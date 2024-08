Vera Spinetta: “El arte genera incomodidad”

Si jugamos a que las personas sean prendas de vestir, ella nunca sería uno de esos cinturones con la hebilla enorme y dorada, más preocupados por exhibir el logo que por ajustarte el pantalón. Me la imagino como un sweater de cashmere suave y exquisito que se impone por su calidad sin gritarte la marca en la cara. Vera Spinetta es casi un lujo silencioso.

Actriz versátil y potente, fue una inolvidable anarquista rapada y furiosa como Soledad, la amiga incondicional de Lali Espósito en “El fin del amor”, una adolescente a merced del peligro en “Las viudas de los jueves”, e hija de Diego Peretti por partida doble, en “El reino” y “En terapia”. Su padre en la vida no necesita presentación, El Flaco es pura poesía.

De su madre, la fotógrafa Patricia Salazar, heredó la mirada certera, el encuadre perfecto, el modo de echar luz sobre las cosas y un arrojo del que no necesita alardear. Por estos días hace teatro por primera vez con "No tiene un desgarrón", la obra de Thomas Bernhard que se presenta en Dumont 4040. Un texto político y poético que protagoniza junto a Julieta Cardinali, dirigido por Rita Cortese. Vera no corre, se para y dice lo que siente.

Noticias: Aunque cueste creerlo este es su debut teatral. ¿Qué tuvo "No tiene un desgarrón" para que sea una oferta imposible de rechazar?

Vera Spinetta: ¡Me llamó la mismísima señora Rita Cortese! Y ahí no hay ni siquiera un instante de duda, le dije: “Si es con vos, lo que quieras”. Después me pasó el texto, lo leí y me fascinó, quedé enloquecida con la obra. Era impensado para mí un debut teatral de la mano de Rita y con Julieta Cardinali, una actriz a la que amo y admiro, todo era irresistible.

Noticias: ¿Por más que tenga una extensa experiencia en la actuación hacer teatro por primera vez igual mete miedo?

Spinetta: Claro que hubo miedo y nervios. Tengo un montón de pánico escénico en general, si voy a cantar me pasa lo mismo. Pero se trabajó mucho y de manera constante durante tres meses, ensayamos sin pausa y me parece que llegamos al estreno habiendo probado muchísimo. Rita que es una directora fantástica, porque es una actriz superlativa y además dirigiendo es maravillosa. Tiene una visión y una claridad impresionantes, obviamente sabe muchísimo de teatro y se nota que conoce cómo abordarlo.

Noticias: Por suerte para pisar por primera vez el escenario eligió algo pasatista, una obra de Thomas Bernhard que habla del célebre huevo de la serpiente, el gen del fascismo, ¿no?

Spinetta: Sí, dije vamos con algo tranca (risas). La obra original tiene tres actos, acá se desarrolló el primero sumando algunos sucesos de los otros dos y concentrando la acción en los personajes de Julieta y el mío. Ambas son empleadas, mujeres que trabajan en la casa de una familia de clase alta encabezada por un profesor de Oxford y son testigos de un momento social donde surgen con fuerza las ideas totalitarias, vuelven a aparecer conceptos ligados al nazismo, algo que indudablemente estaba dormido y esperando para resurgir.

Noticias: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aclaremos.

Spinetta: Digamos que es muy actual (se ríe). Lo más interesante de todo es justamente estar haciendo la obra en este momento. Es un texto maravilloso, muy poético y de una actualidad sorprendente, uno puede interpretarlo hoy con una verdad atravesada por la sociedad que habitamos. Me parece que es super importante hacer la obra en este contexto, el teatro siempre ha tenido ese lugar, esa voz que crece desde el under, para expresar lo que quizás no puede decirse por miedo o por precaución. Son pocos los que se animan a hablar a los cuatro vientos, pero el teatro siempre ha sido un lugar de lucha.

Noticias: Mientras hablaba pensaba en el disciplinamiento que se han intentado hacer con algunos artistas como Lali, por ejemplo. Varios actores han cerrado su cuenta de Twitter para no exponerse a agresiones. ¿En algún momento dudó en hacer una obra tan política?

Spinetta: No, nunca. De hecho siempre pensamos: “¡Hay que hacerla!”. ¿Qué vamos a estar diciendo con este presente? El trabajo del arte es generar incomodidad y replanteos, ¿sino para qué existe? No está ahí para ser amable sino para llenarte el culo de preguntas. Hay que repensar constantemente lo que uno hace, dice, cómo se mueve, a quién cuida, cómo nos tratamos a nosotros y a los demás. Si uno no se plantea esas dudas todo es banalidad.

Noticias: ¿En un punto es una banalidad frenemy, violencia disfrazada de superficialidad?

Spinetta: Sí, lo peor es que hay una tristeza y una desesperanza muy grande. Los jóvenes están re perdidos, no es que llevan la bandera de defender causas justas. Se los comieron las redes, la ansiedad, la locura. El ideal hoy es la guita, la fama, la validación, y eso es una porquería que para mí no existe. Me encanta juntarme con colegas a los que respeto y que me respetan, eso es lo importante, poder seguir construyendo desde un norte en común. Después lo demás, bueno, yo no quiero ser amada por todos (se ríe). No es algo que persiga, para nada, pero hay mucho de eso. “Quiero gustar, ser likeado, ser deseado” y es agotador. Nadie quiere verse en el lugar incómodo de decir su verdad aunque no sea la de todos, la verdad siempre es particular y en ese sentido no busco ser la líder de una generación. ¡No me resulto tan interesante! (risas)

Noticias: La vi hace poco con Julieta Cardinali en Nave Nodriza, el programa de Moria Casán en la plataforma de streaming cultural Picnic Extraterrestre. Su amiga Sofía Gala también hace Viaje al Sonido ahí. ¿Se animaría a incursionar en algo así?

Spinetta: No, ¡para nada! ¡Yo tengo ataques de timidez atroces! Soy muy reservada, me da vergüenza, en lo de Moria no podemos decir que estaba suelta precisamente, me sentía como atada, no me gusta hablar de mí, me re cuesta.

Noticias: En la familia Spinetta han sido todos bastante reservados. Su mamá Patricia tenía un perfil bajísimo, incluso sus hermanos Dante y Caterina siendo figuras públicas encontraron la manera de no estar hiper expuestos. Pero su papá sigue estando presente siempre. ¿Vio la serie de Fito? No supero que el Flaco sea Julián Kartún…

Spinetta: (Se ríe) ¡A Julián lo amo! Y sí, vi la serie, tenía cosas muy lindas, me emocionó porque aunque obviamente es una ficción está basada en la vida. También te sentís un poco rara porque conocés a las personas reales, pero fue entretenida y linda de ver.

Noticias: Usted sabrá que siempre está dando vueltas la idea de hacer algo así con su papá, que lleguen ofertas será inevitable. ¿Estaría de acuerdo?

Spinetta: Ya llegaron, quieren hacerlo, pero nosotros no. Ficcionalizar una vida es muy complejo, ¿quién podría encarnar al Luis real? Más allá de eso nos gustaría hacer un documental, viste que el de Piazzolla, “Los años del tiburón”, es espectacular. Algo así, con una visión cinematográfica, pero con archivo de mi viejo sería muy bueno. Tenemos un montón de material, yo creo que algún momento va a suceder, sería re lindo.

Noticias: Cerremos con un tema que importa. La escuché decir que le gusta Paul Mescal. Él está soltero, usted también. ¿Es ahora?

Spinetta: (risas) ¡Me gusta mucho como actor! Me parece que tiene claro por dónde va y a pesar de estar ahí arriba sabe cultivar un bajo perfil, ojalá no la pifie después de una película gigante como “Gladiador”. Estoy experimentando la soltería por primera vez y está bueno, pero me encanta también estar con alguien, soy re team pareja. Aún no volví a enamorarme, ya sucederá, no hay apuro. Cuando pasa es hermoso, pero no está sucediendo ahora. Estoy muy enfocada en el teatro, disfrutando de mis amigos, de la casa, están pasando un montón de cosas nuevas para mí. Con los ensayos estuve mucho tiempo afuera, son momentos, a veces estás presente un montón y otras no, mis hijos están acostumbrados a ese ritmo. Cuando me toca filmar todo el día lo sufrimos y cuando tengo tiempo para estar juntos es hermoso. También estoy escribiendo un segundo libro de poesía y con nueva música, hay ganas de seguir haciendo, sin fecha pero con voluntad y deseo. Todo es una balanza en la vida.