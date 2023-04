Gonzalo Julián Conde, Bizarrap o BZRP, como se lee en la gorra que luce en cada una de sus apariciones, es un fenómeno mundial. Con apenas 24 años, el productor argentino tras las gafas negras que le ayudan a mantener el misterio sobre su figura ya llegó a la cima de la industria musical con sus sesiones junto a artistas internacionales.

Y todo lo que toca se convierte en oro a pesar de su marketing low cost: con Shakira batió cuatro récords Guinness y ya lo escucharon 50 millones de personas en Spotify. Una máquina de facturar.

Magia

Sin un álbum o un solo título de canción, sin un perfil musical definido y saltando entre géneros y artistas invitados, “Biza” es uno de los artistas latinos más escuchados en el mundo.

Parece magia, pero no lo es. Bizarrap se ha convertido en un productor de renombre a partir de sus sesiones de BZRP en YouTube. Cada sesión presenta a un nuevo artista, filmado en una habitación pequeña con una decoración mínima. No hay nada llamativo o lujoso en ninguno de sus videos. Sus sesiones destacan a MCs nuevos o ya reconocidos, desde Argentina y América Latina hasta España. Pero no hay una línea más allá de su propia cronología: publica una nueva sesión cada mes.

En cada uno de esos videos se puede ver a Bizarrap de fondo mezclando frente a una computadora: aquí el productor no tiene las megaconsolas que hicieron reconocidos a otros hacedores y DJs famosos, en estudios prestigiosos de Los Ángeles o Londres. Pero aunque parezca que Bizarrap está enchufado en una caja de zapatos, la calidad final es extraordinaria.

Independientemente de la fama del artista, el montaje y el arte de la sesión siguen siendo los mismos. Eso es todo. Es simple y efectivo: Bizarrap produce sesiones que hacen querer escuchar más del artista. Dan la sensación de presentar voces por primera vez, artistas desnudos: no pueden esconderse detrás de las coreografías, del cuerpo de baile, de la puesta con autos caros y chicas sin ropa, y del video editado y filmado con maestría. En una habitación con nada más que una PC, algunos equipos de grabación y un micrófono, el arte destaca. Demuestra, en oposición al “show”, que la buena música no es más que talento y dedicación.

Vale para todos los que han pasado por sus sesiones y han pegado un salto, aunque tuviesen carreras consolidadas: incluso para Shakira, que no gozaba de esa publicidad desde hacía casi una década. Así los fanáticos le ruegan a Bizarrap que haga colaboraciones con sus artistas favoritos porque les producirá un éxito garantizado... Y hoy Bizarrap se da el gusto de elegir.

Números

Su canal en Spotify cuenta con más de 50 millones de oyentes mensuales (ganaría como piso unos 250 mil dólares, unos 3 millones anuales). Otros 19,3 millones de suscriptores lo siguen en YouTube, donde suma más de 6.700 millones de visualizaciones (embolsaría cerca de US$ 4,5 millones anuales). Y tiene 23 millones de followers entre Instagram, Twitter y TikTok.

Un fandom que le permitió agotar en sólo media hora las entradas para su primer show en el Hipódromo de Palermo: tendrá dos fechas más, para presentarse tres días consecutivos entre el 20 y el 22 de abril, donde lo verán unas 50 mil personas, asegurando una facturación cercana a los 3 millones de dólares a la cotización oficial, con entradas que van desde los 8.000 pesos. Pero además lo acompañan media docena de sponsors, desde Adidas (es una de las caras globales de la marca) a MercadoLibre. Tiene, además, contratos con Burger King y Sennheiser, entre otros. Sus shows privados se cotizan por encima de los 150 mil dólares: habría cobrado 65 millones de pesos por su presencia en la Fiesta de la Manzana, en Río Negro, en febrero de este año. Una facturación que consolidada le permitiría amasar más de 10 millones de dólares, previo pago de impuestos y comisiones.

En el 2022 se presentó en el Lollapalooza de París y en Pachá en Ibiza -junto a Duki- como parte de su primera gira europea que duró 100 días e incluyó 20 ciudades, convocando un total de casi 500 mil personas.

Reconocido como “Productor del año” y “Mejor Nuevo Artista”, acaba de batir cuatro récords Guinness con la “BZRP Music Sessions #53” junto a Shakira: la canción latina que más rápido llegó a 100 millones de reproducciones en YouTube; y con más reproducciones en 24 horas (63 millones de visitas); cifras que se suman a las de Spotify, alcanzando 14.393.342 en 24 horas y más de 80 millones en una semana. Estas escuchas empujarían regalías por 31 millones de dólares -con Shakira como principal beneficiaria- según Data & Intelligence de Findasense,

Primer artista hispanohablante incluido en el soundtrack del videojuego “NBA 2K22”, festejado incluso por el DJ Skrillex, que lo invitó a compartir escenario del Lollapalooza 2023, el productor vive su momento de gloria. Una que supo construir con pasos calculados y un marketing terriblemente eficaz.

Cómo venderse

“Me faltaba un año para terminar la carrera, pero como veía que mi camino en la música crecía, decidí tomar una pausa y aplicar lo que ya sabía en mi proyecto”, explicó Bizarrap en declaraciones a Billboard. Sus tres años de cursada en Marketing le alcanzaron al productor para convertir a “Bizarrap en concepto, en una marca”. “Cómo hacer para llegar a más público y hacer que más gente escuche, conceptualmente, es marketing”, explica. Esas premisas marcaron su camino a la masividad. Un anti marketing donde la austeridad fue la clave. Luego, el no repetir artistas generó el deseo insatisfecho de querer más. Y la sorpresa marcó el camino, incluso para mantener el misterio sobre su persona. Como otros DJs antes (los Daft Punk y Deadmau5, por nombrar algunos), eligió ocultar sus facciones. Con sencillez: una gorra y unos anteojos negros bastaron para convertirse en personaje.

Un misterio que supo preservar con contadas entrevistas: antes de presentarse junto a Shakira en el “Late Night Show” de Jimmy Fallon, había concedido reportajes a James Corden, al popular streamer Ibai Llanos, y a David Broncano en “La Resistencia”, apariciones que le permitieron instalarse y validarse en España.

Fiel a su marketing de “menos es más”, Bizarrap aparece y se recluye nuevamente. Incluso en sus sesiones, se lo ve mayormente de espaldas y frente a la computadora. Lo cual no quiere decir que le escape a la popularidad. La busca con ansia: cada sesión por estrenar se convierte primero en un acontecimiento con trailers anunciando al elegido, gancho que se plasma inmediatamente en efecto viral, el que garantizará que la canción pique en punta desde el minuto cero. Un ejemplo: logró 23 millones de comentarios en una foto de Instagram luego de pedir ese número de interacciones para publicar su “Music Session #23” con Paulo Londra.

Nada es casual con Bizarrap. Quienes lo conocen aseguran que encadena sus movimientos con precisión de ajedrecista: tras un encuentro con Lionel Messi, estrella del parisino PSG, presentó la sesión con MHD, Mohamed Sylla, el rapero francés y precursor del afro-trap. El hit incluía una mención al capitán argentino, con calculada anticipación.

Mujeres

Parte del éxito de Bizarrap ha sido escapar a la lógica dominantemente masculina en el rap y el trap, duplicando así su alcance. El productor ofreció un espacio para que las artistas femeninas se enfrenten cara a cara con los hombres. Las sesiones de “Biza” permitieron que las MCs femeninas sean tan ingeniosas y sexualmente picantes como les gustaría, sin tener que hacer un video musical en tanga. La sesión con Nicki Nicole fue un antes y un después en ese sentido. Y ella le pagó el favor presentándole a Federico Lauría, quien sería luego su agente y el promotor de su salto internacional.

Lauría, promotor de conciertos independientes en Argentina, venía de lanzar Dale Play Records en el 2018, habiendo detectado tempranamente el potencial de la escena de la música urbana que se escondía hasta entonces en las barriales batallas de rap como el fenómeno de “El Quinto Escalón”, la competencia de la que emergieron Wos, Duki, Trueno y Lit Killah, entre otros muchos. El primer fichaje de Lauria fue justamente Duki, y luego sumó a Nicki Nicole. En el 2019 iría por Bizarrap, quien apenas tenía 19 años. “Me enamoré del proyecto y de su talento y creatividad”, dice Lauría. “Para mí fue el puente perfecto entre el movimiento urbano argentino y el mundo”, agrega.

Afincado desde hace un tiempo en España, Bizarrap encontró allí la puerta de entrada al mercado europeo y estadounidense. Escalafón que le permitió sonar en todo el mundo: la sesión con la argentina devenida en madrileña Nathy Peluso tiene más de 340 millones de visitas en Youtube y era hasta la llegada del tema con Shakira su máximo éxito en una lista que incluye a Quevedo y L-Gante, entre otros muchos.

Misterio

Los ejecutivos de una importante discográfica multinacional entran a la oficina de un productor argentino que trabaja en la misma empresa para preguntarle: “¿Quién es Bizarrap?”. Promedia el 2021 y Bizarrap y L-Gante acaban de llegar a lo más alto de la lista Billboard Argentina Hot #100. “Hay un fenómeno único en los suburbios de Buenos Aires, el productor musical Bizarrap, una especie de Dr. Dre sudamericano, un creador de éxitos que ya ha acostumbrado a su fiel base de decenas de millones de seguidores a un hit mensual”, les explica el productor. “Si Biza participa en la producción de una canción, es probable que tenga más éxito que el último lanzamiento de Justin Bieber, Drake o Rihanna. Su última sesión con el rapero mexicano-estadounidense Snow tha Product acumuló unos 40 millones de reproducciones solo en YouTube, a una semana de su debut”, agrega el ejecutivo argentino ante sus pares en la discográfica que lo miran incrédulos. Dos años más tarde, le reconocen su predicción cuando el éxito de la “BZRP Music Sessions #53” con Shakira se convierte en hit, siguiendo el éxito de la “Sessions #52” con el rapero español Quevedo.

En ese sentido, esa colaboración tuvo un valor agregado. Su artista principal es un productor que oculta su rostro detrás de grandes gafas de sol y una gorra y que hasta el hit con Quevedo solo había colocado tres temas en la lista Hot Latin Songs de Billboard en Estados Unidos.

Luego de ese éxito iniciático, el salto con Shakira aparece como la cima de una escalada bien planeada, un misterio develado.