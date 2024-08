Annette Bening: “La creación es un gran afrodisíaco”

Fue nominada cinco veces a los Premios Oscar, ganó dos Globos de Oro, un Premio BAFTA y dos SAG. Lleva más de 30 años casada con Warren Beatty y juntos conforman una de las parejas más emblemáticas del cine. Se conocieron filmando “Bugsy” y dicen que él supo inmediatamente que iban a casarse. ¿Cómo culparlo? Annette Bening no solo es la inolvidable actriz de “Belleza americana”, “The grifters”, “Conociendo a Julia”, “The kids are all right” y “Nyad”, también es la mujer más canchera de Hollywood.

Sabe llevar trajes sastreros como nadie, defiende la tendencia a usar mocasines en la red carpet, detesta las cirugías y recibe el paso del tiempo con la naturalidad que tienen sus interpretaciones. Su más reciente desafío fue encarnar a la emblemática nadadora Diana Nyad, ícono del deporte y del colectivo LGTBIQ. ¿El resultado? Se ganó una nominación al Oscar como Mejor Actriz protagónica. Ahora va por más y se atreve con “Apples never fall”, una serie perturbadora y divertidísima ya disponible en Universal+, que explora los claroscuros del nido vacío y la gran familia americana. Una propuesta tan inclasificable e irresistible como Annette Bening que charló en exclusiva con NOTICIAS.

Noticias: Joy, su personaje, pasa gran parte de su vida adulta siendo madre, dueña de un negocio y viviendo para los demás. ¿En ese momento de la madurez es inevitable replantearse todo?

Annette Bening: Es interesante lo del replanteo porque creo que ella es alguien que se siente invisible en todo sentido, incluso para sí misma en este momento de su vida. Hay que decir algo, como muchas mujeres adultas se encuentra en una encrucijada y no tiene idea de cuál será su próximo paso, pero sabe que en este momento está parada en un lugar que no es precisamente el que había imaginado.

Noticias: ¿Su personaje es una mujer que se pregunta qué hizo mal en la vida?

Bening: Creo que en su vida hubo una base de amor, pero viste que no siempre alcanza con eso. Joy ama a su marido, pero con el tiempo las verdades no dichas se van acumulando y afloran muchos problemas de pareja no resueltos. Y con sus hijos también hay temas pendientes, más allá de la conexión y el amor que hubo siempre. Gran parte de todo lo que se le viene encima a mi personaje está generado por su propia incapacidad para analizar con atención las circunstancias y asumir las cosas difíciles, dejó pasar varias y ahora no sabe qué hacer con eso.

Noticias: Mi abuela decía: “Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes” y Joy parece confirmar esa frase, los hijos no salieron como esperaba, están bastante aislados el uno del otro. ¿Cuánto pesó esa dinámica familiar que vemos en la serie para construir a esta madre que interpreta?

Bening: Fue un factor importante y da para pensar ciertas cuestiones. Creo que hay una soledad que se impone entre cada uno de los hijos, por mucho que se quieran. Es raro, porque existe este deseo de acercarse y contactarse entre sí, pero no tienen el hábito de encontrarse. Joy, mi personaje, nunca imaginó algo así, hay mucha decepción y tristeza, pero ella se niega a rendirse. Sigue intentando unir a la familia aunque no sabe cómo dar el siguiente paso, la frustra un montón no poder lograrlo. Nada que no pase en la vida...

Noticias: “Apples never fall” sabe navegar muy bien entre géneros sin pasarse de rosca, aunque lo que se cuenta pueda ser serio, hay momentos livianos que son un respiro. ¿Cómo trabajaron el tono?

Bening: Esta serie hace un muy buen equilibrio sobre esa delgada línea, porque explora algunos dolores reales y temas oscuros, pero la verdad que es tremendamente divertida. Me parece que cuando interpretás una escena con una cuota de verdad, cierto público puede encontrarla divertida y otros experimentarán algo diferente.

Noticias: ¿Cómo se interpreta con gracia sin caer en la caricatura?

Bening: Mirá, yo creo que un buen actor no decide qué es gracioso o no, simplemente interpreta el momento con la mayor sinceridad posible. Alison Brie y Jake Lacy que encarnan a mis hijos tienen la capacidad de hacer eso. Me encantó verlos. ¡Aunque no sabés lo difícil que era mantener la cara seria frente a ellos! Son tan divertidos que se me complicaba (se ríe).

Noticias: Hablemos del gran Sam Neill, un actor que todos amamos y que encarna a su marido. Hay mucha química entre ustedes, ¿ya se conocían?

Bening: ¿Sabés que no? Simplemente lo admiraba desde “My brilliant career”, película de 1979. No saquemos cuentas (risas) Así que imaginate como me emocioné cuando dijo que haría la serie. Es un hombre muy abierto, super amigable y le encanta trabajar. Le aportó algo muy interesante a su personaje que es la ambigüedad, nunca sabés qué hay detrás suyo. Fue un placer trabajar con Sam, ¡estoy loca por él! (se ríe)

Noticias: Hay alguien de la que no hablamos y es esta chica llamada Savannah (Georgia Flood) a la que Joy y su marido le dan un lugar en su casa a pesar de tener sus propios hijos. ¿Por qué lo hacen? Perdón, pero no pinta bien eso...

Bening: ¡La verdad que no! Pero Joy se siente dejada de lado y un poco perdida, sus hijos están viviendo sus propias vidas .Es uno de esos momentos en los que alguien aparece para satisfacer una necesidad que ni siquiera sabías que tenías. Savannah es encantadora, solo quiere estar ahí sin ser un problema y eso significa mucho para Joy en ese momento.

Noticias: La serie se filmó en Australia. ¿Rodar en otro país hace que el elenco comparta más la vida?

Bening: Sí, nos ayudó un montón a solidificarnos como grupo…¡y terminamos cenando mucho! De hecho, Sam organizaba reuniones donde veíamos películas juntos y algunas de ellas eran mías, lo cual fue muy lindo de su parte. Trabajar fuera de tu país es un poco como ir de campamento. En la historia, todos tenemos problemas complejos entre nosotros, pero en la vida nos hemos llevado tan bien. Fue una experiencia increíble, realmente la disfruté.

Noticias: “Apples never fall” no es fácil de encasillar. Es un misterio, un drama familiar y, hasta cierto punto, un coming of age ¿Cómo es ser parte de una serie que cambia todo el tiempo?

Bening: Eso es lo divertido, ¿no? Estás constantemente descubriendo los hechos y el tono de la historia. Es difícil de encasillar, porque a veces es algo trágico y lo que está sucediendo es abrumador, pero de pronto sólo tenés que reírte porque se convierte en una comedia que maneja un humor muy negro. Es muy divertida y deliciosa de mirar.

Noticias: ¡La vendió muy bien!

Bening: Es que es el tipo de historia en la que sentís que te están llevando a alguna parte aunque no sepas bien dónde. Por ejemplo, no da miedo, pero tiene suficiente oscuridad para despertar tu interés. Y como espectador intuís que hay algo especial en el relato, sabés que si seguís a esos personajes vas a terminar en un lugar inesperado.

Noticias: En los últimos años viene tomando decisiones audaces en su carrera, de hecho hace muy poco estuvo nominada al Oscar por su papel protagónico en “Nyad” junto a Jodie Foster, donde tuvo que realizar un tremendo entrenamiento físico. ¿Se está divirtiendo más en la profesión?

Bening: Gracias por esa pregunta porque me gustaría decir que a esta altura de mi vida me siento muy libre. Siempre pienso que he hecho muchas cosas y que he disfrutado mucho de mi trabajo, más de lo que jamás hubiera imaginado, así que ahora me dejo llevar. Tengo un montón de cosas por hacer en mi vida personal, pero poder tomarme un tiempo y trabajar en algo nuevo es una verdadera bendición.

Noticias: Se me ocurre que en los inicios de la profesión la meta es protagonizar, algo que usted ha logrado muchísimas veces. ¿A esta altura se valora más poder formar parte de un buen equipo?

Bening: Sí, amo la sensación de pertenecer a un elenco y formar parte de un equipo, estar con un grupo de personas trabajando muy íntimamente. Siempre llego al set con muchas preguntas sobre lo que voy a hacer ¿Quién es esta persona? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? ¿Cómo me siento cuando los miro a los ojos? ¿Cómo me siento cuando estoy enojada con mi marido en este momento? Ese es el trabajo, hacer preguntas en lugar de responderlas por vos mismo. Todo es curiosidad y descubrimiento mientras trabajás, y la creación es un gran afrodisíaco, siempre querés más.