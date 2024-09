Javier Saiach: “Mi marca es el gran amor de mi vida”

Antes de cerrar con alegría las puertas de su lujosa tienda de Patio Bullrich para encarar nuevos desafíos con el foco puesto en el crecimiento internacional, Javier Saiach repasa desde el local que creó desde cero, su camino de 24 años en la industria de la moda. Sensible, pero exigente y seguro de su trabajo y de sus capacidades como diseñador, confiesa que la carrera ha sido muy solitaria y la competencia puede ser hostil, pero él mantiene la mirada firme en lo que va a venir y en los objetivos por cumplir.

De chico se fue desde su Corrientes natal a vivir a Asunción del Paraguay donde se hizo un nombre, llegó a trabajar para Dior, Givenchy y Calvin Klein, y luego volvió a Argentina convertido en un gran profesional. Vistió a todas las grandes figuras —o por lo menos, a las que quiso—, y nunca dejó de soñar en grande.

En este momento, además de preparar una maison exclusiva para atender a las clientas puertas adentro, trabaja en un libro en el cual va a contar cómo ha sido su camino: “El sueño del diseñador no es sólo para el chico de Capital con muchos recursos, si yo lo pude lograr, se puede”, asegura.

Noticias: ¿Qué le dejó esta experiencia de tener un local en un shopping durante dos años?

Javier Saiach: Me encantó. La idea empezó en pandemia, como un pop-up, que iba a tener un tiempo determinado, en principio por seis meses. La experiencia de tener el público de calle me dejó un saldo muy positivo, pero fue un esfuerzo mayor respecto a la carga horaria. Nosotros estamos en un nuevo punto donde queremos hacer una maison exclusiva para la parte de alta costura. Desde la empresa —yo ya no funciono solamente como un diseñador regular, sino como una empresa— decidimos que vamos a dividir las energías. Un espacio especialmente dedicado para la parte de alta costura, porque los procesos son mucho más lentos, las piezas son completamente artesanales, trabajamos con adultos mayores que tienen una expertise tremenda a la hora de hablar de bordados, costuras, cortes… No podemos tener una tienda al público directo, porque las piezas tardan muchísimo en hacerse y por ahí se venden en uno o dos días.

Noticias: ¿Y cuáles son sus otros desafíos?

Saiach: Estamos desarrollando nuevas puntas, como Saiach Nómade, porque me pedían desde varios puntos del mundo tener algo para vender. Esa marca es básicamente un pop-up que tiene de seis a nueve meses de estadio en cada lugar. El primero lo abrí en Asunción, donde juego de local. Estamos por abrir la segunda tienda allí y también estamos creando el desfile de alta costura junto a Elina Costantini en el SAC, donde voy a abrir la pasarela y tengo 45 pasadas. Después nos vamos a Europa y vamos a desembarcar en Milán y en Madrid con dos pequeños desfiles. En esas ocasiones vamos a tener showrooms de 15 días cada uno para ver la apreciación de la gente. Estamos manejando una visión internacional y por eso decidimos que era momento de enfocarnos en eso.

Noticias: ¿Qué sigue aprendiendo de las clientas?

Saiach: Nos dimos cuenta que la clienta busca una versatilidad entre la alta costura y el prêt-à-porter. La nouvelle couture se disfraza también de una sencillez donde se mezclan un poquito más las cosas, donde, por ejemplo, una pieza increíble de alta costura, que puede ser un vestido, puede estar con una camperita de jean, o con un saco de cuero. La clienta argentina busca llegar a la tienda y tener algo resuelto. El proceso de un vestido de alta costura puede durar desde tres meses y a veces hasta siete u ocho meses de confección.

Noticias: ¿Es difícil conseguir personas que trabajen en el taller?

Saiach: Tengo gente que está hace años conmigo, pero si tuviera que buscar gente nueva sería casi imposible. Son oficios que se convirtieron en profesiones. Básicamente la gente que es profesional muchas veces lo que busca es tener su propia marca, que generalmente no tiende a la alta costura.

Noticias: ¿Cómo ve el futuro de la marca?

Saiach: Creo que en dos o tres años ya vamos a estar vendiendo en París. Creo mucho en mí. Una vez tuve una entrevista en Nueva York una chica me dijo: “¿Así que sos el mejor de Argentina?”, y yo le contesté: “Bueno, uno de los mejores”, pero me replicó: “Acá en Nueva York no existen dos N°1, esa falsa modestia dejala para América Latina, acá no te va servir”. Sé que soy muy bueno en lo que hago y es el comienzo de un carrete. Ya llevo 24 años y me parece que empecé ayer. Cuando cumplí 50 años el año pasado dije: “¿En qué momento pasó tanto tiempo?”. Es lo que me pasa con la marca, pasa el tiempo y cada vez la noto más joven, estamos aggiornados, para mi es un honor haber vestido a tantas personalidades.

Noticias: ¿Le ha dicho que no a alguna?

Saiach: Tengo dos o tres mujeres a las que he dejado de vestir porque no tenían los códigos que yo esperaba. Es fácil creer que es tu obligación vestir a tal o cual. Yo pido una correspondencia. Soy un hombre de códigos, me porto bien con quien tiene condescendencia con mi marca que, como yo digo, es el gran amor de mi vida.

Mira hacia atrás y evoca la emblemática publicidad de una marca de cigarrillos y se dice a sí mismo: “Has recorrido un largo camino, muchacho”. Recuerda que cuando volvió a Argentina, el que le dio la primera oportunidad en Buenos Aires fue Héctor Vidal Rivas y, luego de contratar a María Claudia Pedrayes como su PR, no paró nunca más.

Saiach: Empecé con un estudio muy chiquito, era un momento muy difícil del país. Tengo la fortuna de decir que lo mucho o poco que tengo es mío y lo hice yo. Ver esta tienda, ver los desfiles, ver una publicación en una revista, es un premio que le tengo ganado a la vida. Cada logro sana un parche de sacrificio, de cosas que he dejado en el camino, en el momento en que mis amigos salían hasta las 5 de la mañana, yo me estaba levantando para trabajar. He pasado por un montón de cosas que me han hecho aprender muchísimo. Cree un estilo, mi producto tiene una identidad.

Noticias: ¿Qué piensa de la moda sustentable?

Saiach: Las bolsas que usamos para Saiach ya no son bolsas de papel, los portatrajes y las bolsas van a ser de géneros realizados, que se mandan a una fábrica, que se vuelve a reutilizar. Creemos que la moda es una de las industrias que más daño hace al planeta, ya hace dos o tres años que comenzamos con la reutilización de los vestidos, no solamente hacemos un vestido para que se puede volver a usar dos o tres veces, creemos que no tiene que existir esa compra que sea para la inmediatez. Nuestra forma de tener un vestido sustentable es invitarte a que traigas una pieza que hayamos hecho nosotros, que lo volvamos a poner a punto, separar el conjunto, reconvertirlo, traer al 2024 un vestido que puede ser del 2012. Es una marca que tiene todo lo que tiene que tener una etiqueta de nivel internacional, buena costura y conciencia social. En Argentina estamos en una transición, hay cosas que parecen inciertas y nosotros encontramos en eso una virtud para acomodarnos.

Noticias: ¿Cómo se construye el ojo estético?

Saiach: Es un don que Dios me dio. Yo estudié Arquitectura, pero después no seguí moda. Es cierto que la Arquitectura es la cuna de muchas cosas estéticas como el arte, la fotografía, la moda, la decoración. Se fue agudizando a medida que fui trabajando, leyendo, viajando.

Noticias: En una nota con NOTICIAS dijo que es una carrera muy solitaria, ¿sigue pensando lo mismo? ¿En quién se apoya?

Saiach: Mi mayor apoyo son mis amigos y mi familia. Sobre todo mis amigos porque están más cerca, yo vivo entre Paraguay y Buenos Aires. Que tus afectos se banquen que por ahí no puedas estar en eventos importantes porque estás en alguna otra ciudad del mundo, hizo que mis amigos de hoy estén para siempre. En su momento me hizo perder gente que no entendía que no es tan fácil el camino. Me hizo perder parejas. Es un camino solitario. Hoy gracias a Dios estoy saliendo con un hombre maravilloso, al cual quiero y respeto, que respeta mi profesión y siento que me admira. Llegar a casa y que alguien te diga: “Lo hiciste bien, gordi”, es maravilloso. Siento que es un camino de soledad en cuanto a la gente del medio.

Noticias: ¿Hay mucha hostilidad?

Saiach: Sí, mucha hostilidad, mucho ego, mucha competencia. Creo que la competencia es sana, pero desde la venta, no desde el lugar como persona. A mí no me gusta hablar de nadie.

Noticias: ¿La crisis económica afecta las ventas?

Saiach: Comprar un vestido de alta costura no es una compra impulsiva, es una compra reflexiva. La mujer que viene sabe lo que invierte, es más cuidadosa.

Noticias: ¿Cómo se construye una tendencia?

Saiach: Siendo fiel a vos mismo. Lo más importante es no querer abarcar todo y no querer ser un poco de tal, otro de cual, otro de qué tal. Yo soy un diseñador que propone cortes clásicos, pero con algo distinto, un color vibrante, una textura, un bordado innovador. Las tendencias las vamos creando a partir de algo que creemos que en la clienta puede pegar y de repente irrumpimos de una forma disruptiva a lo que venía existiendo.

Noticias: Acá ya vistió a todas, ¿a quién más le gustaría vestir a nivel internacional?

Saiach: Creo que la voy a vestir en algún momento, si Dios quiere, no sé cómo lo haré, pero me encantaría vestir a Lily Collins, la protagonista de “Emily en París”. También me gustaría vestir a la ex jequesa de Qatar, Moza, me parece que una mujer que está tapada y sigue siendo sexy es porque ella maneja su cuerpo y su sexualidad de una forma que es digna de admiración.