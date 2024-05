Transformando el Éxito Corporativo: La Trayectoria de Lorna Burgos en el Coaching Empresarial

Lorna, ¿Qué te llevó a especializarte en coaching corporativo y cuál es tu experiencia en este campo?

Hace unos 15 años, cuando estaba terminando mi carrera de Consultoría Psicológica, cursé una materia llamada Consultoría Laboral. Mi profesora, Nora, que pronto se convirtió en mi mentora, tenía un amplio recorrido en empresas facilitando el coaching. Al escucharla, supe que ese era el camino profesional que deseaba. Luego de recibirme, trabajé en RRHH, donde puse en práctica mis conocimientos y aprendí sobre procesos, gestión de recursos y administración. Considero que esos años me han proporcionado una mirada profunda sobre las personas y el Ser. Con el tiempo, surgió en mí el deseo de explorar nuevos caminos. Seguí capacitándome y años más tarde decidí integrar a mi camino en RRHH un nuevo camino independiente, compartiendo mi experiencia en el mundo corporativo. Forjé mi profesión en la dirección que más feliz me hace, siempre con la compañía de mi mentora desde hace 15 años. Como siempre digo, no hay nada más placentero que trabajar en lo que uno ama.

¿Cuál es tu enfoque principal al trabajar con empresas y profesionales dentro del ámbito corporativo?

Hoy en día, mi enfoque es la confluencia de mi experiencia en consultoría psicológica, RRHH y coaching. Al acompañar a líderes o equipos de trabajo, me centro en el desarrollo personal para alcanzar el éxito profesional. Abordo este proceso compartiendo el camino en busca de los valores fundamentales que mis coachees desean honrar. Desde ese lugar, avanzamos en el logro de la tarea, en mejorar la coordinación entre las partes e integrar equipos, enfrentando y superando dificultades personales y convirtiendo debilidades en fortalezas. Es fundamental trabajar en nosotros mismos, nuestros vínculos y luego en metas u objetivos.

¿Cómo defines el éxito en el coaching corporativo y cuáles son tus objetivos al trabajar con clientes empresariales?

En el enfoque Consciente del Coaching, hablamos del éxito más allá del éxito. Es decir, el foco está en el proceso, no en el resultado. Identificamos los valores que deseamos honrar para sentirnos en paz a lo largo del camino, lo cual juega un papel fundamental en el logro. También nos concentramos en identificar qué depende de nosotros y qué depende de otros o del entorno, adaptando la meta en consecuencia. Si transitamos el proceso alineados con nuestros valores y conscientes de los límites internos y externos, llegaremos en paz a la meta o nos acercaremos lo máximo posible, siempre dando lo mejor de nosotros mismos.

¿Cuál es tu opinión sobre la importancia del liderazgo y el desarrollo de habilidades de liderazgo en el mundo empresarial actual?

El líder es el alma de la empresa. Sin líderes que inspiren, ningún proyecto llegaría a la meta. Su tarea es incentivar el compromiso interno. Debe ser compromiso de la empresa motivar y acompañar a los líderes en la difícil tarea de inspirar, habilitando espacios de bienestar y aprendizaje donde avancen en la autoexploración con el fin de autoliderarse por sobre de liderar. Un verdadero líder empodera al equipo, estableciendo relaciones personales y generando un entorno motivador y acogedor. Es esencial que los líderes tengan sólidos conocimientos en herramientas blandas para resolver problemas duros, tales como los financieros, con soluciones psicológicas, obteniendo compromiso interno, entusiasmo y amor de sus colaboradores.

¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas y sus empleados, y cómo los abordas en tu práctica de coaching?

En principio considero que el desafío más grande en el contexto económico actual es lograr llevar adelante una política financiera sana, sostener equipos productivos y mantener el capital humano porque, en los últimos años, se está experimentando un fenómeno de alta rotación jamás

Desde mi experiencia, si bien es importante destacar que, el dinero es uno de los factores motivacionales para los colaboradores, otro que está teniendo gran incidencia, yo diría enorme incidencia, son los beneficios corporativos. La causa del alto impacto es que los beneficios corporativos están absolutamente relacionados con el bienestar y, uno de esos beneficios, es el Coaching. Al ser contratada por una empresa me ocupo personalmente de que los recursos tengan disponible un espacio donde se los escuche empáticamente, acompañe y motive a alcanzar sus metas cuidando sus valores. Estos espacios son es muy bien recibidos y enormemente valorados por ellos. Genera fidelización y compromiso. Lo que obtiene la empresa al tener un Coach tanto para sus equipos, mandos medios y directivos, son recursos dispuestos a dar lo mejor de sí y, como consecuencia, mayor productividad y mayor rentabilidad del negocio

Actualmente las empresas que trabajan con Coaches son las que mejores resultados están obteniendo. Las empresas que logran aggiornarse a los nuevos tiempos son las que marcan la diferencia

