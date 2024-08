Valeria Bertuccelli: “Estamos viviendo una época muy cruel”

El mundo se divide entre los que piensan que es la Tana Ferro y los que sentimos que es la dueña de las películas de Rejtman. Unos prueban la fragancia en un cartoncito y otros sobre la piel, Valeria Bertuccelli es de esas actrices que te envuelven con una fragancia de notas sensibles, absurdas, inesperadas, frágiles o irónicas. Ya sea que hablemos de inolvidables joyas indie como “Silvia Prieto”, “Los guantes mágicos” y “Mientras tanto” o de bombazos comerciales como “Un novio para mi mujer”, “Luna de Avellaneda” y “Viudas”.

Actriz fundacional del humor y la melancolía, guionista sagaz, directora de una primera película extraordinaria, “La reina del miedo”, por la cual ganó un premio a la mejor actriz en el Festival de Sundance. Bertuccelli siempre vuelve con algo que no viste venir: esta vez protagoniza y dirige (además de firmar el guión junto a Mora Elizalde y Malena Pichot) “Culpa cero” y se tira a nadar con los tiburones de la cancelación, la tilinguería o la jodidez de los vínculos junto a Cecilia Roth y Justina Bustos. Allí es Berta, una escritora best seller de libros de autoayuda menos confiable que un vendedor de autos usados. Pero en una sociedad donde la mentira es la verdad y la agresión es ley, quizás solo la monstruosidad podrá salvarla.

Valeria Bertuccelli tiene la capacidad de cantar su propia música, interrogarte con ojos inquietos, meter ese chiste que te hace temblar y conmoverte siempre. No importa cuándo leas esto.

Noticias: En los 80 estaban de moda las hombreras, ¿y hoy lo que se usa es la crueldad? Viendo su película es inevitable pensar eso y preguntarse qué nos pasó.

Valeria Bertuccelli: Y puede ser que hoy esté bien visto ser un poco así. No sé por qué se da este fenómeno y me parece que la película plantea justamente pensar cómo se genera esta bola que se fue armando. Creo que esta era de la crueldad tiene que ver con la ausencia de reflexión sobre nosotros y nuestros actos. Estamos todos hablando de cualquier cosa y no hay posibilidad de mirar al otro. Te preguntan algo y si no lo sabés pareciera que uno no puede decir: “No sé qué responderte sobre esto, lo estoy pensando”. Todo tiene que ser inmediato, tirar algo ya y que además genere impacto impacto, entonces hay que pegar y fuerte. Siento que un poco con la suma de todo eso se fue armando este momento que, hablando de no saber, no sé cómo se gestó, pero la verdad que estamos viviendo una época muy cruel.

Noticias: Cuando pensaron “Culpa cero”, ¿imaginaron que podía estar tan pegada a estos tiempos? ¿La ficción predice la realidad o la lee?

Bertuccelli: Imaginate que comenzamos a trabajar la idea durante la pandemia, hace un montón, y la verdad que quedó muy actual. Yo creo que hay temas que empezás a observar, viste que las cosas se van gestando lentamente, pero hay algo que percibís. Cuando arrancamos a escribir con Male Pichot en la primera etapa, cuando pensábamos en una serie, y después cuando se sumó Mora Elizalde en la segunda, ya con formato de película, veníamos observando ese clima social y queríamos plasmarlo de alguna manera. Estaba en el aire y eclosionó.

Noticias: La película tiene algo que me recordó de alguna manera a “Bridesmaids” y es que retrata el lado más jodido de la amistad femenina. ¿Cómo se animaron a ese gesto casi punk?

Bertuccelli: Eso fue algo que también veníamos percibiendo. De hecho yo la conocí a Male en plena época del feminismo y empezamos a escribir en un momento donde supuestamente la observación era de las mujeres hacia afuera. Pero siempre supimos que nos interesaba también observarnos hacia adentro, analizar nuestros actos y no creer que solo lo cuestionable está en el otro. Si estamos hablando de portarte bien o mal, de ser personas horribles, las mujeres también tenemos comportamientos así y nos dolía darnos cuenta de eso. Las cosas que hacen con su amiga Carola y Berta, los personajes de Cecilia Roth y el mío, son crueles, pero crueles de verdad. Nos parecía que estaba bien hablar de eso porque era algo que nosotras veíamos.

Noticias: ¿En su caso cuánto pesa la intuición a la hora de dirigir?

Bertuccelli: En “La reina del miedo” había mucho de intuición, ahora siento que a eso se le sumaron algunos elementos más que sé de antemano. Cosas que puedo pensarlas desde el guión y otras que me permito trabajarlas en la edición, aprendí un montón desde mi primera película.

Noticias: Mencionó a “La reina del miedo” y ahí su personaje se llamaba Roberta. En “Culpa cero” usted interpreta a Berta. ¿Hay un hilo entre las dos protagonistas que nos estamos perdiendo?

Bertuccelli: Lo vengo hablando un montón (se ríe). Hay algo que me gusta mucho y es cómo suenan los nombres. De hecho Roberta era Robertina, le decían Tina y esta escritora que hago acá se llama Berta...hay algo en ese sonido de Roberta, Robertina, Tina, Berta, esas erres (las pronuncia como un rugido), también está Marta que es mi asistente, el personaje de Justina. Me gusta como suena eso de Berta y Marta...

Noticias: Perdón, pero me sale la interpretación, ¿hay algo en esa musicalidad que tenga que ver con un señor director, preciosista del lenguaje llamado Martín Rejtman?

Bertuccelli: (Nos reímos) Bueno, ¡es que Rejtman es el genio de la música en el texto! Iba a decir que con él aprendí sobre el ritmo de las palabras, pero no sé si aprender es el concepto justo. Simplemente lo siento tanto como él, no solo absorbí un montón eso sino que me gusta cuando los textos suenan de determinada manera, con acordes propios. Si bien el modo de dirigir mío no tiene nada que ver, porque Martín dirige como si fuera una partitura, me pasa que a mí también me importa muchísimo la voz de los actores. Cómo dicen las cosas, la manera en la que suena una frase, si es hacia abajo o hacia arriba, cómo a veces la gestualidad dice una cosa y las palabras expresan otra, eso es fundamental para mí.

Noticias: Las películas de Rejtman como “Silvia Prieto” o “Los guantes mágicos”, tienen un humor generacional, un sentido del absurdo que usted también sabe manejar. ¿Cómo se tensa esa fina cuerda entre el ridículo y la tragedia?

Bertuccelli: Creo que se logra yendo siempre por el lado más patético de las cosas. Hay que estar cerca de ese punto de quiebre porque tiene algo de comedia y drama a la vez. Si pensás en momentos patéticos tuyos en los que estuviste mal y te dan vergüenza, fijate que también son muy verdaderos. Me encanta que en la película haya escenas de tanto patetismo porque siento que tienen mucha verdad. Busco la vergüenza ajena para los personajes, me interesa que le provoquen ese sentimiento al espectador. Creo que ahí está el tono.

Noticias: Volvamos a eso de la partitura porque la música original de “Culpa cero” es de Vicentico (Gabriel Fernández Capello, su marido), pero esta vez además está involucrado su hijo Florián. ¿Cómo fue trabajar juntos?

Bertuccelli: Sí, la música la hizo Gaby con Héctor Castillo. Feli Colina (novia de su hijo Florián) cantó las canciones, soy muy fan suya, escribimos juntas la letra de una que representa mucho a Berta. Y Florián nos cedió muy amablemente una canción de él llamada “Te quiero mucho” que la pasamos a bossa nova y la canta Feli. Además, Florián y mi hijo más chico, Vicente, tocan en muchos temas. Se lo pedimos y vinieron a sumarse, para mí es… ¡uf! Siento que nadie toca tan bien como ellos, me parecen muy grosos, realmente son muy buenos. Sé que todo lo que improvisen musicalmente, lo que necesitemos, van a hacerlo perfecto. ¡Y después encima la pasamos bien todos juntos!

Noticias: Hablando de trabajar juntos, en la película hay un trío fuerte conformado por Cecilia Roth, Justina Bustos y usted. ¿La química se puede laburar, cómo se crea la ilusión de que se conocen desde siempre?

Bertuccelli: Pasó esto que te cuento, tuvimos encuentros donde hablamos con mucha comodidad, necesitamos hacernos amigas antes de trabajar. No como algo impuesto, surgió ya desde el guión por el tema que trataba la película, esos vínculos entre ellas nos llevaron a charlar desde un lugar muy profundo y sincero que fue importante. Yo confié en Ceci y Justina como actrices y ellas se abrieron un montón conmigo, me dieron mucha confianza. Nos reímos muchísimo y eso también te habilita a vibrar de una manera particular.

Noticias: Hoy hizo varias entrevistas, ya que esta es la última y no hay tanta gente alrededor, ¿puede adelantarnos sus próximos proyectos? No se lo decimos a nadie

Bertuccelli: (Se ríe) Tengo una serie escrita con Mora Elizalde, Josefina Alen, Carmen Rivoira y María Wolff que se llama “Marcia”, ojalá se pueda hacer pronto. También estoy escribiendo otra película mía, ya voy por la mitad del guión.

Noticias: La última. En un rapto de locura snob su personaje compra un surtidor de nafta vintage que es importante en la trama. Si pudiera tener uno igual, ¿de qué combustible lo llenaría? No vale nada tradicional, puede ser algo que no tenemos y necesitamos

Bertuccelli: Lo llenaría de conciencia. Un surtidor de conciencia, sí.