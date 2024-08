Dolores Avendaño: “Me divierten los riesgos y los desafíos”

“La vida es una desafiante aventura o no es nada”, dice Helen Keller. Esa frase le encanta a la protagonista de esta historia. La inspira, la estimula a animarse. Y, si se trata de asumir desafíos, ella se animó a mucho.

Dolores Avendaño es una prestigiosa ilustradora argentina con carrera internacional. Además, fue ultramaratonista en destinos tan desafiantes como el Sahara, el Himalaya o Mongolia.

“Desde muy chiquita quería ilustrar libros para chicos. Me atrapaban las ilustraciones y las historias, y me veía a mí misma de grande haciendo eso. Después, de adolescente, soñé con correr larga distancia. Me veía corriendo a través de la naturaleza y corriendo mucho. Con el tiempo pude concretar esos sueños”, cuenta.

Estudió en el Northlands School de Olivos y cursó Diseño gráfico en la UBA. Posteriormente obtuvo un Bachelor of Fine Arts in Illustration en la Rhode Island School of Design. Su primer trabajo como ilustradora fue el libro On Halloween Night para la editorial Tambourine Books, en Manhattan. Entre sus trabajos posteriores se destacan sus ilustraciones para los libros de Harry Potter. Entre 1997 y 2008, ilustró las portadas de las ediciones en español para España, Latinoamérica y Estados Unidos, e hizo las ilustraciones para la publicidad en librerías.

Hoy sigue trabajando como ilustradora, ya no corre porque tuvo varias lesiones, pero sí hace trekking, da charlas motivacionales, viaja con su marido y acrecienta su creatividad pintando huevos de ñandú.

Noticias: Su vida es una aventura

Dolores Avendaño: Sí, una desafiante aventura. Ahora estoy un poco más tranquila. Me casé en 2018 con un señor viudo con cinco hijos y nueve nietos. Ese fue otro desafío. A fines de mis treinta y principios de mis cuarenta supe que quería formar una familia, y eso fue casi más difícil que la ilustración y que correr. Encontrar la persona adecuada me costó mucho, tuve malas experiencias. Cuando cumplí 46 adopté una perra de la calle, me relajé y me dije que mi familia éramos ella y yo. A los cuatro meses apareció el que es hoy mi marido.

Noticias: ¿Cómo lo conoció?

Avendaño: Luis formaba parte del grupo de argentinos que habíamos corrido la carrera del Sahara de 243 kilómetros y yo era la única mujer. No nos dimos ni bolilla, es mucho más grande que yo, en ese momento estaba casado, ni lo registré. Después enviudó, fue muy duro para él. Cuando cumplió los 70 quiso correr una carrera de 70 km solo. Los del grupo lo esperamos al final y cuando lo vi y vi la cantidad de gente que fue a apoyarlo, me llegó mucho. Ahí lo vi por primera vez y él a mí también. Casi me caigo de espalda. Me asusté y pensé que tenía que presentarle a alguien. Por suerte, no lo hice y meses más tarde terminamos saliendo y siendo pareja.

Noticias: Los riesgos y los desafíos la movilizan

Avendaño: Sí, me divierten, pero no cualquier riesgo o cualquier desafío. Tengo que sentir entusiasmo. Me incentiva hacer lo que me interesa o me moviliza realmente.

Noticias: ¿Cómo llegó a ilustrar las portadas de Harry Potter en español?

Avendaño: Fue una cadena de eventos. El primer libro que ilustré On Halloween Night fue importantísimo. Cuando volví a Argentina trabajé para distintas editoriales hasta que Emecé, que tenía los derechos de Harry Potter en español, me propuso ilustrar una historia real de un caballo criollo, Sufridor se llamaba, que iba de Ushuaia a Alaska. El libro lo contaba el caballo, era para chicos. Cuando terminé esas ilustraciones el director de arte me habló de un libro sobre un chico mago y me preguntó si me interesaría hacer la portada. Me encantó la idea y así empecé a ilustrar los libros de Harry Potter.

Noticias: ¿Qué implicó para su carrera?

Avendaño: Durante varios años no me generó más trabajo. Sí me dio la posibilidad de tener sponsors para mis maratones. Gracias a Harry Potter tuve sponsoreo muy importante porque las carreras que corrí fueron costosas. Me acuerdo también que una norteamericana me compró todos los originales de Sufridor y con eso pude financiar la carrera de Mongolia.

Noticias: Desarrolló proyección internacional como ilustradora. Trabajó para editoriales de diferentes países.

Avendaño: Sí, y sigo. En este momento estoy trabajando bastante para Benchmark Education, una editorial norteamericana de libros educativos, y estoy abierta a hacer todo tipo de libros. Simultáneamente estoy trabajando en mis propios libros con texto e ilustración, pero por ahora es sólo un proyecto.

Noticias: ¿Cómo es el proceso de creación?

Avendaño: Lo primero es leer el texto y zambullirme en ese mundo. A veces, es necesario una segunda lectura. Ahí hago bocetos muy rústicos a mano, plantando las ideas. Si eso me gusta, hago los bocetos en el tamaño que se va a imprimir el libro. Los digitalizo, los escaneo y se los mando al cliente. Cuando me da el ok recién ahí trabajo el original, que también es a mano, generalmente acrílico aguado sobre papel acuarela, y eso lo escaneo nuevamente y lo retoco si es necesario digitalmente.

Noticias: En cuanto a las carreras, empezó a correr a los 30 años.

Avendaño: Sí, y a los 33 empecé a correr profesionalmente. Lo iba postergando porque mi foco estaba puesto en la ilustración. Y cuando cumplí 30, el día de mi cumpleaños, me cayó la ficha. Si no empezaba a entrenar el sueño de correr larga distancia no se iba a hacer realidad. Ahí empecé, era una bolsa de papas total, corría quince minutos y terminaba agotada. En mi grupo de entrenamiento iba última. Pero me agarré fuerte a mi sueño y terminé siendo lejos la que más corrió.

Noticias: ¿Qué se necesita para correr una ultramaratón, además de entrenamiento?

Avendaño: Antes que nada, hay que tener realmente ganas, porque es mucho esfuerzo y sacrificio. También perseverancia, superación. Yo para algunas carreras entrenaba todos los días y tres veces por semana doble turno. Pero iba super entusiasmada a entrenar, me encantaba y me encantaba mi objetivo. Además, me acercaba a los que me apoyaban. Había gente que me decía que estaba loca, que era imposible, que me cuestionaba. Esa gente la dejaba pasar de largo. Tuve esa sabiduría.

Noticias: ¿Sus carreras más importantes?

Avendaño: Mi primera ultramaratón fue la Maratón des Sables, en el Sahara. Fueron 243 km en siete días y seis etapas y, además, de autosuficiencia, yo tenía que cargar todo lo que necesitaba. Me fue muy bien, terminé 14 de 69 mujeres y terminé 233 de 689 corredores.

Noticias: También corrió las 100 millas del Himalaya.

Avendaño: Sí, 160 kilómetros entre los 1900 y los 4000 metros sobre el nivel del mar. Fue muy importante, me encantó, gané la general de damas, hice muy buen tiempo. Estaba muy bien entrenada, incluso me preparé con médicos de la Universidad Maimónides, porque me tomaron como un caso de estudio.

Noticias: Debe haber sido importante, además, la Sunrise to Sunset de Mongolia, 100 km en la montaña en un solo día.

Avendaño: Sí, en esa carrera se podían correr 42 o 100 km. Yo corrí los dos tramos y gané los dos en damas. Fue muy importante porque antes de cruzar los 42 casi abandono, no me sentía muy bien, tenía las piernas doloridas. Pero ahí aprendí cosas valiosas de vida.

Noticias: ¿Qué aprendió allí y en las carreras en general?

Avendaño: Si le ponés todo a ese sueño, si te enfocás en eso, se puede lograr, aunque parezca imposible. Cuando uno realmente quiere algo es posible. En Mongolia estaba por abandonar y decidí seguir adelante porque me di cuenta de que podía abandonar sólo si había dado todo antes. Mientras corría pensaba “¿Cuál es el límite?”. Para esa carrera en particular mi límite iba a ser si tenía que gatear en cuatro patas. Ahí aprendí que si uno da todo en algo no importa el resultado. En Mongolia también aprendí que somos interdependientes. La aerolínea me había perdido la valija, sólo tenía un equipo en el bolso de mano, y los demás corredores mujeres y hombres se acercaron a preguntarme qué necesitaba y me prestaron su ropa. El valor de pedir y aceptar ayuda.

Noticias: ¿Los riesgos más serios que le tocó pasar?

Avendaño: Fuimos a una expedición en el hielo continental, en el sur de Argentina, éramos tres personas. Una masa enorme de hielo, de difícil acceso, muy poca gente va. El tiempo estaba muy malo, llovía, y en un momento hubo desmoronamientos. Realmente me asusté mucho y sentí que me estaba exponiendo más de lo que yo estaba preparada. Otra situación de riesgo fue en la carrera de Mongolia que me tocó una tormenta eléctrica. Estaba sola en la montaña, caían rayos y tenía miedo de que me pegara uno.

Noticias: Y como resultado de sus aventuras da charlas motivacionales.

Avendaño: Sí, me encanta, doy charlas en diferentes lugares. Relato mi experiencia de vida y comparto lo importante que es ir tras los sueños o tras lo que cada uno quiera hacer. Al menos, intentarlo. La importancia de la perseverancia, cuento las veces que no salió, las veces que tuve que seguir adelante y volver a intentar hasta que lo logré. Hago hincapié en las dificultades y en cómo las superé. Ese mensaje es muy importante, sobre todo para los jóvenes.