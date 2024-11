Cómo será la gestión de Julio Bocca en el Teatro Colón

"Haber recuperado a Julio Bocca para mí es un orgullo infinito. Que él tenga la chance de estar donde tiene que estar me llena de emoción, porque es cierto, su historia no terminó como debería haber terminado, y hoy demostramos que no terminó, que él tiene tanto para dar y este teatro tiene tanto para desafiarlo todavía”, sostuvo Jorge Macri.

El Jefe de Gobierno presentó al nuevo equipo de directores encabezado por Gerardo Grieco, Julio Bocca y Andrés Rodríguez. En una ceremonia en el Teatro Colón, con música de la Camerata Bariloche a cargo de Néstor Marconi y a sala llena, Jorge Macri, junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, dieron la bienvenida a las flamantes autoridades.

“Para mí fue, es y va a ser un desafío, tengo mucho que devolverle al teatro, y el teatro tiene mucho que devolverme. Necesito a toda la gente que va a trabajar conmigo para que controlen mis sueños”, manifestó Julio Bocca y agregó: “Mi idea es que el ballet viaje por el mundo, que sea una de las mejores compañías de las diez primeras”.



En el recibimiento estuvieron presentes embajadores, empresarios e instituciones, abonados, el plantel del Teatro, el Gabinete y funcionarios porteños, figuras del espectáculo y más de cien periodistas acreditados de Latinoamérica y Europa. Entre otras figuras internacionales que integran el nuevo equipo de directores del Colón se destacan Zoe Zeniodi, la directora artística de “El Sistema” en Grecia y ex directora artística del Concert Hall de Tesalónica.

El Colón es uno de los teatros más prestigiosos del mundo y la incorporación de los nuevos directores, reconocidos por su talento y trayectoria, lo vuelve a colocar en un lugar de excelencia. Julio Bocca, el ex bailarín y maestro, es el Director del Ballet; Gerardo Grieco, un gestor cultural uruguayo con más de treinta años de carrera que logró llevar al Teatro Solís de Montevideo a lo más alto de la cultura, ocupa la Dirección General, y el chileno Andés Rodríguez, ex director artístico del prestigioso Teatro Municipal de Santiago de Chile, es el Director de Ópera serán el faro principal de la gestión.



Por su parte, Macri afirmó: “Es un orgullo y un honor presentar a todo el equipo que estará al frente del Teatro Colón, que marca el comienzo de una nueva etapa. Este lugar emblemático es mucho más que su edificio y las grandes obras que cada temporada le dan prestigio. Es, sobre todo, la excelencia de sus artistas”. Y la ministra de Cultura destacó: “Este maravilloso equipo de dirección va a construir ese puente entre el pasado y el futuro que está por venir, cuidando lo que tenemos, siendo el centro de grandes producciones, pero también cuidando nuestro talento”.

“Para nosotros es un cambio de modelo de gestión y no es un simple cambio de personas en la dirección de un teatro. Trataremos de rescatar la esencia de este teatro, el sueño de los fundadores para estar a la altura de las grandes capitales del mundo. Es un teatro mundial, el mejor del mundo y hoy nosotros somos conscientes que tenemos la obligación de resignificar aquel sueño de los fundadores”, sostuvo Gerardo Grieco, el Director General.

Finalmente, el nuevo director de Ópera, Andrés Rodríguez, dijo: “Me honra infinitamente poder aportar cuanto me sea posible a esta inmensa obra colectiva que con justicia enorgullece a la Argentina. Pondré al servicio del Teatro Colón toda la experiencia recogida a lo largo de mis 34 años de gestión en el Teatro Municipal de Santiago”.

Según las autoridades, la renovación en el Teatro Colón tiene como prioridades la recuperación local y global de la oferta artística, la promoción del acceso para todos los públicos, y además desarrollar un sistema de gestión que logre un teatro sostenible. Se considera que la nueva conducción aportará liderazgo, experiencia y excelencia reemplazando la conducción anterior de Jorge Telerman, "todos valores que potencian un objetivo: la decisión de enfrentar desafíos para estar siempre en la vanguardia de la cultura y el arte, que ha caracterizado a la Ciudad desde la creación del Teatro, inaugurado en 1908 y restaurado por completo en 2010".

“Queremos que el argentino disfrute con mucho orgullo cómo el Colón nos representa en todo el mundo. Y queremos nutrirnos de la enorme experiencia de este equipo para elevar aún más la vara del Teatro. A la cultura le agregamos valor con más talento creativo. Para nosotros la cultura no es un gasto, sino una inversión y una apuesta al futuro”*, finalizó el Jefe de Gobierno.