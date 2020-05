VIDEO: La TV alemana advierte sobre el incremento de casos de coronavirus en la Villa 31

El canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW) emitió hoy un informe en su señal en español, para toda Latinoamérica, sobre el aumento exponencial de casos de coronavirus en las villas de la ciudad Buenos Aires. En medio del hacinamiento, la falta de agua y de trabajo, se habían registrado allí hasta el martes 12 muertos y 1.323 casos, la mayoría de ellos en la Villa 31.

DW entrevistó a una vecina llamada Clara Orellana, que vive con su marido y cuatro hijos hacinados en una vivienda de la Villa 31, ahora rebautizada Barrio Padre Mugica. El fin de semana, Clara volvió a sufrir cortes del servicio de agua potable, justo cuando más se la necesita para combatir el coronavirus. Justo cuando los casos en su barrio se multiplican cada cuatro días y superan los 900. "Las anteriores semanas también estuvimos 11 días sin agua. Eso es lo que más nos afligió", contó Clara, que al menos tiene dinero para comprar agua embotellada y jabón. Otros vecinos no. "Trabajamos en recolección de residuos. Hace dos meses que no puedo abrazar a mi bebé porque es de riesgo, porque es asmático", agregó.

Tras la muerte de cuatro vecinos, dos de ellos líderes sociales, un comité de crisis del Barrio Padre Mugica reclamó el lunes la distribución de comida, elementos de higiene, obras de agua potable y cloacas y alojamiento de los casos sospechosos en 700 viviendas que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejó sin terminar. Ese día señalaron que los casos se duplican cada tres o cuatro días, cuando en el resto del país eso ocurre cada 20 o 25. El reclamo se realizó en la parroquia Cristo Obrero, que fundó Carlos Mugica, cuyos restos descansan allí. El actual párroco, Guillermo Torre, atribuye los contagios no solo a la falta de agua. "A veces en una casa vive mucha gente junta, con gente mayor. A veces ha hacinamiento y necesidades concretas por las cuales a veces hay que salir a la calle, hay que ir al comedor a buscar la comida porque ahora no están trabajando, no pueden salir a trabajar. El que tenía una changa ya no lo tiene más".

Los reclamos resuenan sobre los oídos de Horacio Rodríguez Larreta. Sus funcionarios ensayan una respuesta. Juan Maquieyra, presidente del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, contó: "Efectivamente hubo un problema en el barrio dado que hubo un faltante de presión de agua y también había que terminar de la red interna. Ambas cosas fueron solucionadas y hoy ya estamos con buena presión en el barrio y con buena presencia del agua en todas las casas. Y si hay problemas, tenemos un equipo que está en contacto constante con las familias de las manzanas que habían tenido problemas con el agua". También prometió reforzar la distribución de artículos de higiene y aseguró que los sospechosos de coronavirus son asistidos en sus casas y si no pueden aislarse allí, se los ubica en otros lugares del barrio o en hoteles.

