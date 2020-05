La campaña anticarne de los veganos, aprovechando el coronavirus

Desde que se empezó a propagar el Covid-19, veganos y vegetarianos argumentan que uno de los motivos de la expansión de esta enfermedad es el consumo de carne. "Comer animales aumenta nuestro riesgo de desarrollar enfermedades potencialmente mortales; acelera la deforestación y la pérdida de hábitat; contamina nuestros ríos y océanos; y causa un sufrimiento terrible a miles de millones de criaturas sensibles", compartieron en "Million Dollar Vegan", una organización que realiza campañas de activismo vegano, en las primeras semanas de cuarentena. "La forma en la que usamos y esclavizamos a los animales también es el principal transmisor de enfermedades infecciosas", agregaron.

Como consecuencia, armaron una campaña llamada "Quitemos las pandemias del menú", en las que invitan a subir una foto con un filtro de un barbijo con esa inscripción y a intentar hacer platos veganos. Liz Solari, actriz que milita el veganismo hace años, se sumó a la iniciativa. En esa línea, Nicole Neumann había dicho en una entrevista con Caras: "Si no comiéramos carne no habría pandemia". La frase generó fuertes críticas y ella se defendió asegurando que no era una teoría inventada por ella. "Es una teoría concreta. La OMS estima que a nivel mundial cada año se producen alrededor de 1000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis, es decir que se transmiten de los animales a las personas", explicó.

Desde "Million Dollar Vegan" divulgan estas teorías. En su página aseguran que "las pandemias son una consecuencia impactante pero inevitable de la mala higiene, la contaminación cruzada y el bajo nivel de bienestar animal que existe cuando explotamos a los demás animales para producir alimentos". Además, afirman que los virus emergen en los mercados de animales vivos y en la suciedad de las granjas industriales. E insisten con que todas las pandemias tienen en común que "se originaron por comer animales" y sostienen que "ninguna pandemia vino de los vegetales".

Frente a esto, proponen "aprender la lección" y dejar de consumir animales, empezando por cambiar los alimentos de las comidas diarias. Incluso, armaron un video sobre "cómo prevenir la próxima pandemia", sugiriendo que el primer paso es modificar los platos.

por R.N.