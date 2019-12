NOTICIAS festeja sus 30 años en el Teatro Colón y distingue a las 10 personalidades argentinas

View this post on Instagram

#NOTICIAS30 El próximo lunes 2 de diciembre, @revistanoticias celebra sus 30 años con un mega evento en el @teatrocolon: - Políticos, celebrities, empresarios... - Más de 1500 invitados -5 shows musicales que darán que hablar. NOTICIAS al Colón. . . . #video #giesta #celebrities #politicos #show