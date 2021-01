Homofobia y grieta 2.0: Diego Poggi y la absurda disputa con kirchneristas

“Que seas muy feliz, olvídate de que tenes papá”. Después de que Diego Poggi publicara la dura respuesta que le dio su padre al enterarse de que estaba de novio con un hombre, los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Sin embargo, también se abrió una polémica: el periodista aseguró que recibió mensajes de odio de personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y se identifican como kirchneristas.

“Ser puto no es una enfermedad mental, ser K sí”, publicó Poggi en su Twitter. La discusión había comenzado porque una seguidora le escribió: “Salir del clóset con tu familia es un cambio trascendental en la vida de cualquier persona LGBTIQ+. Literal te cambia la forma de pensar y ver la vida. Ojalá esto te haga dar cuenta de que es MUY importante apoyar espacios políticos que promuevan la visibilidad y ampliación de DDHH”.

El periodista de TN interpretó que se refería al kirchnerismo y replicó: “¿Vos me estás diciendo que debería ser K y militar solamente por contarle a mi viejo que salgo con pibes?”. Desde entonces, explotaron los mensajes a favor y contra de su postura y creció la polémica.

“Para que se queden tranquilEs no soy macrista. Que no me banque el kirchnerismo no me hace macrista automáticamente. Macri fue uno de los peores presidentes que tuvimos, pero los K son chorros y psicópatas y disfrutan que la gente sea pobre”, tuiteó para dar por terminada la discusión.

Apoyo

Antes de la disputa, muchos seguidores y personalidades le enviaron mensajes de apoyo a Poggi. Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional, escribió en Twitter: “Te felicito Poggi. Mensajes como el tuyo son pequeñas grandes cosas que ayudan a la visibilidad, a vivir con libertad y a construir una sociedad con más igualdad. Así es, lo único que importa es ser lo que querramos ser, amemos a quien amemos. No te vas a arrepentir. ¡Gracias!”.

La actriz Mariana Genesio Peña, el guionista Leandro Calderone y Matías Bagnato también le mandaron fuerza. Además, varios de sus colegas y seguidores le escribieron mediante esa red social.

por R.N.