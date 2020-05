Guardarropas solidarios: cuánto cuestan las prendas de las famosas

Alrededor del mundo, muchos artistas trataron de aportar un grano de arena para colaborar en la pandemia por el coronavirus. Argentina no fue la excepción y Susana Giménez, de la mano de MercadoLibre, inició una acción de marketing solidario para recaudar fondos para que la Cruz Roja compre insumos para hospitales y personal de salud.

La iniciativa es una especie de rifa en la que los y las usuarias de MercadoLibre pueden pagar por cupones (valen $ 200) que serán sorteados el 27 de mayo y donde habrá nueve ganadores, que se llevarán unos zapatos y una cartera de nueve figuras.

Donaciones lujosas. Acostumbradas a las alfombras rojas, las famosas regalaron objetos de alto valor. Seis de ellas combinaron productos nacionales e internacionales, y las otras tres eligieron todas marcas del exterior.

Carla Peterson optó por unas sandalias Vince Camuto, de Nueva York. Su modelo no está disponible online pero unas muy similares, que también tienen apliques en el tobillo cuestan US$ 90 en rebaja: antes estaban US$ 149. Algunos productos parecidos, dentro de una línea “exclusiva”, llegan a los US$ 195.La cartera de Tentroya, que contó que usaba en “100 días para enamorarse” y había guardado como un recuerdo, cuesta $ 11.600.

Celeste Cid también mezcló una marca nacional y otra de afuera. Las sandalias que eligió son el modelo “Rita Lee”, de Mishka, y valían $11.940. Como están con descuento por ser de otra temporada, cuestan $ 5.980. A eso le sumó un clásico de Guess, en color bordó, que vale US$ 128.

Las modelos Zaira Nara y Guillermina Valdés obsequiaron zapatos de la marca de esta última, Valdez Shoes. La hermana de Wanda dio unas sandalias que están a $ 6.200 con descuento y que antes salían el doble. Las combinó con un clutch de strass de una exclusiva marca en Avenida Alvear, que no da precios al público por Internet ni tiene venta online. Valdés donó un viejo modelo de su marca y un clutch de Odraz, otro local en esa avenida cuyos productos cuestan $ 29.300.

Catherine Fulop y Lali Espósito también coincidieron en la marca de zapatos. Ambas apostaron por Carmen Steffens, que tiene su sucursal argentina en Recoleta, en la suntuosa esquina de Libertad y Posadas. Ninguno de sus modelos figura online. Es probable que los de la cantante hayan sido a medida: los usó en la gala de los premios MTV en Londres, donde recibió el premio a “Mejor Artista Sur”.Sin embargo, todas las sandalias del estilo y de viejas temporadas promedian los $ 7000. Fulop además dio una cartera de Samsonite que vale $ 2.694 en descuento.

De exportación. Susana Giménez, Luisana Lopilato y Rosella Della Giovampaola se la jugaron con primeras marcas de diferentes partes del mundo. La diva de la TV argentina eligió unos zapatos plateados de Luciano Padovan, de Italia. Por su exclusividad, no tiene venta online ni exhibe sus precios. Pero en algunas páginas de usados de Europa, modelos similares a los de Giménez, cuestan entre 60 y 70 euros. Los combinó con una cartera de mano negra con apliques de estrellas de Yves Saint Laurent. El precio de esas “mini bags” rondan los US$1.500, llegando a US$ 1.900 las más caras.

Luisana Lopilato, radicada en Canadá, donó unos zapatos de la marca Miu Miu que cuestan aproximadamente 565 euros y una cartera modelo “Candy” de Furla –italiana– que sale US$ 248. Por último Giovampaola eligió a René Caovilla y Louis Vuitton, cuyos productos que se asemejan a los de la modelo cuestan aproximadamente 1.000 euros (los zapatos) y 2.000 dólares la cartera.

Las figuras pusieron algunas de sus pertenencias más valiosas al servicio de la comunidad.