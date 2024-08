Delfina Chaves: “Miro a la profesión con mucho respeto”

Hay rostros que nacieron para ser filmados, se dijo hace unos días cuando murió Alain Delon. Son esas caras que al irrumpir en la pantalla enamoran a la cámara y transmiten una potencia particular, Delfina Chaves es una de ellas. Puede ser esa adolescente de “EDHA” que salvaba la trama, la indomable Lucía involuntaria devoradora de protagonismo en “ATAV” o Dora, la mujer indómita de un Bonavena con los ojos de Jerónimo Giocondo Bosia en “Ringo”.

Delfina Chaves tiene destino de estrella, Claudio Tolcachir debió sospecharlo desde que cruzó la puerta Timbre 4 para sumarse a sus clases y tenía razón. Ahora Delfina es la protagonista de “Máxima”, la serie internacional que se estrenó en MAX en la que encarna a nuestra Reina de los Países Bajos menos pensada. Otra historia de amor en esta charla con NOTICIAS.

Noticias: ¿Usted y Máxima compartieron el desafío de instalarse en un país con otro idioma, una idiosincrasia distinta y hacerse querer?

Delfina Chaves: Fui sabiendo lo que tenía que hacer, conociendo que íbamos a filmar esta serie y que viajaríamos por distintos países para contar la historia, pero hubo un período al principio cuando no me pasaba todo el día grabando, en el que estaba mucho tiempo en soledad en una ciudad ajena y creo que esa fue una de las cosas más desafiantes. Me encontré con los nervios de llevar una serie adelante en un lugar donde todo es muy distinto. Te invitan a cenar o a un bar y automáticamente en la mesa tienen que cambiar el idioma que hablan por vos que no entendés neerlandés, esas cosas no son fáciles. Vas al supermercado con el celular abriendo el traductor de Google y usando esa función de prender la cámara y que te traduzca el producto. Yo me la pasaba haciendo las compras de esa forma (se ríe). Fue un desafío profesional, pero también personal.

Noticias: En la serie tiene que interpretar a la Máxima íntima que no vimos. ¿Cómo se hace?

Chaves: En mi caso el proyecto significaba compartir momentos de la vida de Máxima que nadie vio, porque sus primeras apariciones públicas son en Nueva York cuando la prensa comienza a seguirla y robar imágenes. La serie cuenta lo que pasó desde ese momento hasta que ella reaparece en la famosa conferencia de prensa donde habla de forma pública y anuncia su casamiento. En la construcción del personaje para mí lo mejor era contar eso que no se ve. A diferencia de un documental, la ficción se toma la libertad de poder crear y también de hacer entretenimiento con eso.

Noticias: Máxima tiene una impronta muy fuerte. ¿Usted suele construir al personaje de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera?

Chaves: Uniendo un poco esta pregunta con la anterior no recreamos escenas que están en el inconsciente colectivo y eso me generaba mucha ilusión ya que me permitía ficcionar a mi manera todas esas situaciones y sensaciones que pasaron puertas adentro. Nadie sabe cómo fue conocerse, tener su primera cita, solo ellos dos. Empecé a componer a Máxima leyendo el libro en el que se basa la serie, llamado “Madre Patria”, escrito por la autora neerlandesa Marcia Luyten y descubriendo su vida, su infancia, su adolescencia. También es muy curioso leer la historia argentina relatada por alguien que no es de acá, era una visión muy neutral, sin la carga ideológica o partidaria, para mí fue muy loco. Después fui ahondando en lo que me interesaba particularmente, la relación con su padre, con sus hermanos, la carrera que eligió, todos esos puntos fueron disparadores para armar el personaje.

Noticias: Pensaba de qué modo alguien tan joven como usted se acerca a un hecho que impactó tanto socialmente como la decisión de la Corona de que Jorge Zorreguieta, el padre de Máxima, no pudiera participar de la boda por haber sido funcionario de la dictadura. ¿Sabía lo que había pasado?

Chaves: Esa fue una de las cosas más interesantes. Yo no conocía nada de la vida de Máxima antes de que apareciera este proyecto, solo sabía que era la Reina de los Países Bajos y ya que una argentina ocupara ese rol en una monarquía me parecía suficientemente llamativo (se ríe). Después, cuando empecé a leer y tuve los guiones, descubrí la otra historia. Porque en el primer capítulo se conocen, se enamoran, sus familias no saben que están juntos, va todo muy rápido y yo pensaba, si se cuenta todo esto de entrada, ¿de qué va a tratar la serie? Pero no era sólo la historia de amor entre ellos como había pensado. Yo tengo un papá que es enfermo por la Historia, esa es su vocación, y cada vez que me han tocado personajes de época mi papá es la primera fuente que me cuenta el contexto histórico y social. Ahí empecé a averiguar, a estudiar, a meterme, y entendí que la serie iba a tratar sobre la relación padre - hija, con esa no invitación al casamiento y con la decisión que ella debe tomar, porque ese papá también fue Secretario de Agricultura y Ganadería durante la última dictadura, eso tiene un peso en la relación y es el centro de la serie.

Noticias: Mencionó a su papá y alguna vez comentó que lee mucho gracias a él. Algunas personas ya no tienen paciencia ni siquiera para leer posteos, ¿la literatura es una puerta para acercarse a los personajes?

Chaves: Disfruto mucho leer y con respecto a lo que me preguntás hay algo que pensaba el otro día, la literatura explora mucho el monólogo interno y ahí hay algo de meterse en la cabeza de un personaje. Estaba leyendo un texto donde un personaje respondía: “No quiero nada de vos”, cerraba el diálogo y decía: “Pero en realidad yo quería todo”. La contradicción entre lo que decimos y nuestro pensamiento es algo que la literatura brinda de manera única. Porque cuando mirás una película o ves una obra de arte, sabés un poco el detrás o intuís hacia dónde vas, con la literatura te sumergís en lo no visto. Hay algo en ese monólogo interno del personaje que no comparte con nadie, pero a la vez te hace cómplice, para mí la actuación es eso. Porque ante todo actuar es contar historias.

Noticias: Sharon Stone contó que cuando filmaba “Casino” con Scorsese, entraba a la sala de vestuario y enloquecía con la posibilidad de disfrazarse. ¿Ese espíritu de juego persiste en el tiempo?

Chaves: ¡Ay sí! Es algo re de cuando sos chiquita, te armás un mundo con lo que tenés a mano. Actuar, aunque lo hagas profesionalmente, es volver a ese juego de “dale que soy tu hermana, hago de princesa o me pongo este saco de mi papá y estoy yendo al banco”. Las reglas de ese juego infantil son las mismas cuando actuás.

Noticias: ¿Cómo se construye una carrera sólida siendo una actriz joven sin caer en la mediatización constante?

Chaves: Primero, a base de prueba y error. Me mandé miles, la he pifiado y cometí errores, pero desde chica tuve en claro que quería hacer cine, ser actriz y que me llamaran para esos personajes que veía en el cine independiente. Tuve que ver cómo llegaba a ese circuito para que me tomaran en serio como actriz y antes de terminar el secundario ya supe que quería estudiar y aprender actuación. Siempre miré a la profesión con mucho respeto, es un oficio muy difícil, jamás debés subestimarlo.

Noticias: ¿Y cómo se llega?

Chaves: Hay que buscar las oportunidades de audicionar, porque para actuar tienen que elegirte, insistirle a tu representante con que tal director te tome un casting, por ejemplo. La actuación es muy enemiga de los no, de quedarse esperando a que te vengan a buscar. Intentar no equivocarte, no pasar vergüenza, es todo lo contrario de lo que necesitás, porque la actuación es embarrarse, probar 15 veces, hacerlo mal 14 y que la 15° sea buena. Hago terapia desde los 17 y el conocimiento personal es importante, poder mirar tu ego y tus inseguridades frente a frente, saber tus limitaciones y trabajarlas. Porque si pensás que no te eligieron por algo personal es complicado, esta profesión puede ser cruel a veces.

Noticias: Habló con mucho amor del cine, si pudiera hacer la película de sus sueños, ¿quién la dirigiría? No piense en el desastre de los subsidios, como es una fantasía hay presupuesto…

Chaves: (Se ríe) ¡Ay, Dios! Sabés que hace unos días estaba en Amsterdam porque estamos preparando la segunda temporada de “Máxima” y le mostré “Relatos salvajes” a un grupo de amigos de Países Bajos. Muchísima gente la vio allá, decís “Wild Tales”, que es el título en inglés, y medio mundo sabe de qué estás hablando, pero invité a un par que lo habían visto y es una obra de arte. Es fantástica, viéndola de nuevo me volví a enamorar de nuestra forma de contar historias, así que Damián Szifron es la respuesta. Hay infinidad de directores y directoras increíbles con los que quiero trabajar, Pablo Trapero, Santiago Mitre, Paula Hernández, Lucrecia Martel, me da mucho orgullo ser parte de la misma industria que ellos.

Noticias: Terminemos con otro viaje al cine. Leí por ahí que su película favorita es “Volver al futuro”. Si pudiera subirse al DeLorean y viajar en el tiempo, ¿dónde iría?

Chaves: Hablaba con mi papá de que hay países donde la gente conoce todo su linaje, sabe cómo se construyó su identidad, vas a España, por ejemplo, y todos saben quién era su tatarabuelo y en qué pueblo vivía. En mi familia mis antepasados llegaron desde Rusia en barco y la historia comenzó a contarse desde mi abuelo, me encantaría ir para atrás y tener más información de mis ancestros, descubrir a esa tatarabuela rusa cuya historia se perdió cuando vinieron acá para empezar de cero.