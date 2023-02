La sorpresiva sentencia del Caso Lucio Dupuy

A partir de las 12 horas del juevez 02 de febrero se conoció la sentencia por el caso Lucio Dupuy, el niño de 5 años que en 2021 fue muerto a manos de su madre Magdalena Espósito, y de la pareja de esta, Abigail Páez. Fue a través de la cuenta oficial de Youtube de la Oficina Judicial Penal Santa Rosa - La Pampa, y se transmitió el veredicto en vivo, con una particularidad: ya que las imputadas solicitaron no estar presentes mientras se leía.

El veredicto indicó a ambas imputadas como culpables y, a diferencia de otros casos en los que la sentencia se da semanas después, esta vez se supo inmediatamente, ya que la calificación indicada por el tribunal dispone un castigo de reclusión perpetua para ambas. Lo que llamó la atención es que los jueces alegaron que no tenían suficientes pruebas para acusar a la madre, Magdalena Espósito, de Lucio de violación, calificativo que solo le correspondió a su pareja, Abigail Páez.

Abigail Páez y Magdalena Espósito, las imputadas del caso.

Durante las 18 audiencias que duró el proceso, se presentaron más de 100 testigos y informe de la autopsia que determinó las graves lesiones que Lucio Dupuy tenía en el cuerpo, desde mordidas, quemaduras con cigarrillo, señales de abuso sexual y se determinó que fue una patada en el hígado uno de los golpes que causo la muerte del niño, causándole una hemorragia importante. “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, dijo el médico forense Juan Carlos Toulouse, quien se hizo cargo de la autopsia. Ninguna de las dos imputadas quiso estar presente durante el testimonio del médico.

Ambas imputadas pudieron hacer uso de la palabra durante las audiencias. “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque ‘padre’ le queda grande. A él (Christian Dupuy, padre de Lucio) se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”, afirmó Espósito, madre de Lucio.

“Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, manifestó Páez cuando se le permitió el uso de la palabra.

