los empleados no solo entienden las metas y valores de la empresa, sino que también se sienten respaldados en su transición. Esto genera confianza y acelera su integración, permitiéndoles asumir roles con mayor efectividad.

El crecimiento del personal es otro aspecto que he tenido la oportunidad de analizar de cerca. Las instituciones financieras que priorizan el desarrollo profesional no solo retienen talento, sino que también generan un sentido de orgullo y motivación entre sus colaboradores. He sido testigo de cómo la capacitación continua, los planes de carrera claros y las oportunidades de ascenso fortalecen el compromiso del personal. Cuando las personas perciben que su esfuerzo se traduce en un avance tangible dentro de la organización, su sentido de pertenencia crece exponencialmente.

En los equipos que he liderado y asesorado, he comprobado que cuando los empleados sienten que sus opiniones son valoradas y consideradas, su nivel de compromiso aumenta. Crear espacios donde puedan compartir ideas y participar activamente en la definición de estrategias o proyectos no solo enriquece la calidad de las decisiones, sino que también fortalece la relación entre el individuo y la organización.

La responsabilidad es otro componente clave del sentido de pertenencia. En mi experiencia, cuando las instituciones financieras fomentan una cultura de rendición de cuentas basada en el apoyo y la transparencia, los empleados asumen con mayor seriedad sus funciones. Este enfoque no busca señalar errores, sino promover el aprendizaje y el mejoramiento continuo. Un empleado que se siente responsable de sus logros y consciente de su impacto en los resultados de la empresa desarrolla un lazo más profundo con su trabajo y su equipo.

Finalmente, el éxito en los objetivos organizacionales es un reflejo directo del sentido de pertenencia del personal. He observado que las instituciones que logran integrar a sus empleados en una visión compartida obtienen resultados sobresalientes. Esto no ocurre por casualidad, sino gracias a un esfuerzo constante por parte de la empresa para comunicar claramente sus metas, celebrar los logros y reconocer el esfuerzo colectivo. Los empleados que se sienten parte de algo más grande que ellos mismos están dispuestos a dar lo mejor de sí para alcanzar el éxito.

En resumen, el sentido de pertenencia en bancos e instituciones financieras es un factor determinante para enfrentar los desafíos de un sector tan competitivo. Construirlo requiere atención, estrategias claras y un compromiso genuino por parte de los líderes.

Ricardo Brusasca

Coach de Entidades Financieras & Mentor.

por CEDOC