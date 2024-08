Luis Novaresio: “Me costó muchísimo disfrutar”

En los años de la infancia, en su Rosario natal, era un chico muy tímido que soñaba con hacer radio y contar historias. Naturalmente encontró su lugar en el periodismo, donde hizo una importante carrera y supo ganarse un lugar en los medios. Hoy Luis Novaresio es uno de los periodistas más prestigiosos del país, que trabaja para La Nación+ y para Infobae. En el camino, estudió Derecho y ejerció como abogado.

También le interesó siempre la Filosofía. Gracias a una relación casual que tuvo a los 18 años conoció La Nausea de Sartre. Fue el principio de un largo camino hacia el conocimiento, que alguna vez profundizó en un taller con José Pablo Feinmann, y que aún continúa.

La escritura también lo ha interpelado. Hace poco publicó “Todo por amor, pero no todo” (Sudamericana). En esta primera e interesante novela cuenta historias de amor y desamor, pone de relieve temas como el deseo, la monogamia, la infidelidad, los límites del amor, la experimentación sexual, todo matizado con diferentes aspectos de la Filosofía.

Novaresio está casado con Braulio Bauab, empresario inmobiliario, es padrastro de Vera, y es un hombre feliz.

Noticias: ¿Si tuviera que contar quién es, qué diría?

Luis Novaresio: Es una pregunta que le hago a todos mis entrevistados y es la primera vez que me preguntan a mí. Soy un varón, gay, enamorado de Braulio, padrastro de Vera, periodista. Soy rosarino y eso es muy importante para mí, y soy un tipo curioso que ahora disfruta mucho de la vida.

Noticias: ¿Es la persona que soñó ser?

Novaresio: La vida y mi esfuerzo fueron mucho más generosos de lo que yo esperaba. Yo no esperaba tanto de mí. Estoy muy interesado por lo que he construido y me sigue pareciendo interesante.

Noticias: ¿Le costó disfrutar?

Novaresio: Sí, muchísimo. Yo era mucho más apolíneo que dionisíaco. El mandato, el deber ser, lo que se esperaba de mí fue muy pesado, muy potente. Y el placer, el disfrute, lo dionisíaco siempre había sido procrastinado.

Noticias: ¿Cuándo cambió?

Novaresio: Fue un proceso, muchas cosas coadyuvaron. El deseo potente a explorar esa parte más dionisíaca. El psicoanálisis, yo soy analizante, hijo del psicoanálisis, ha sido de una gran ayuda para mí.

Noticias: ¿Ser rosarino tiene una implicancia especial?

Novaresio: Para mí sí. Los rosarinos tenemos una empatía a priori entre nosotros que yo siento muchos envidian. Rosario es una ciudad impensada, no tiene fundación, no es capital de provincia, no se planeó. Somos hijos de nuestro propio esfuerzo. Está atravesada por una situación compleja como el narcotráfico, pero es una ciudad admirable. Es razonable en el tamaño, en los habitantes, tiene una movida cultural, universitaria. Todo eso nos genera una autoestima para lo que fuere. Hay algo de pertenencia muy fuerte.

Noticias: ¿Tiene la libertad interior para hacer lo que quiere?

Novaresio: Hago bastante parecido a lo que quiero. He disputado con mis mandatos para tener la libertad interior de hacer lo que quiero.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Novaresio: Es un momento de plenitud. Nunca pensé tener una familia, pero pude formarla con mi esposo, con quien vivo un amor muy pleno, un amor de pares, de equipo, de acompañamiento, de admiración mutua. Braulio tiene una hijita, que es mi hijastra. Vera y yo nos decimos hijastra y padrastro, ella me presenta así, y tenemos un vínculo directo. Es mi otro amor. Profesionalmente me gusta mucho lo que hago. Estoy trabajando en La Nación+ muy cómodo haciendo la mañana y la entrevista a la medianoche. Y en Infobae, Daniel Hadad es un tipo tan generoso conmigo que me deja hacer lo que se me antoja. Hago podcasts, entrevistas, notas. Llamo a Valeria Cavallo, la directora, y le digo quiero escribir tal cosa. Dale, me dice. Es soñado.

Noticias: Usted dice que escribir es un proyecto de vida.

Novaresio: El proyecto de vida es encontrar un marco para que el deseo circule. Es elegir con quién querés compartir, haciendo qué querés, lo que querés, y en eso entra la escritura.

Noticias: ¿Por qué escribió “Todo por amor, pero no todo”? ¿Por qué quiso contar estas historias?

Novaresio: Tenía ganas de escribir historias de amor, pero un amor salido de la estructura de la media naranja, de encontrarnos el uno para el otro, del amor romántico de cliché. Y escribí estas historias que hablan del amor y del desamor en un contexto atravesado por la Filosofía.

Noticias: Le dedicó la novela a los tenaces. ¿Cómo le va a usted con la tenacidad?

Novaresio: Yo soy del club de los tenaces. La naturaleza no me dotó de un don sobresaliente sobre el que apoyarme. Ni la inteligencia, ni la creatividad, no soy creativo como Jorge Lanata, no tengo belleza. Pero tengo una tenacidad. Admiro mi tenacidad. Soy muy persistente en mi deseo.

Noticias: ¿Cuáles son sus otras fortalezas?

Novaresio: La resiliencia. No me anula el fracaso, lo transito mal, pero me impone seguir adelante. Soy muy curioso, todo me genera curiosidad. Donoso dice que si uno rasca en todas las familias hay una novela. Bueno, yo soy un rascador.

Noticias: ¿Y sus puntos débiles?

Novaresio: Mi autoestima no es de las mejores. Esa es una debilidad y también el abarcar muchas cosas por temor a quedarme sin trabajo, porque todo me parece interesante, y eso hace que me desconcentre de cosas centrales.

Noticias: Volviendo a su novela. Uno de los personajes dice: “El amor es un estado de alienación gozosa”. ¿Coincide?

Novaresio: Se lo robé a José Pablo Feinmann. Me parece hermosa esa expresión. Sí, es un estado de alienación, uno deja de ser uno. El amor supone un acto de generosidad, de desotrarse un poco en pos de esa nueva identidad que es la pareja. Pero la alienación nunca es total, porque desotrarse totalmente es perder sentido uno mismo y dejar de ser atractivo para el otro.

Noticias: Entonces, hay límites para el amor.

Novaresio: Totalmente, hay límites, acuerdos y formas tan distintas como tantas parejas hay. No hay una norma ni un mandato implícito.

Noticias: ¿Cómo le fue a usted en este terreno?

Novaresio: Yo me enamoré dos o tres veces en mi vida, la primera a los 20 años, en Rosario, y tuve la suerte de enamorarme de muy buena gente.

Noticias: ¿Y cómo es cuando está enamorado?

Novaresio: Soy muy atento al otro. Soy romántico, el que deja notas antes de ir a trabajar. Según Braulio, soy muy intenso. Muchas veces cuando me dice: “No seas intenso”. Yo le respondo: “¿Y si se me cae un piano en la cabeza y no te dije que te amo?”. “No se caen los pianos en la cabeza”, me dice. Soy apasionado.

Noticias: ¿Cómo es Braulio y por qué se enamoró de él?

Novaresio: Es un tipo muy atractivo. No sólo es bello físicamente, sino que es muy inteligente, está muy al disfrute, de celebrar la vida. Es un par. Algo que me enamora mucho es que somos dos iguales, con actividades muy distintas, muy atentos al otro. Es un tipo muy divertido y un gran papá, eso me enamora mucho. Hace seis años que estamos juntos y casados, tres.

Noticias: En 2019 decidió decir públicamente que es gay. ¿Por qué espero hasta ese momento?

Novaresio: Casi que me obligaron a decirlo. Nos estábamos conociendo con Braulio y empezaron a aparecer fotos nuestras en algunos sitios, y algunas con comentarios como “el chongo de Novaresio”. Fue bastante agresivo. Braulio me dijo: “Yo estoy incómodo con esto. Soy papá, tengo una empresa, yo no soy tu chongo, Estamos al borde de que digan el gato de Novaresio. Aclaremos esto”. Así que por eso lo contamos. Hasta entonces yo pensaba que no había que hacer una declaración pública. Me equivoqué y lo lamenté retroactivamente.

Noticias: ¿Qué cambió a partir de eso?

Novaresio: Fue una avalancha de afecto que no esperaba, de gente muy notoria, pero especialmente del público o de personas que me conocían. Me decían: “Che, gracias a que vos contaste, yo pude hablarlo en mi casa”. “Mi esposo le habló a mi hijo”. Lamenté no haber percibido eso, que cierta notoriedad pública te da como una responsabilidad.

Noticias: En su libro habla también de la monogamia y de la infidelidad. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Novaresio: El amor tiene una cuota de exclusividad. Todo el resto es un acuerdo entre las parejas y es más saludable que sea expreso. Poder plantear algunas cuestiones, porque la clandestinidad es pesada. Todos los acuerdos son respetables siempre que haya acuerdo y que no dañen al otro.

Noticias: ¿Y si hablamos de la felicidad? La felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace, dice un personaje en su libro, parafraseando a Sartre.

Novaresio: Me parece que hacer lo que uno quiere y querer lo que uno hace es decisivamente feliz si es compartido. Me cuesta creer en la felicidad unipersonal, deslindada de lo que me rodea. Yo soy un tipo feliz, aún con los altibajos, con las contradicciones y con lo que falta.