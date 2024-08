Candela Francisco: “La competencia es buena para avanzar”

Candela Belén Francisco, leonina e hija única, competitiva al extremo, sabe que está destinada a formar parte de la historia grande del deporte argentino e integrar la galería selecta de mujeres de distintas disciplinas deportivas como Paula Pareto, Marcela “La Tigresa” Acuña, Luciana Aymar y Gabriela Sabatini, entre otras.

Candela es campeona mundial juvenil, la primera en lograrlo en el ámbito del ajedrez. Lo consiguió con apenas 16 años, la misma edad que tenía el español Lamine Yamal cuando deslumbró al mundo con un golazo extraordinario que llevó a su seleccionado a la final de la Eurocopa.

En abril firmó un acuerdo de sponsoreo con Emova, empresa concesionaria de lar red de Subte de Buenos Aires, que contempla el apoyo a su desarrollo profesional y el acompañamiento para que pueda participar en torneos internacionales.

Peter Handke reflexionaba sobre el miedo del arquero ante el tiro penal. En el caso de Candela Francisco no hay lugar para los miedos, las vacilaciones o las dudas. Determinada, el tablero es su campo de batalla y ataca al oponente de turno convertido en presa, como si fuera el tenista que sube a la red rumbo a la volea consagratoria. O como el boxeador que conecta el golpe decisivo para el nocaut definitivo.

Candela dialogó con NOTICIAS para que podamos conocer a la persona dueña de una mente brillante.

Noticias: ¿Cómo es un Mundial de ajedrez?

Candela Francisco: Es un torneo a once partidas, hay días en los que jugás dos rondas diarias y después solo una por jornada. Es el torneo más importante que existe porque es un Mundial. Y más aún porque estoy jugando en una categoría que no me corresponde y es muy fuerte. De hecho si te ponés a ver los antecedentes de Argentina en cuanto a campeonatos mundiales juveniles ganados, en hombres habrán cinco o seis y en mujeres yo fui la primera de la historia.

Noticias: ¿Cómo es el entrenamiento para un Mundial? ¿Hay una preparación física?

Francisco: Está la preparación netamente ajedrecística que consiste en cómo vas a utilizar tu repertorio, las cosas que ya conocés y hacés, y en sumar estrategias nuevas para sorprender a tus rivales. Pero también estudiás a tus oponentes en base a analizar todos los datos que puedas. El trabajo previo es bastante intenso. Después si hablamos de lo físico, el tema de cuidarte con las comidas es importante porque si caes enfermo en un torneo puede perjudicarte seriamente a la hora de jugar una partida. Hay que comer livianito, tranqui. Cuando termina el campeonato, ahí dale con todo, pero mientras dure el torneo no lo recomiendo (sonríe).

Noticias: ¿Y es necesario salir a correr o realizar alguna otra actividad física?

Francisco: No es obligatorio, pero la mayoría lo hace. En este momento dejé la actividad física porque con tantos torneos y entrenamientos de ajedrez no me daban los tiempos. Hice tenis durante muchos años y eso me ayudó con el tema de la resistencia. Si te ponés a pensar que una partida dura entre cinco y seis horas necesitás estar todo el tiempo con el cerebro activo. Hay que tener firmeza para estar tantas horas pensando constantemente, porque si llegás a cometer un error en los últimos cinco minutos todo el tiempo anterior que invertiste fue en vano.

Noticias: Usted es Gran Maestra femenina y ahora Campeona Mundial Juvenil. Leí que sus sueños son ser Gran Maestro y Gran Maestro Internacional, ¿qué diferencias hay entre esos títulos?

Francisco: Gran Maestra Femenina es el título máximo al que puede aspirar una mujer, eso y ser campeona mundial de mi categoría ya lo tengo. Gran Maestro Internacional es un paso para aproximarme a Gran Maestro que es lo más importante, vamos de uno a la vez hasta convertirme en Gran Maestro Absoluto (se ríe). Lo de absoluto es porque si bien se dice gran maestro en masculino, una mujer puede obtener el título. No importa el género sino la persona con quien disputás el título para obtenerlo. Hay torneos específicos donde por nivel de fuerza y títulos ganados podés llegar a conseguir una norma. Vos necesitás tres normas para llegar a esa instancia. Hay que trabajar el nivel de juego y podés lograrlo.

Noticias: Di María acaba de dejar la Selección, en el ajedrez a diferencia del fútbol no te limita el tema de la edad. ¿Se imagina jugando los próximos treinta años?

Francisco: Sí, ¡totalmente! No hay restricciones de edad así que incluso me veo jugando de más viejita también (se ríe).

Noticias: Está cursando el último año del secundario. ¿Puede ir al colegio?

Francisco: Estoy en un sistema de educación a distancia que es del Ejército Argentino, se llama SEADEA y me facilita mucho el tema de no tener que ir a clases presenciales, curso por Zoom. Se hace todo por medio de una página a la que mandan actividades semanales y ponen a disposición todo el material teórico, después con eso rindo libre todas las materias.

Noticias: La concentración, el estudio, la preparación, son todas cualidades suyas, pero noto que en su Instagram menciona mucho a Dios y a Jesús. ¿En usted convive el lado más racional con el mundo de la fe?

Francisco: Soy cristiana de nacimiento y también por voluntad propia. Creo que Dios me ayuda muchísimo a la hora de jugar mis torneos y partidas porque me da una paz sobrenatural que no se puede explicar. Mientras muchos jugadores sienten la presión y van a jugar con mucha carga, yo voy tranquila, me divierto y encima a veces Dios me concede los logros que tengo en el corazón. Creo que en mi caso van muy de la mano la fe y el ajedrez.

Noticias: ¿Qué hace cuando quiere desenchufarse del ajedrez?

Francisco: (Piensa) ¡La verdad es que estoy 24/7 con el ajedrez! Pero los fines de semana que voy a la Iglesia tengo un grupo de amigos de mi edad. Ese es un lugar donde podemos compartir nuestra Fe y crear vínculos con chicos y chicas, así que una vez que salimos nos juntamos. Pero me parece que estoy bastante tiempo con el ajedrez, eh.

Noticias: ¿Vio la serie “Gambito de dama” (Netflix)?

Francisco: Vi un par de capítulos mucho tiempo después de que se estrenó porque como yo era menor de edad y estaba recomendada para gente mayor de 16 dije: “No voy a verla hasta que no cumpla“, yo soy así (se ríe). Esperé, finalmente vi un par de episodios y … ¡no me gustó! Es una serie para gente que no conoce mucho el ambiente ajedrecístico, a mí desde el otro lado no me interesó tanto.

Noticias: ¿Usted tiene un entrenador?

Francisco: En este preciso momento no. Pero durante mucho tiempo he tenido entrenadores que te ayudan a la hora de ver líneas y te aconsejan porque tienen más años en este mundo, entienden mejor el juego. Pero ahora estamos en un momento complicado.

Noticias: Tiene el sponsoreo de Emova, ¿pero además de eso recibe algún tipo de apoyo estatal teniendo en cuenta que es la única campeona mundial argentina?

Francisco: Digamos que en el último tiempo estuvo todo muy difícil, las pocas cosas que tenía como ayuda estatal se fueron yendo. Así que el apoyo que me está brindando Emova desde hace un par de meses vino como una bendición que cayó a mis manos. Estaba literalmente sin profesores, con cero recursos, y para poder competir obviamente necesitás todas esas cosas. Que Emova pueda ayudarme a viajar a torneos como los de Colombia y Chile donde contribuyó con los pasajes aéreos es una bendición y una alegría tremenda. Si no hay una empresa privada detrás que ayude a un deportista es complicadísimo seguir, porque tu familia puede apoyarte un montón, pero llega un momento en el que ya no hay más recursos para seguir llevando adelante tus sueños.

Noticias: ¿Conoce a Faustino Oro, el niño ajedrecista de diez años al que le han hecho tantas notas?

Francisco: Sí, lo conozco. Jugamos dos veces con score a favor así que estoy contenta (se ríe). Es un chico que tiene mucho futuro, creo que quizás no debería dejarse influenciar tanto por los medios y por la gente de alrededor. Mi consejo siempre es enfocarse en la carrera y divertirse.

Noticias: En deportes como el automovilismo o el tenis hay competencia y rivalidad, pero también muchos grandes campeones terminaron siendo amigos. ¿En el ajedrez hay lugar para la amistad?

Francisco: Yo soy muy competitiva, pero nosotros decimos: “Dentro del tablero no somos amigos, afuera sí”. Me llevo bastante bien con todos, pero honestamente creo que si tenés competencia dentro de tu categoría eso es lo que te potencia para llegar a ser un gran jugador. Si sos bueno y ganás todas las categorías de taquito porque no tenés rivales de peso, a la larga te terminás estancando. Hoy con la ayuda de la tecnología todos analizamos a los rivales y tenemos la misma información, pero en el ajedrez es cuestión de estrategia y de cómo la usa cada uno. Mis objetivos para este año son conseguir el título de Maestro Internacional y representar a Argentina en las Olimpiadas en septiembre. La competencia es buena para avanzar.