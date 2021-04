Clases presenciales: la ORT echó a dos docentes por adherirse al paro

El mismo día que el pico de contagios por la pandemia de Covid rompió récord en Argentina con 29.472 casos la Escuela ORT despidió, sin previo aviso, a dos profesoras que asistieron al anteúltimo paro docente (el miércoles 14) en reclamo de la suspensión de la presencialidad y la continuidad de la enseñanza de manera virtual. Denuncian persecución ideológica.

El 19 de mayo de 2020 se estableció por Decreto de Necesidad y Urgencia que no se podrían efectivizar despidos, la medida se prorrogó y se mantiene vigente. La Escuela ORT optó por desconocer este DNU, cuando dos días después del paro expulsó a dos profesoras de ocho y diez años de antigüedad. Una de ellas era la encargada de preparar al alumnado para las olimpíadas de Historia.

Las damnificadas son Violeta Sznaider es profesora de Historia, Formación Ética y Ciudadana de tercer y cuarto año, desde hace diez años, y María Sampaíño trabaja hace ocho como profesora de Historia, Formación Ética, Ciudadana y Geografía. Preparó además a los estudiantes que representan a la Escuela en las Olimpiadas de Historia. "Al día siguiente de adherir al paro del miércoles, un paro histórico docente, reclamando la suspensión de la presencialidad , me bloquearon las cuentas de correo y el acceso al Campus de la Escuela", cuenta Mariana. "El viernes 16 cuando quise ingresar me estaban esperando en la puerta y me comunicaron el despido, sin causa y sin telegrama". Ella recalca que estos dos despidos se dan en el marco de un decreto presidencial que prohíbe los despidos y las suspensiones, y en medio de una pandemia que afecta a todos los que viven de su salario. "Mis compañeros y yo hicimos un paro en defensa de la salud, en defensa de la vida, luego de haber trabajado el 2020 de manera virtual con un esfuerzo muy grande, y luego de estar dentro de la escuela desde el 17 de febrero de este año sin vacunas, porque nadie en la escuela media de CABA está vacunado, salvo los directivos. En el caso de la ORT estamos hablando de 400 docentes".

Ante la consulta de Noticias sobre estos hechos, Mariana responde: "Esta institución tiene antecedentes de despidos arbitrarios. En el 2019 por primera vez hicimos una votación con el Sindicato UTE de comisión interna, y en el mismo año, el 6 de diciembre, echaron a diez personas. Fue una persecución a todos los que nos estábamos organizando".

"Yo me enteré de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pasó a Mariana. Nadie de la escuela se comunicó conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situación muy angustiante y de mucha incertidumbre. La situación general es alarmante, y frente a un reclamo legítimo y constitucional, reaccionan con un despido discriminatorio e ilegal”, escribió Violeta, otra de las profesoras despedidas, en un documento que los y las docentes de la ORT distribuyeron a los medios.

“Durante el 2020, el cuerpo de delegados y delegadas de la escuela había logrado construir un diálogo con la dirección de ORT Argentina, que resultó extremadamente positivo en función de una escucha de los problemas que veíamos en torno a condiciones laborales en el marco, esta vez, de la virtualidad en cuarentena” declaró Mariela Solesio, delegada de la escuela. “Sin embargo, una vez que la docencia, de manera independiente, decidió pronunciarse en un contexto de muchísima vulnerabilidad en busca de la suspensión momentánea de clases presenciales –que luego reconoció el Presidente con el decreto- la dirección castigó de la manera más vil nuestra acción, nuestro derecho a hacer paro”.

"Venimos dando clases presenciales desde el comienzo del año, organizando con la dirección la presencialidad más cuidada posible. En un contexto de alto riesgo como este, con una altísima cantidad de casos, nos parece importante preservar la salud de toda la comunidad y por unos días pasar a la virtualidad. En nuestra escuela se ha podido garantizar con éxito la continuidad pedagógica de manera remota. Es importante tener en cuenta también que ningún docente de la secundaria ha sido vacunado al momento. Este fue nuestro reclamo, se puede estar de acuerdo o no, pero haber efectuado dos despidos por hacerlo resulta gravísimo”, dijo Sacha Unamuno, docente delegado de la escuela.

Los y las docentes de la institución exigen la reincorporación inmediata de las docentes despedidas, el cese a la persecución ideológica-sindical y el respeto a la libertad de expresión.