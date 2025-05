Lic. Carina Mitrani, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Hace más de 40 años cuando comencé a cursar la carrera de Psicología, la tendencia predominante era el psicoanálisis. Los primeros 20 años estuvieron dedicados a esta práctica. Diez años más tarde, me inicié en el Hospital Escuela de Cardiología de la Academia Nacional de Medicina, y adquirí la especialidad de Psicocardióloga. Fui luego Jefa del Servicio de Psicología Médica del instituto Sacre Coeur, durante 20 años. Desarrollé Programas de Reducción del Estrés grupales para pacientes con patología cardiovascular y los asistí en preoperatorios y postoperatorios. Me dediqué a la clínica psicosomática y psicoanalítica. Luego, resolví explorar otras áreas de la psicología. Me formé en EMDR, (Movimientos Oculares Desensibilización y Reprocesamiento), técnica que todavía utilizo en casos de Trauma, Ataques de Pánico y Fobias. Años más tarde, y por una cuestión azarosa, encontré el Ensueño Dirigido, y me apasionó, tanto su metodología como su eficacia terapéutica.

¿Qué es el Ensueño Dirigido?

El Ensueño Dirigido es una técnica poderosa que permite acceder al inconsciente por medio de la visualización de un símbolo, en un estado de relajación. En la pantalla de la mente del paciente se va desarrollando una “película” que guarda toda la información de nuestra vida. El terapeuta guía el proceso hasta su resolución, facilitando transformaciones profundas y duraderas. Al vencer las barreras resistenciales, que todos tenemos, nos brinda un material muy rico, trabajando al mismo tiempo nuestro pasado, presente y lo más importante, nuestro futuro. Este “cuento vivo” obtenido, debe ser luego decodificado, desencriptado, traducido a las experiencias pasadas y presentes del paciente.

¿Qué podés lograr con esta herramienta?

Acelerar el proceso terapéutico, abordar traumas y bloqueos emocionales, mejorar la autoestima y la calidad de vida, accediendo a una vida más plena, resolviendo los conflictos internos de raíz.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Debido a mi pasión por la enseñanza, me proyecto como una capacitadora de facilitadores en Ensueño Dirigido, para transmitir esta valiosa herramienta.

¿Qué te diferencia dentro de tu especialidad?

Me defino como una psicóloga de herramientas. Considero que las terapias simplemente parlantes o tradicionales no tienen la propiedad de llegar a las áreas más profundas de nuestro cerebro en donde están almacenados nuestros traumas y las experiencias que condicionan nuestra vida en forma de inhibiciones y creencias limitantes. El uso del Ensueño Dirigido, poco conocido en el mundo, constituye una gran diferencia.

Datos de contacto:

Celular: 1153392943

IG: @psicologacarinamitrani.com.ar

Página web: www.psicologacarinamitrani.com.ar