Nahir Galarza: cuánto ganó con las películas y series sobre su caso

Nahir Galarza, la mujer más jóven en ser condenada a prisión perpetua en la historia del país, no deja de recibir ofertas de productoras de cine y series que quieren contar su historia. Hace unos días se conoció el trailer de “Nahir, Ángel o Demonio”, la serie de doce episodios que la productora Zeppelin Studio produjo inspirándose en el polémico caso policial. Pero también la productora Kapow (Carmel, The Rati Horror Show) prepara un docureality de 3 episodios sobre el caso. Por estas dos producciones Nair Galarza recibió el monto total de 500.000 dólares a cambio de ceder los derechos (300.000 por la primer producción y otros 200.000 por la segunda).

Pero además de eso, la productora mexicana TBS (México) (que produjo la serie de "Maradona"), y Pampa Films (quienes produjeron la serie ‘Monzón’) preparan una miniserie y una película respectivamente, también basándose en el caso de Galarza. Ambos proyectos están aun en etapa de negociación, con lo cual no se conoce aun los detalles de cómo serán y cuál es el monto que sus productoras deberán pagar por la cesión de derechos. Si bien aun no pudo ser confirmado, para uno de estos proyectos se utilizaría como fuente “El silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático”, el libro del manager y ex vocero de Galarza, Jorge Zonzini, quien no quedó conforme con el resultado de la serie de Zeppelin.

“Realmente me pareció muy pobre, tanto en las actuaciones, el arte de fotografía y cámaras quedando a las claras que se jugaron por una historia que como recién comienza han tenido que reescribir una y otra vez sus guionistas", explicó Zonzini. En el trailer de la serie se pueden ver imágenes de dos actores desconocidos, interpretando a Nahir y a Fernando Pastorizzo, novio de Nahir por cuya muerte la joven fue acusada. Mientras sobre la imagen se imprimen gráficos con distintas leyendas: “Yo no lo maté”, “Fui yo”, “Era él o yo”, “Fue un accidente”, y finalmente “Fue papá”; en referencia a la acusación que Galarza hizo en 2021 sobre su padre, señalándolo como autor del crimen. “Ese trailer lo vendieron en 2019. Y en estos 4 años se modificó todo el caso. En lugar de cambiar y hacer uno nuevo, al trailer original le sumaron los impresos gráficos”, cuestionó Zonzini.

En 2019, los productores fueron a hablar con el padre de Nahir, Marcelo Galarza, a quien primero indicaron que la serie era para Warner, y luego que era para HBO. Sin embargo, jamás se le puso fecha cierta de salida, probablemente a la espera del fallo de la Corte Suprema, que por estos días se encuentra revisando la condena de perpetua.

Portada del libro de Zonzini sobre el caso. En él, el manager ya había anticipado mucho de lo que, más tarde, declaro Nahir sobre su padre.

Según palabras del propio Zonzini, la serie arrancó “mal encaminada”. “Fue negociada económicamente por el padre de Nahir, con anterioridad a la denuncia que ella realizara en su contra como autor del crimen. Es por eso que sobre esa negociación hoy pesa una medida cautelar, ya que se realizó con Nahir en cautiverio, que no vio nada de ese dinero. Podría formar parte de la coacción con la que su padre siempre se manejó con su hija, al punto de haberla obligado a autoincriminarse” asegura Zonzini.

El segundo proyecto, el docureality de Kapow, habría dejado a Nahir más conforme. La negociación fue realizada directamente con ella. La entrevistaron durante todo el 2022 en la Unidad 6 de Paraná, donde está actualmente detenida. El proyecto incluyó entrevistas a todos los involucrados en el caso, incluyendo a Zonzini.

Nahir Galarza se convirtió en la mujer más joven en recibir una pena de prisión perpetua como única acusada por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo. El crimen ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú y fue especialmente cubierto por medios nacionales e internacionales.

Pastorizzo fue muerto con dos disparos de arma de fuego: uno en la espalda y otro en el pecho. De acuerdo a pruebas y testimonios recolectados, y luego de que la propia Nahir se autoculpara, fue condenada en primera instancia en julio de 2018 por considerarla culpable de homicidio agravado por el vínculo, ya que mantenía una relación de pareja estable con Fernando. La defensa de Galarza hizo dos apelaciones a la sentencia, pero en marzo de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia de Entre Ríos las rechazó.



En 2022, Nahir denuncia a su padre, Marcelo Galarza, como autor del crimen, y también denuncia que había violentado varias veces a su madre, Yanina Kroh, quien confirmó y apoyó la versión de su hija. “Creo en lo que dice mi hija, que quien mató a Pastorizzo fue su padre”, dijo. De acuerdo a esta versión, el padre de Nahir ejercía tal control psicológico sobre su hija que, luego de cometido el crimen, la había obligado a autoincriminarse. Los defensores de la joven apuntan a que es necesario comprender la historia familiar: de la mano de la acusación contra su padre, la joven presentó una demanda contra su tío paterno, a quien acusó de abusar sexualmente de ella cuando era menor.

“Fueron varias veces y hasta llegó a atarla a un árbol”, contó Hermida Leyenda, quien hasta hace pocos días era abogada de Nahir. Hermida había afirmado que la terapia ayudó a que Nahir tomara confianza y, finalmente, contara la verdad. Mientras algunos consideran que esta versión puede ser una coartada para lograr que le reduzcan la pena, Nahir continúa a la espera de que la Corte Suprema revise el fallo, a cinco años de ocurrido el asesinato de Pastorizzo.