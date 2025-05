“Adicto a una Persona”: La trampa invisible del amor tóxico que Luciana Quiroga ayuda a desarmar

"No entiendo cómo llegué a esta situación", "Sé que me hace daño, pero no puedo alejarme". Estas frases resuenan con frecuencia en los consultorios de la Licenciada Luciana Quiroga, psicóloga clínica y experta en adicciones, quien se ha transformado en una voz indispensable para comprender una de las formas más dolorosas y silenciadas de sufrimiento psicoemocional: la dependencia afectiva.

"Cuando hablamos de adicción, solemos pensar en sustancias. Pero también existen adicciones sin objeto físico, como la adicción a una persona. Es cuando tu estabilidad emocional depende exclusivamente de la presencia o ausencia del otro. Ya no sos vos quien regula tu mundo interno: le diste el control al otro", afirma Quiroga con contundencia.

La dependencia emocional es, según explica, una elección desde la carencia. Del otro lado, muchas veces, aparece una figura narcisista que promete contención, amor y seguridad... hasta que lo quita. "Eso es abuso emocional", advierte. "Es como mudarse emocionalmente a la casa del otro: dejás de ser dueño de tu propio espacio interno, y en esa casa, quien manda es él o ella".

Frente a este escenario, Quiroga propone una salida clara: volver al eje. El trabajo no es con el otro, sino con uno mismo. "Salir de un vínculo tóxico no es solo cortar la relación, es reconstruirse. Es preguntarse desde qué lugar elegiste esa relación, reconocer tus faltas, tus carencias, y trabajar sobre ellas para que nunca más tengas que buscar fuera lo que solo puede completarse adentro".

Luciana no solo acompaña procesos individuales en su consultorio; también lleva este mensaje a auditorios repletos. Sus conferencias y talleres son un llamado a la conciencia y la autonomía emocional. "Muchos viven en angustia crónica sin saber por qué. Mi objetivo es dar luz donde hay confusión y enseñar a vivir bien. Con salud mental, con libertad, con amor propio".

Dueña de un método propio para fortalecer la independencia emocional, Luciana Quiroga invita a reflexionar con una frase que se vuelve lema en cada encuentro: “Si no eres dueño de tus emociones, alguien más lo será por ti”. Su trabajo no solo transforma vínculos: cambia vidas. Y en tiempos donde amar mal está normalizado, su voz es más necesaria que nunca.

