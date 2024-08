Gastón Cocchiarale: “La actuación te permite vivir muchas vidas”

El estreno reciente de la tercera temporada de “El encargado” sirve como excusa valedera para dialogar con Gastón Cocchiarale, uno de los mejores actores de su generación. De mentalidad empresaria y emprendedora, todavía se recuerda su participación en “El Clan” de Pablo Trapero donde también cruzaba camino con Guillermo Francella en una historia de crimen, locura, muerte y tragedia familiar.

Esta temporada lo mostró con un sólido presente teatral al protagonizar “La gran renuncia” y “Comienzo”, esta última una ingeniosa propuesta sobre la primera noche en la vida de una pareja. Un relato pícaro y seductor dirigido con la solvencia habitual de Daniel Veronese.

Un mediodía soleado que permite despojarse de abrigos y disfrutar de la cafetería palermitana sirve de escenario propicio para escuchar a un actor en permanente evolución.

Noticias: ¿Qué es lo mejor de ser actor?

Gastón Cocchiarale: Que te permite vivir muchas vidas, un montón de oficios, una cantidad de situaciones y emociones que quizás en tu vida cotidiana no tenés la posibilidad de experimentar y de pronto ser actor te da la chance de encontrar cosas tuyas que ni siquiera sabías que tenías adentro, algunos costados que no te animás a exponer o a mostrarlos del todo. La teatralidad te invita a jugar con situaciones y sentimientos que uno no tiene tan a mano en el día a día. Este es un oficio que se ocupa de algo muy poderoso que es el autoconocimiento, en ese sentido para mí es muy hermoso actuar.

Noticias: ¿Recuerda algo especial que haya tenido que aprender para componer algún personaje?

Cocchiarale: ¡Sí, de todo! Para tener una idea de cómo se juega al rugby para “El clan”, tuve que ir a un gimnasio y lograr un cuerpo lo más parecido posible al de un rugbier. La música no es lo mío y sin embargo aprendí a tocar la guitarra para “Ni héroe ni traidor” y para la serie de Sandro. Así un montón de cosas que están buenas porque te posibilitan investigar habilidades que de otra manera no hubieras hecho. Además, vas conociendo otros mundos de los que no tenés ni idea. Por ejemplo, en “Ni héroe ni traidor” hay una movida de gente que se auto flagelaba para no tener que ir a Malvinas, una historia que desconocía y que me pareció fascinante. Cuando hice la obra “Jauría” también fue importante conocer la historia de “La Manada”, comprender la situación judicial, ver cómo es puesta en juicio la sexualidad y el tema del abuso. Son todas cuestiones a las que la profesión te acerca con mayor profundidad y eso en definitiva te ayuda a ser una mejor persona.

Noticias: Con Vanesa González, su compañera en “Comienzo”, ya habían compartido “Jauría”. ¿Es su primera vez con Daniel Veronese dirigiendo?

Cocchiarale: Sí, es la primera vez que trabajo con Veronese, ese fue uno de los motivos que más me estimuló del proyecto, poder laburar con un director como él al que admiro y respeto muchísimo porque tiene un recorrido y una trayectoria maravillosa.

Noticias: Su personaje en “Comienzo” es casi un símbolo de la nueva masculinidad, ahí la que avanza es la mujer y él tiene sus cuestiones. ¿Cómo lo encaró?

Cocchiarale: La idea fue justamente esa, construir un relato distinto de lo masculino. Hablar de una persona que quizás no quiere tener relaciones sexuales únicamente, que necesita algún tipo de conexión para llegar a eso. Un tipo que muestra su lado frágil, algo que casi nunca nos permitimos por este mandato tremendo, esta construcción social de que el hombre todo lo puede, el cuento del macho alfa. Me pareció que el material me permitía como actor vincularme con otra masculinidad, más emocional, menos animal, más reflexiva, tierna y humana. Es interesante porque el personaje de Vane va por todo, es autosuficiente, independiente, desarrollada, me corre por todo el espacio para tener sexo (se ríe). Ese contrapunto funciona muy bien para romper con roles culturalmente preestablecidos y pensar en otro tipo de vínculo, en un encuentro sexoafectivo desde otro lado.

Noticias: ¿Se actúa de la misma manera si hay mucho o poco público en la sala?

Cocchiarale: Sí, aunque por supuesto uno prefiere que la sala esté llena o que haya más gente, no sólo por una cuestión económica, sobre todo por el ritual teatral que es más potente cuando el público es mayor porque hay otra energía, la risa se contagia. Pero cuando hay menos espectadores también existe un costado lindo que es esa cosa más intimista. Yo trato de darlo todo haya uno, cien o mil.

Noticias: Hace poco cumplió años su papá y le dedicó un posteo muy lindo donde recordaba que él lo acompañaba a ver las obras de Guillermo Francella o todo lo que pasó cuando usted quedó en su primera película. ¿Ha sido muy importante su padre en su carrera?

Cocchiarale: ¡Sí, claro! Y eso que al principio me dijo que no fuera actor, pero ese límite me motorizó, me dieron ganas de atravesarlo. Pensé: “Voy a ser actor no sólo porque quiero sino para demostrarle a mi viejo que puedo”. Nunca fue un “no” castrador sino algo que tenía que ver con decirme que este es un oficio difícil, una carrera inestable y una sugerencia de hacer algo en paralelo. La verdad que nunca concebí dedicarme a otro rubro para tener suplementar la actuación. Ahora actúo, produzco y doy clases, pero siempre me muevo dentro de la profesión. La vida fue dándome la posibilidad de ir desarrollándome, que me vaya bien y vivir de esto. Cuando mi viejo empezó a quedarse tranquilo con que su hijo podía morfar gracias a la actuación empezó a acompañarme de una manera grandiosa.

Noticias: ¿Cuándo se produjo el click de su papá?

Cocchiarale: La primera vez que quedé en una película, era “El clan”, yo soñaba con trabajar con Guillermo Francella, mi papá sabía lo importante que era para mí y cuando se lo conté en un almuerzo se emocionó. Me dijo que se iba a ir a Luján porque había prometido que si quedaba iba caminando hasta allá. Fue muy hermoso, siempre está, “La gran renuncia” la habrá visto 44 veces y me trae 15 amigos cada vez que viene. Es un tipo muy laburante, tiene restaurantes y heredé mucho su ejemplo de trabajo y de romperse el alma por lo que uno ama. Soy medio workaholic gracias a él también, digamos todo, pero se lo re agradezco.

Noticias: Entre tanto trabajo fue noticia por los cortos que hizo con Bizarrap. ¿Cómo se gestó eso?

Cocchiarale: De la nada me escribió un día a mi Instagram. Yo estaba durmiendo la siesta, me desperté y tenía varios audios suyos. Me dijo que le gustaba mi laburo, que me había visto en varias películas y en “El encargado”, me contó que tenía una idea y que le gustaría que actuara ahí. Le contesté: “Llamame, contame y la hacemos”. Estuvimos charlando un ahora y media, un divino total, un pibe muy lúcido, con apenas 25 años tiene unas posibilidades creativas increíbles. Hablamos de la vida, de la música, del teatro. Él es de Haedo y yo de Ramos Mejía, los dos venimos de Zona Oeste. Después me enteré que iba a estar Guillermo Francella en el primer corto, la idea era hacer una representación parecida a “El lobo de Wall Street” y salió maravilloso, ¡tuvo una repercusión bárbara! A los seis meses volvió a escribirme para hacer otro. El primero lo dirigió Louta y el segundo Armando Bó.

Noticias: ¿Lo reconocen mucho por la calle por su personaje en “El encargado”?

Cocchiarale: Sí, “El encargado” tiene una atracción muy potente con el público. Hablamos mucho con Guillermo, al que considero un poco mi padrino porque comencé con él en “El clan” y es alguien muy generoso que te dirige y te aconseja cómo manejarte en la profesión, de lo impactante que es ver como una serie de una plataforma pudo lograr una repercusión tan enorme en la calle. Fue como hacer un éxito diario en televisión abierta. Cada temporada supera en visualizaciones a la anterior, ya se acaba de confirmar la cuarta para el año que viene y también voy a estar. No hay nada más lindo para el actor que hacer cosas que la gente celebra y agradece. Creo que la clave es contar un cuento que tenga que ver con nuestra identidad cultural, es una ficción que le da al espectador algo de la idiosincrasia argentina en medio de tanto producto globalizado. La figura del encargado, ese edificio con el sindicalista, el político, el de la administración, son todos arquetipos muy nuestros y pegan de otra manera.

Noticias: En alguna entrevista leí que le gustaría trabajar con Natalia Oreiro, Leo Sbaraglia , Ricardo Darín y Damián Szifron. Aprovechemos que se viene la película de “Los simuladores”, ¿Szifron le tirará algo?

Cocchiarale: Uy, ojalá. Por favor que el título sea: “Quiero laburar con Damián Szifron”, a ver si con eso lo embocamos (risas). Me encantaría hacer algo con él, es un director que enaltece nuestro cine, un tipo fuera de serie. ¡Si llego a trabajar en la película de “Los simuladores” me vuelvo loco!