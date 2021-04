Vitarti Girl’s Team: mujeres al volante

Cuando Tamara Vital comenzó a pensar en un equipo compuesto cien por ciento por mujeres “fierreras”, nunca imaginó que Vitarti Girl’s Team tendría semejante repercusión. “Nos puso un poco de presión y antes del evento estábamos re nerviosas, más que por la carrera por la lupa que nos veíamos encima”, dice la joven periodista deportiva que ahora dirige el team. El último 4 de abril debutaron en la categoría nacional Top Race junior, la tercera más convocante del país. Y una de sus pilotos, la santafesina Rocío Migliore, logró el segundo puesto tras haber liderado gran parte de la competición.

La idea venía gestándose en Vital desde hacía varios meses. ¿Por qué no agrupar a mujeres hábiles y capaces en su área -ella ya las conocía- para competir a nivel nacional? “Era muy difícil de llevar a cabo sobre todo por el tema económico. Originalmente íbamos a tener un solo auto e íbamos a ser satélite de otro equipo: era la forma más fácil de entrar. Con el correr de los meses nos dimos cuenta que nos estábamos uniendo bastante, y todas las chicas ya me habían dicho que sí. Si no nos arriesgábamos... Cuando el automovilismo empezó a girar, en enero, febrero y marzo, estuvimos probando”, cuenta Vital. Y en abril llegó el debut que dejó a Migliore a apenas 0.435 segundos del ganador, Martín Farfala.

“Traté de disfrutar esta primera experiencia al máximo, pensando que podía ser la última vez. Estar en las carreras me apasiona y a nivel nacional es algo mucho más lindo. Por ahí tengo poca experiencia, pero creo que estamos para estar adelante”, asegura Migliore con humildad, a poco de haber pisteado el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Alejandro Levy, presidente del Top Race, califica el debut de Vitarti como “realmente inédito”, ya que “pilotas hubo muchas ya, pero nunca un equipo íntegramente formado por mujeres: mecánicas, ingenieras, responsables de prensa, pilotas. El Top Race fue una oportunidad para poner a la mujer en pie de igualdad. En otras categorías un motor, una suspensión, una caja pueden hacer la diferencia. Acá no: si la mujer realmente anda bien, se va a medir en igualdad de condiciones con cualquier hombre”, asegura.

Vitarti Girl’s Team. A fondo

“El hecho de que sean autos similares es muy bueno. Hay que mejorar el manejo, hay que ver cámaras, hay que trabajar. Y creo que entre hombres y hombres, hombres y mujeres y mujeres y mujeres se trabaja igual”, opina Migliore. Como regla general no contestan críticas si no son constructivas. “Los comentarios negativos que tuvimos, que por suerte fueron pocos, fueron de gente que no tiene nada que ver con el automovilismo, que no tiene ni idea. Entonces no contestamos”, dice resuelta Vital.

Aun así el camino para llegar a la Top Race junior no fue fácil. “En el automovilismo, si no hay más mujeres corriendo es por lo mismo que los hombres: el presupuesto. A veces dicen que por ser mujer te va a resultar mucho más fácil conseguir una publicidad, pero no es cierto: es igual de difícil. No es que por ser mujer te van a dar una publicidad de toallitas, es erróneo. Aunque con esta novedad eso quizá se pueda romper. Seis años atrás iba una mujer a buscar una publicidad de lencería y no se la iban a dar: es lógico, si te ponés en el lugar de la marca quizá no había tantas mujeres mirando el automovilismo. Ahora todo cambió y es diferente”, considera la líder de la escudería con base en Campana.

Al igual que el fútbol u otros deportes que incorporan mujeres, el automovilismo va haciendo su simbiosis entre las grandes figuras y las cada vez más convocantes hinchadas. Por eso que Vitarti cuente con Karina Dobal, pilota consagrada y la primera mujer en salir campeona de automovilismo en una categoría nacional compitiendo con hombres, es solo un reflejo del espíritu del equipo. “Buscamos que también se empiece a tener en cuenta a las mecánicas, porque hoy hay herramientas para todos: no necesitás una fuerza o determinado cuerpo para poder trabajar de mecánica”, insiste Vital.

El abogado que se hizo cargo del Top Race a través de Tango Rally Team apunta que la categoría “tiene oportunidades tanto para mujeres como para pilotos que no son consagrados”. Es que el costo de participar en el Top Race es de cerca de un tercio que en otras categorías como el TC o el Super TC 2000. “Uno siempre tiene miedo de competir con las grandes estrellas, y en el Top Race queremos crear las estrellas. Que puedan venir a competir sin un nombre, sin un género, sin un origen, y pelearle de igual a igual a grandes pilotos y estructuras”, plantea Levy.

Desde ya, para Migliore la oportunidad fue una puerta al éxito: “Creo que si una mujer se propone estar en un deporte así es porque le apasiona realmente. Mi expectativa a corto plazo es completar entero el Top Race Junior, poder ir a todas las carreras. Y después me gustaría escalar a otras divisiones, porque es una categoría muy linda”, dice.

Vitarti Girl's Team seguirá apostando a competir y ganar experiencia. Saben que el camino más seguro para cimentar su nombre -y de paso devolverle la pasión a la frase “una mujer detrás del volante”- está en eso: correr y ganar.

por Mariana Sidoti Gigli