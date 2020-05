Caso Mühlberger: para Cúneo Libarona, la fiscal "está haciendo maldades deliberadamente"

Después del allanamiento en su clínica el jueves 14, y de declarar el sábado 14, Rubén Mühlberger quedó detenido con prisión domiciliaria por prometer la cura del coronavirus, violar la cuarentena y por un supuesto abandono de persona a raíz de una denuncia de una ex clienta. Aunque la fiscal Valeria Massaglia aseguró que el imputado había reconocido los hechos, Mariano Cúneo Libarona, su abogado, lo desmintió en diálogo con NOTICIAS. "Eso es otra gansada de la fiscal. Qué va a reconocer los hechos. La fiscal dice cada cosa. Habla de más", señaló el letrado.

Para Cúneo Libarona ninguna de los tres delitos que le imputan a Mühlberger están justificados. En primer lugar, en cuanto a la cura del coronavirus insiste en que "no prometió la vacuna" sino un antiviral. "Lo que te da es vitamina y es preventivo. Ojalá yo lo tuviera. Yo me fui a dar la vacuna y tomo Redoxon. Otros se hacen un cocktail de vitaminas. De eso a hacer la vacuna del coronavirus hay una diferencia abismal", explica el abogado. A pesar de que el doctor aseguraba que tenía la cura del Covid-19, y anunció eso en un programa televisivo, Cúneo Libarona argumenta: "De todas maneras el delito es anunciar un producto primero, que sea a tiempo determinado de curación; segundo que sea secreto, que no es secreto este cocktail que trajo de EEUU; y tercero que sea infalible, que no falle. No dijo ninguna de estas tres cosas". Además, afirma que "es poco creíble" y "no afecta el bien jurídico tutelado que es la salud pública".

Los otros dos delitos son la violación de la cuarentena y un posible abandono de persona, por una denuncia que hizo una mujer asegurando que su papá se había atendido en la clínica de Mühlberger y había muerto tiempo después. Cúneo Libarona cree que en ninguno de los dos casos hay pruebas y que "por distintas razones jurídicas y fácticas no hay delito".

En ese sentido, apunta contra el trabajo de la fiscal Massaglia y cree que está procediendo mal. "Está investigando delitos que en el caso dos es violación de la pandemia, no es desobediencia, tiene que ir a Federal. Y el caso tres, el abandono de personas, no es abandono de personas. Si es algo es homicidio culposo que no se da en la justicia de instrucción, o sea nada de competencia de la Ciudad. Le están haciendo maldades deliberadamente por parte de la fiscalía", señala a NOTICIAS.

Faltas. En cuanto a la no habilitación de la clínica, la matrícula vencida y la venta de medicamentos vencidos, Cúneo Libarona dice que "desconoce" porque "es administrativo". Tampoco habla sobre las denuncias por las condiciones laborales y justifica: "Eso no es delito tampoco. Es decir, ¿los empleados estaban forzados? ¿Estaban privados de su libertad? Una mucama que dice trabajaba como loco, otro señor raro que dice 'sí, trabajábamos a disgusto, era maltratador'. Eso no es delito. El derecho penal no investiga esas cosas".

Por último, asegura que está presentando reclamos a la jueza de garantías porque considera que la causa "es un absurdo, un mamarracho que termina mal". Además, cree que la fiscal debería dejar de hablar en los medios y de divulgar información sobre el estado de salud de Mühlberger (ya que contó que tenía prisión domiciliarias por ser inmunodeprimido y por haber tenido operaciones recientes producto de cáncer).

"Está diciendo barbaridades, perdió la objetividad. Están haciendo cosas raras. La causa es un mamarracho, no se habla de otra cosa. Yo nunca vi una fiscal dando una conferencia de prensa en 40 años y esta señora sale a hablar y hablar y dice cosas que no son ciertas", concluye.