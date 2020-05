Narco pidió volver a la cárcel porque discute con su mujer

"Él no tiene a dónde ir si no quiere estar más en la casa. Y más todavía con la cuarentena, que no puede ni recibir visitas de amigos o familiares". De esta forma, el abogado Augusto Lafferreire explicó a NOTICIAS el insólito pedido de uno de sus clientes: imputado en una causa que investiga a una banda de narcotraficantes, el hombre rechazó el beneficio de la prisión domiciliaria y le pidió regresar a la Unidad Penal N° 1 de Paraná por las constantes discusiones con su esposa.

El imputado ya había pasado casi dos años con prisión preventiva en el penal, desde el 9 de mayo del 2018 hasta pasado el 16 de marzo, cuando la Justicia resolvió que podía esperar la condena en su casa de Nogoyá, donde vive su mujer y sus hijos. "A los pocos días empezó la cuarentena y él me planteó sus problemas familiares", relató Lafferrerire.

"En los pabellones, los presos tienen la posibilidad de salir al patio a jugar al fútbol, de cruzarse con otras personas. En un barrio humilde de Nogoyá, no tenés ni patio. Y a eso se le suman los problemas conyugales", agregó el abogado. A pesar del pedido de su cliente para regresar a la cárcel, Lafferreire recurrió al Tribunal con otro requerimiento: solicitó a los jueces la posibilidad de que el hombre pueda gozar de salidas diarias y recreativas. "En mi opinión, no amerita que vuelva al encierro. Hay que ver cómo canalizar esa situación tensa, la vuelta al penal sería el último recurso. Quizás podría haber un acompañamiento psicológico a la familia o que pueda salir un rato a dar una vuelta. Es decir, que tenga una válvula de escape para descomprimir la tensión y evitar eventuales problemas de violencia, que por ahora no hay", explicó

La extraña solicitud será resuelta por la Justicia en las próximas horas. Mientras tanto, la causa en la que está involucrado este hombre se encuentra en la etapa de alegatos y en los próximos días se dará a conocer su condena. Junto a otras nueve personas, está siendo investigado por "comercio de tóxicos con el agravante de ser en banda", explicó el abogado. El fiscal Carlos García Escalada pidió que se lo condenara a seis años y medio de prisión.