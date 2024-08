Gaby Goldman: “El talento argentino es valorado en el mundo”

“Es la primera vez que me expongo como compositor y eso me genera un poco de ansiedad”, confiesa el músico, compositor y exitoso director musical argentino Gaby Goldman al referirse a los dos conciertos sinfónicos que tendrán lugar en el ahora denominado Palacio Libertad (ex CCK), los días 14 y 16 de agosto. Allí será director invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, participará el Coro Nacional De Música Argentina, con puesta en escena a cargo de Fabián Luca y los artistas invitados son Elena Roger, Diego Reinhold, Roberto Peloni, Debora Turza, Carolina Gómez, Andrea Lovera y Lucila Gandolfo. El concierto abordará su propio repertorio combinando obras de teatro musical y piezas incidentales pertenecientes al universo audiovisual.

Radicado en España desde 2017, ha participado en más de 115 producciones artísticas siendo algunos de sus trabajos más conocidos “Matilda”, “West Side Story”, “Billy Elliot” e “Histeria del Arte” en Madrid, y “Casi Normales”, “Forever Young”, “Shrek el Musical”, “Priscilla, Reina del Desierto”, “Pimpinela La Familia” y “Rent”, entre muchos otros, en Buenos Aires. Fue galardonado con los premios más importantes del quehacer escénico nacional como ACE, Hugo y Florencio Sánchez. Actualmente trabaja para Disney componiendo bandas sonoras.

Nació en Rosario y a los dos meses de vida su familia se trasladó a Israel donde vivió durante una década. De regreso al país se dedicó a estudiar piano y composición hasta que le llegó la oportunidad de acercarse al mundo seductor del teatro musical.

Noticias: ¿Sus padres se dedicaban al arte?

Gaby Goldman: No, para nada. Mi papá tenía un negocio de alarmas y mamá una disquería. Entrar ahí era ingresar al paraíso porque se especializaba en el auge del new age, la música contemporánea y el jazz. Pero desde los tres años mis padres se dieron cuenta que yo tenía condiciones con la música porque tenía un muy buen oído desarrollado, no oído absoluto, sino que oído desarrollado. En casa de unos amigos había un piano y me puse a jugar. Ellos tocaban unas notas y yo las reproducía sin saber música.

Noticias: ¿Por qué dice que su familia está repartida en los cuatro puntos cardinales?

Goldman: Es que estamos dispersos: mamá vive en Córdoba, en Huerta Grande, papá en Miami, mi hermano en Funes, mi hermana en Bariloche y yo en España.

Noticias: ¿Cómo llegó el primer trabajo?

Goldman: Un día estaba en la disquería y entra un flaco que estaba armando un grupo para ir a Mar del Plata. Me sumé a esa aventura que significaba hacer covers de temas lentos. Todo era muy hippie, pero nos fue para el orto (risas). Imaginate que en temporada de verano la mayoría quiere ir a un boliche y no a escuchar ese tipo de canciones. Estando allá, por medio de un contacto, me tomaron una prueba en el tradicional Torreón del Monje. Les gustó lo que hacía porque tocaba de todo un poco. Así que trabajé un tiempo en ese lugar que estaba en su época de oro con Juan Alberto Mateyko transmitiendo todos los días en vivo desde ahí.

Noticias: ¿Cómo tomaron sus padres la idea de venirse a la gran ciudad a los 18 años?

Goldman: Mi papá, con onda, en broma me decía: “Mirá Gaby que Fito Páez hay uno solo” (risas).

Noticias: ¿Soñaba con meterse en el mundo de la comedia musical?

Goldman: Siempre me gustó el teatro en función de la imagen, la música para cine, la música para teatro, pero no era un fan de la comedia musical. No tenía ninguna idea de dedicarme al cien por ciento a eso. De hecho, no sabía qué iba a ser de mi vida.

Noticias: ¿Y qué fue lo primero que hizo acá?

Goldman: Tocarle la puerta a Ángel Mahler. Él y Pepe Cibrián estaban con el éxito de “Drácula” y en los ensayos de “El jorobado de París”. A Ángel le dejé un demo. Me trató muy bien y me dijo que ya tenía comprometidos los músicos. Pasó un tiempo y una cantante que necesitaba un pianista, le preguntó a Ángel y él me recomendó. Esa cantante era Alejandra Radano y ahí empezó todo porque con ella hicimos el espectáculo “Tango review” en 1999. Lo estrenamos en la sala Gandhi y luego lo llevamos al Pigalle, espacios que ya no existen. Nos fue tan bien que después, en 2002, seguimos con “Canciones degeneradas”, donde nos dedicamos a rescatar la música de compositores prohibidos por el nazismo como Kurt Weill y Fredrich Holländer.

Noticias: ¿Su música siempre estuvo en función de la imagen?

Goldman: Te diría que sí. Siento que tengo un discurso para comunicar en función de la imagen. Han sido más de 115 espectáculos. A eso sumo que estoy componiendo para cine y televisión desde hace varios años para la apertura de programas de Fox Sports y para TyC (Sports Argentina y Latinoamérica). Por ejemplo, para Disney, hice la música original y los arreglos para “Viaje al centro de la Tierra”.

Noticias: ¿Qué piensa que encuentra la gente en la música?

Goldman: Es una buena pregunta, muy amplia. Creo que paz, catarsis, filosofía, intelectualidad. Depende de los géneros, de los momentos. Creo que la música es algo que acompaña desde el momento que el ser humano, es ser humano. Más allá de todas las inteligencias artificiales que puedan existir no va a dejar de haber música, no va a dejar de haber arte.

Noticias: ¿Qué lo llevó a España?

Goldman: Con David Serrano, director español de “Más de cien mentiras”, musical con canciones de Joaquín Sabina que se hizo acá, pegamos muy buena onda en el trabajo conjunto y quedamos que en algún momento volveríamos a hacerlo. Un día me llama y me propone ir a dirigir “Billy Elliot”, en 2017. Yo no lo podía creer por lo que representa esa obra para mí y porque se trataba de una gran producción. No tengo nacionalidad europea y eso me impedía trabajar, pero la productora SOM Produce, aceptó tramitarme la visa de trabajo. En principio iba por siete meses y luego me ofrecieron “West Side Story”, la obra por excelencia del musical. Dirigir la música de Leonard Bernstein con dieciocho músicos fue como tocar el cielo con las manos. Hicimos temporada en Madrid y luego gira porque ellos tienen una estructura armada que lo permite. Después de eso llegó la propuesta de “Matilda”.

Noticias: Es muy importante la continuidad…

Goldman: Sí, de a poco, pero me gusta decir que nada es para siempre. En este momento me está tocando hacer esto, soy un privilegiado, un agradecido. Y mañana veremos qué pasa.

Noticias: ¿Nunca dejó de hacer espectáculos de cámara?

Goldman: Los espectáculos pequeños que nosotros hicimos, como hace dos décadas el recordado “Mina che cosa sei” con Elena Roger y Diego Reinhold, dirigido por Valeria Ambrosio, son especiales porque admiro la autogestión. Creo que le dan mayor visibilidad a lo que hacemos porque los musicales de gran producción ya vienen armados y hay que adaptarse a lo que está establecido. Mi intención es sembrar un granito de arena con propuestas como “Histeria del arte”, que hicimos en Madrid con Zenón Recalde, argentino y director residente de “El rey león”.

Noticias: ¿Por qué se está valorando al artista argentino en el exterior?

Goldman: Durante muchos años acá hubo un semillero de artistas y creo que eso se aprecia mucho, sobre todo en España que en estos momentos es la tercera capital mundial en cuanto a musicales. No es casualidad que en “El fantasma de la ópera” haya artistas como Guido Balzaretti, Gerónimo Rauch, Silvia Luchetti u Omar Calicchio. No quiero pecar de arrogante ni de soberbio, pero se valora mucho el talento de los argentinos en este rubro.