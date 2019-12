América e Ibope en guerra por el rating

En 1992, Ibope Media SA (hoy Kantar Ibope Media) llegó desde Brasil y arrasó con las otras dos empresas que medían el rating en el país. En 1999 se convirtió en la única empresa del mercado local dedicada a esa función e incluso se volvió líder en toda Latinoamérica. De esta manera, desde hace dos décadas, esta compañía es la responsable de medir el éxito, o no, de la programación de los canales nacionales: la dueña del rating.

Esa tarea le ha valido enojos y críticas por parte de los responsables de los canales, periodistas y trabajadores audiovisuales. Pero hoy el problema parece ir más a fondo: América TV amenazó con denunciarla ante la Justicia. Desde la señal comandada por Daniel Vila salieron con los tapones de punta a atacar las mediciones de rating, criticando la falta de auditorías sobre el funcionamiento de Kantar Ibope y también el método de medición de audiencias que emplea. Incluso el propio director del grupo la calificó de “enemigo”.

Trinchera. El enfrentamiento no se quedó sólo entre directivos. Las figuras del canal salieron en bloque a respaldar a la señal y no escatimaron críticas. El primero fue Jorge Rial que creó un grupo de WhatsApp entre las estrellas del canal. En el mismo, no sólo mostró su preocupación por la baja de rating en la señal sino que, además, instó a sus compañeros a que hagan visible esta situación aprovechando su “peso en la opinión pública”. “Kantar Ibope Media, juega con las fuentes de trabajo. No se la audita. No da detalles de la muestra. Nadie sabe cómo trabaja. Y, lo más más grave, es un monopolio”, cerró Rial el mensaje.

Consultados por NOTICIAS, desde la compañía desestimaron esta acusación. “Desde 1999, Kantar IBOPE Media es auditada diariamente en forma sistemática e ininterrumpida por la Cámara de Control de Medición de Audiencia cuya auditoría de TV y de radio garantiza la transparencia y trazabilidad de todos los indicadores que brinda la empresa”, se defendieron. Más aún, según dijeron, la empresa se encuentra también auditada periódicamente por la firma internacional Ernst & Young.

Pero los embates de América no acabaron ahí. Tras el mensaje de Rial llamando a unir filas, los ataques siguieron. Precisamente, desde la pantalla de “Intrusos”, fue Daniel Vila quien volvió a la carga. “Nunca he creído en las mediciones. Creo que es un gran verso y una gran mentira que le hace mucho daño a la televisión”, indicó con relación a Ibope y anunció que desde el canal se tomarían medidas. En diálogo con NOTICIAS, Vila agregó que están decididos a llevar el tema a la Justicia. “Estamos avanzando en una presentación judicial que habrá que ver por cuestión de tiempo si se presenta antes de la feria judicial de enero o después”, detalló.

Desde Kantar Ibope prefirieron no referirse a una eventual demanda, aunque volvieron a enfatizar que todas las actividades de la empresa en el país están debidamente auditadas y que para operar en Argentina emplean “las mismas tecnologías que en usan en el resto del mundo”.

Unidos. La defensa corporativa al canal no quedó ahí. Mariano Iúdica y Moria Casán también se refirieron al tema desde la pantalla. El conductor volvió a hablar de una guerra y afirmó: “Esto es entre Ibope y América. Va directamente al bolsillo del canal y al bolsillo de los empleados. Yo voy hacer una demanda contra Ibope porque los números que presentan no reflejan la realidad”. En tanto, Moria, no escatimó su lengua karateka y directamente catalogó a Ibope como “una mafia con 700 aparatos ridículos que ya no están a la venta y que los agarra un cartonero de la calle porque no sirven más”, en relación con los People Meters, el sistema con el que Kantar Ibope realiza las mediciones.

Los cuestionamientos al método de medición siguieron desde Twitter, donde Rial insistió: “Con estos aparatos de última generación, imposibles de manipular y con todas las garantías de seguridad y calidad se mide el rating en nuestro país. Es joda”, escribió junto a las imágenes que muestran estos equipos. El conductor de A24, Eduardo Feinmann, se plegó a las críticas tuiteras: “Hace fraude Kantar Ibope. Deberían ser investigados a fondo por la Justicia y entregar el listado completo de los aparatos de alta tecnología”, aseguró.

En diálogo con NOTICIAS, desde Kantar Ibope afirmaron que las acusaciones en torno al método de medición son erróneas. “Como en los principales mercados mundiales y como en los más de 50 países en donde medimos audiencias, hoy en Argentina se usa la última versión de tecnología de equipos de medición electrónicos (People Meters)”, destacaron, al tiempo que resaltaron que esta renovación de equipos había implicado una fuerte inversión en los últimos dos años por parte de la empresa. “Estos equipos, denominados DIB, son 100% digitales y son la base de todos los lanzamientos de las nuevas mediciones digitales que estamos lanzando recientemente al mercado”, detallaron. Incluso, explicaron que en el país existe, desde el año pasado, una tecnología que les permite “identificar los contenidos en pantalla y en cualquier dispositivo, sea que se miren en vivo o en diferido, llamada Audiomatching”.

El capítulo judicial que auguró Vila, en tanto, aún no tuvo avances concretos, aunque amenaza con agrandar el enfrentamiento entre América e Ibope.