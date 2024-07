Teresa Costantini: “Tengo locura por volver a filmar”

Una mujer estupenda. Si hubiera que definir a Teresa Costantini con una breve frase, seguramente sería esa.

Actriz, directora, productora, guionista, cinéfila devota, disfrutadora cultural, anfitriona por naturaleza. Dice que podría haber sido acomodadora porque le gusta recibir a la gente ya sea en un teatro, en su estudio o en su casa. Se casó a los 17 con Eduardo Costantini, tuvo cinco hijos, 20 nietos y es bisabuela de cuatro. Sí, leyeron bien, aunque viendo estas fotos donde despliega todo su encanto cueste creerlo. Nunca renunció a su profesión por atender mandatos y logró ser una destacada directora del cine nacional en tiempos donde las mujeres que ejercían ese oficio se contaban con los dedos.

Sus películas “Nunca estuve en Viena”, “Acrobacias del corazón”, “Felicitas” y “Yo soy así, Tita de Buenos Aires”, entre otras, le dieron la oportunidad de dirigir a figuras como China Zorrilla, Cecilia Dopazo, el Puma Goity, Gonzalo Heredia, Luis Brandoni, Mercedes Funes y Alejandro Awada.

Mientras filma una serie de cortos y cranea su próxima película, vuelve al teatro junto con su socio creativo y amigo del alma, el guionista y director Alejandro Maci, en “Adán según Eva (crónica de un desencuentro)”, obra original inspirada por el “Diario de Adán y Eva”, de Mark Twain que se presentará en Dumont 4040. Su estudio en el histórico edificio La Colorada se enciende con esta charla.

Noticias: Partimos de un punto de vista inesperado y es que el célebre “Diario de Adán y Eva” en esta obra que hacen con Alejandro Maci se transforma en “Adán según Eva”. Que Adán se prepare si puede, ¿no?

Teresa Costantini: (Se ríe) Es muy importante que la versión de Eva se haga presente. Y lo interesante de la obra que escribió Ale Maci, súper original y divertida, es que realmente aparece la lucha entre la Eva militante, que sabe por dónde vamos a ir las mujeres, y el varón soberbio que solo afloja cuando llega el momento del amor. Son estos dos emblemáticos supuestos fundadores de una especie envueltos en una versión mucho más de nuestro tiempo.

Noticias: Ya que hablamos de historias fundacionales, usted y Alejandro Maci son amigos desde siempre. ¿Es cierto que ya compartían clases de teatro desde que comenzaron sus carreras?

Costantini: Es verdad, nos conocimos estudiando con Agustín Alezzo y se formó una amistad incluso a nivel familiar, él estuvo en mi primera película “Nunca estuve en Viena”, donde también trabajaban otros amigos muy cercanos como Boy Olmi. Nos vemos mucho en Uruguay, justamente allá me invitaron a hacer algo en un lugar muy mágico llamado “La Guarida”, un sitio muy agreste, rústico, en medio de la naturaleza, con una librería espectacular. Quedaron encantados y cuando me ofrecieron continuar enseguida pensé en hacerlo con Ale Maci porque todo iba a fluir, podíamos ensayar, tirarnos a la pileta y divertirnos. Él dice que si no fuera por mí ni loco se sube al escenario, que soy la única culpable (se ríe).

Noticias: Mencionó a Boy Olmi como otro amigo que siempre está. ¿Qué pasaba en la escuela de Alezzo para que se formaran vínculos tan fuertes y duraderos?

Costantini: Venía de estudiar cuatro años con la mítica maestra Hedy Crilla, ya estaba Boy Olmi, nuestras familias eran muy amigas y esa relación tan cercana precedió a Alezzo. Yo quería estudiar con él, lo que más deseaba era actuar y la Crilla se enojó: “¿Qué te va a enseñar Alezzo que yo no pueda?”. Era una mujer extraordinaria, cuando aplicamos para ingresar a sus clases todos contaban sus antecedentes, yo le dije que no tenía experiencia y ella me respondió: “¡Qué bueno!” (risas), le gustaba formar. Finalmente di el exámen con Alezzo y me puso en cuarto año directamente. Ahí me conocí con Jean Pierre Noher, Ernesto Claudio y Ale Maci, quedamos íntimos para toda la vida. Había un vínculo muy fuerte.

Noticias: Si bien hay muchísimos actores jóvenes que estudian teatro, otros tienen alergia a la formación. ¿Qué les diría?

Costantini: La escuela de teatro es un poco una escuela de vida. Cuando algunos chicos quieren actuar, pero no le dan gran importancia a la formación les recomiendo estudiar porque la escuela no solo te da herramientas sino también relaciones. Sin esos contactos con el tiempo se te va a hacer difícil mantenerte en la profesión, ahí te hacés un grupo de pertenencia, conocés gente del medio y eso es parte fundamental para trabajar.

Noticias: Son pocas las cantantes de tango que se atreven a interpretar temas que haya hecho Tita Merello porque dicen que son sagrados. Usted dirigió la película “Yo soy así, Tita de Buenos Aires”. ¿Cómo se animó?

Costantini: No era especialmente fanática de Tita Merello, pero en el proceso de elegirla como personaje de la película terminé con un loco enamoramiento. En cierto momento empezaron a aparecer distintos espectáculos sobre ella como los que hacían Virginia Innocenti o Nacha Guevara con dos miradas muy diferentes. Y algo me pasó, pensé: “Esta mujer fue una transgresora, una adelantada, necesito más”. Un día me encontré en la calle con Héctor Olivera, le comenté el proyecto y le pareció una buena idea, nos fuimos entusiasmando con mi productora. A veces me cruzaba en eventos con actores grandes que la habían conocido mucho y todo el mundo creía que merecía una película porque fue una mujer que atravesó toda la historia argentina del Siglo XX. Cuando mis viejos eran jóvenes, bailaban sus tangos en casa, ella formaba parte del cine argentino que empecé a descubrir de chica. Me costó mucho encontrar la manera de contarla, pero me apasioné y sigo pensando que fue un gran proyecto. Ahora es una película de la gente aunque no esté en ninguna plataforma, es un gran misterio por qué nunca la compraron. Cuando me la piden para exhibirla la doy y se puede ver por supuesto en CineAr.

Noticias: La película tiene una gran actuación de Mercedes Funes.

Costantini: Absolutamente, me apena que no esté en una plataforma con más visibilidad porque el trabajo que hizo Mercedes es increíble. Siento que pudo habitar a Tita desde ella, sin imitarla, es su versión de la Merello y hace una interpretación maravillosa. Alejandro Maci también colaboró en el guión, en ese momento estábamos dirigiendo a la par, yo la película sobre Tita y él “Los que aman odian”, con Luisana Lopilato y Guillermo Francella.

Noticias: ¿Tiene ganas de volver a dirigir cine o en este momento tan complejo está recalculando?

Costantini: ¡Vengo recalculando hace rato y con una ansiedad! (se ríe). Tengo locura por volver a filmar y voy a hacerlo, a los 74 años no me voy a perder la próxima película. Reconozco que es un momento complejo donde hoy sin la distribución cinematográfica real, si una película no es Marvel, los Minions o algún tanque, no convoca. Ahora dependés de las plataformas, estamos con Ale Maci trabajando en una idea mía que vamos a escribir y a filmar. Voy a hacerlo, desde ya te lo aseguro. El cine es una experiencia de autoconocimiento, donde es importante encontrar qué querés contar, qué te interesa decir. Soy feliz dirigiendo actores en un set, ese es mi lugar en el mundo, lo extraño enormemente.

Noticias: ¿Y como espectadora qué le gusta ver? Recomiende que tomamos nota…

Costantini: (Sonríe) A mí me interesan los conflictos humanos, me atraen mucho las historias sobre los vínculos. Me morí con la última de Wim Wenders, “Perfect days”, ya la vi dos veces, está en Mubi, me pareció increíble. Pero también me gusta la comedia, si pasamos a las series me volví loca con “Hacks”, no podía parar de verla. Otra cosa que me pareció maravillosa es la escena de la pelea matrimonial en “Anatomía de una caída”. El drama judicial me cansó un poco, pero esa escena es antológica y Sandra Hüller es increíble. ¿Una fascinante? “Oppenheimer”, también me gustó la última de Scorsese, y “Los asesinos de la luna”.

Noticias: Usted tiene cinco hijos, ninguno se dedicó al cine. ¿Qué nos pasó Teresa?

Costantini: ¡Ninguno! Pero tengo nietos que sí. Mi nieto Francisco Galeazzi está hace dos meses en África, tiene 30 años, se casó, se fue a vivir a España y de allí con su mujer y otra persona del equipo viajaron a África donde está filmando distintas situaciones de vida, interesándose en lo profundo del continente, contratado por distintas ONGs. Se compró un equipo portable y es un apasionado. Su hermana Valentina Galeazzi es fotógrafa y también filma y edita. Pancho me dice: “Grandma, fuiste mi inspiración. Dale, venite a África”, y yo: “No, Pancho, tu abuela está grande!” (risas). También tengo cuatro bisnietos que hacen cualquier cosa conmigo, yo me derrito, son la suma de todos los amores, el de madre, el de hija y el de abuela.