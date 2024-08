Kevin Johansen: “Los músicos somos grandes negadores del paso del tiempo”

Sus canciones han formado parte de la banda de sonido de nuestras vidas. Un artista multifacético, imposible de encasillar, con un gran oído para la música, dueño de una voz cadenciosa, relajada y cómplice, amigo de la nostalgia, pero fanático de la memoria. Kevin Johansen vive una etapa en la que milita la zona de confort, transita por el humor de siempre y hace de la amabilidad una bandera.

Hombre de sonrisa perpetua, con una predisposición para el diálogo y un aspecto eternamente joven, se torna inverosímil que Johansen tenga 60 años. Nacido un 21 de junio, preanunciando inviernos y primaveras, la edad que marca el documento contrasta con la realidad, parece un capricho establecido gracias a una conspiración manufacturada por los creadores de los registros oficiales.

Gran anfitrión, de una encomiable hospitalidad, Johansen recibe a NOTICIAS en su casa en plena presentación de su último disco, “Quiero mejor”. La primera canción lleva el mismo título y arranca con la frase de Oscar Wilde: “Tengo gustos simples, solo quiero lo mejor”.

Dueño de un público transgeneracional, se apresta a hacer una de las cosas más lindas de la vida, conversar sobre música.

Noticias: ¿Qué es lo mejor de ser músico?

Kevin Johansen: ¡Qué linda pregunta! En mi caso me gustan todas las instancias, ¿viste cuando estaba esta moda de hablar de los trabajadores esenciales durante la pandemia? Yo llegué a la conclusión de que los músicos, y los actores también, somos trabajadores presenciales. Creo que esa presencialidad que se expande cuando uno escucha el rebote de lo que hace, sin importar si son tres, tres mil o tres millones, es lo más lindo de la música. Los músicos somos bastante adictos a esa sensación, te diría, la de tocar un nervio propio para tocar uno ajeno. Emocionarse y sentir, aunque a veces puedas errar, que encontraste una idea en una canción.

Noticias: En su nuevo disco, “Quiero mejor”, hay un tema llamado “Era ahora” junto a Nito Mestre. ¿Cómo fue colaborar con él?

Johansen: ¡Hermoso! Yo escuchaba su voz en esa canción que tiene algo de combatir la nostalgia y a la vez destaca lo efímero que es un instante en la vida. Ser la banda del momento, como digo en el tema, se la llevó el viento. Me pareció que Nito era testigo de una época tan fuerte en la música popular que me gustó la idea de que él la cante conmigo porque la letra habla de los tangueros del rock y de cómo ser amante de la memoria sin ser amante de la nostalgia.

Noticias: A lo largo de su carrera ha tenido infinidad de colaboraciones, David Lebón, Pity Álvarez, Jorge Drexler, solo por mencionar algunas. ¿Le queda alguien pendiente?

Johansen: Por supuesto, ¡miles! Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Joaquín Sabina… un montón de artistas. Creo que en mi caso esas cosas se dan muy orgánicamente. De repente me cruzo con alguien en un festival o en un aeropuerto y sucede. Lo de Nito surgió por ir coincidiendo en lugares, me acuerdo de encontrármelo en un ascensor en Rosario y pensar qué lindo trato tenía, tan cercano. También me pasó con Palito Ortega, él vino hacia mí y me dijo: “Te felicito por tu carrera”. ¡Él a mí! Es ridículo, todo lo contrario (se ríe). Te encontrás con gente como él o como David Lebón que han tenido tanta historia y verificás eso de la humildad de los grandes. Porque podrían ser re pasados de todo, limados o amargados, pero están parados en el presente.

Noticias: ¿Esas figuras tan grosas a veces pueden intimidar?

Johansen: Soy muy pudoroso con mis ídolos. Con David Byrne me pasó que cantó una canción mía, “Anoche soñé contigo”, en inglés. La grabamos en Nueva York, yo tenía un show esa noche. Menciono esto por la idealización que uno a veces tiene del ídolo, él me dijo: “La cantamos juntos ahí, la probamos”. Yo estaba con dudas sobre si iba a aparecer. Vino en su bicicleta y cuando lo vi con una cerveza en su mano en ese sótano dije: “Ok, es un ser humano” (risas).

Noticias: Llegó a Argentina desde Estados Unidos con 12 años. ¿Cómo fue vivir la adolescencia durante la dictadura?

Johansen: Mirá, lo viví de refilón. Con cierta conciencia de que era un momento duro en lo social y también en lo personal, porque nos vinimos con mi madre y mi hermana de un día para el otro y fue un shock cultural. Imaginate que venía de San Francisco, California, iba a la escuela pública y compartía clase con gente muy diversa, había mucha libertad. Llegar acá fue un choque, tuvimos la suerte de caer en la Escuela del Sol que era un colegio muy progre, no usaba uniforme, era una rareza en esa época.

Noticias: Su canción “Anoche soñé contigo” dice: “Qué lindo que es soñar, soñar no cuesta nada”. ¿A usted le quedan sueños pendientes?

Johansen: Sí, un montón, de verdad. Creo que los músicos añoramos y ansiamos romperla toda y llenar veinte veces River (se ríe). El que te diga que no, miente. Tengo mil sueños, pero a la vez te puedo decir que llegado un determinado momento uno agradece el milagro de encontrar un público, porque conozco colegas a los que les cuesta mucho eso. Tener gente que te siga, que esté pendiente de lo que hacés es maravilloso. Está por supuesto la ilusión de despertar al desprevenido, me encanta cuando viene alguien fan del heavy metal y me dice: “Yo escucho metal, no tu música. Pero esa canción que hiciste me gustó“. Sentir que una de mis canciones pudo atravesar los estilos para mí es un gran logro.

Noticias: Nombró a River. ¿Como hincha lo ilusiona el regreso de Marcelo Gallardo?

Johansen: Sí, ¡por supuesto! Es un ídolo de la institución. Me dio pena lo rápido que se fue Demichelis, me pareció que al final el hincha de River sintió un poco de empatía con él si bien le costó conectar. Son esas cosas crueles que tiene el deporte. En la música también pasa, todas las instancias culturales tienen esos momentos de falta de paciencia, en los que todo tiene que ser ya.

Noticias: El deporte se mide mucho por el resultado, ¿cómo es en la música?

Johansen: En la música pasa algo interesante y es cómo el tiempo elige que vuelva una canción o no. Yo tengo la teoría de que dentro de los agujeros negros debe haber un elástico que rebota el sonido, entonces cada veinte años reaparece una canción y se pone de vuelta de moda (se ríe). Hay algo apasionante en eso de resurgir y resonar en algún lugar aunque hayan transcurrido décadas. Pasó por ejemplo con Kate Bush y Stranger Things. Son canciones que pegan en una generación nueva y las descubren ahora. Creo que los músicos somos grandes negadores del paso del tiempo.

Noticias: ¿Para su música prefiere un mega estadio o un lugar más íntimo?

Johansen: Por suerte tuve a un gran mentor, fue Hilly Kristal, el dueño de CBGB, mítico club de Nueva York. Viví ahí desde mis 26 hasta mis 36, la primera vez que caí con un demo, él lo aprobó y me saludó en el show que hice para quince personas. Era una noche de invierno, plena Guerra del Golfo y me dijo: “Me gusta lo que hacés, acá tenés todo para grabar y tocar”. Me ayudó mucho para empezar a foguearme, pero en un momento me comentó: “No te veo en estadios gigantes, pero si hacés las cosas bien te veo tocando en teatros para dos, tres, cuatro mil. Ahí tenés una larga carrera”. Disfruto mucho un gran living, ahora presenté el disco en el Coliseo, tenemos en breve dos Niceto que es más rockero y vamos por el interior. Hago muchos teatros, y es genial.

Noticias: En uno de sus discos hizo un clásico de Bowie, “Modern love”. ¿Qué significó él en su vida?

Johansen: Me pasó algo curioso con Bowie, cuando terminamos la secundaria todo ese snobismo porteño estaba pendiente de él… y a mí me molestaba Bowie porque estaba de moda (risas). Después cuando vi “Let`s Dance” y sus videos dije: “¡Ah, con razón!” Recién a los 27 me compré por primera vez un CD suyo, “Space Oddity”, y ahí lo asumí. Ok, me gusta Bowie. Uno a veces tiene preconceptos de adolescente, después comprobás por qué los mitos son mitos, como los Rolling Stones.

Noticias: Justamente Mick Jagger hace poquito cumplió 81, parece mentira que usted tenga 60. ¿Se imagina siendo como él y no aflojando con la música a esa edad?

Johansen: ¡Qué increíble, qué suerte que hay ejemplos! Me imagino como Jagger componiendo y tocando, no sé si bailando porque tendría que empezar a entrenar, él es muy serio con su condición física. Yo hago cosas normales que me ayudan a mantenerme, como andar en bicicleta por la ciudad porque no sé manejar. La composición musical es una carrera larga, si te cuidás podés estar bien y seguir creando.

Noticias: ¿Cómo se compone una canción?

Johansen: Para mí es un trance, una especie de auto hipnosis donde se empieza a repetir una idea musical o quizás puede partir de un título. Umberto Eco le enseñaba a escribir ensayos a sus alumnos, pero les decía que no podían arrancar hasta que tuvieran el título. Encontrar esa síntesis de lo que querés decir es un muy buen ejercicio, yo lo aplico cada tanto y me ayuda un montón para ir desarrollando la idea. Están muy entrelazados la sonoridad y el sentido. Una buena canción tiene que rodar por la lengua, ahí está el truco.