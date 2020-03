Crearon un grupo para ayudar a médicos y en 24 horas se sumaron 1600 personas

Después de hablar con varios amigos médicos, Martín Yané, un vecino de Banfield que trabaja en una empresa de soluciones tecnológicas, se encontró con un problema: en muchos hospitales públicos de Zona Sur, mayoritariamente, pero también en algunos de Capital Federal, faltaban insumos. Profesionales de la salud le comentaron que trabajaban sin recursos y entonces se le ocurrió buscar una salida. “Dije, bueno, voy a crear un grupo porque realmente están faltando muchos insumos. Que sea para que la gente pueda ayudar desde su casa y aporte algo sin salir”, cuenta Yané a NOTICIAS.

El domingo 22 al mediodía materializó esa idea y un día después el grupo de Facebook que armó -llamado "Ayudemos a los médicos"- ya tenía más de 1600 miembros. En él hay médicos que solicitan materiales y voluntarios que se suman para ver en qué pueden ofrecer ayuda. La idea es que los médicos planteen qué necesitan y quienes puedan solucionar esas falencias, lo publiquen. “Mi objetivo es que nosotros desde nuestras casas usemos el ingenio y la cabeza para aportar un granito de arena pensando cómo aportar. La idea es hacer como un match entre los que tienen las telas para los barbijos, por ejemplo, los que pueden confeccionar porque tienen las máquinas y además conseguir a alguien -que ya se han ofrecido muchos- de transporte, obviamente que estén habilitados”, explica sobre la metodología. En cuanto a la circulación en la calle es tajante: “Quiero hacer hincapié en eso también: que no salgan si no tienen el permiso para circular. Los hospitales también se están ofreciendo con sus propias ambulancias para ir a buscar las donaciones a las casas”.

Aunque los barbijos son el material que más se ofrece, Yané asegura que también faltan otras cosas, como cofias e incluso artículos de limpieza. Y si bien la creación de este grupo se le ocurrió como una medida para prepararse ante la pandemia del coronavirus, explica que la situación hospitalaria ya es difícil desde antes.

"Actualmente ya no tienen elementos. Me llamaron desde varios lugares diciéndome que el sistema de sanidad ya estaba colapsado y faltaban insumos desde antes de esto. Cuando se empezó a generar volumen en el grupo nos empezaron a decir que estaban directamente sin nada. De hecho hoy me comentaban que solamente tenían dos mantas para todo un hospital”, señala a NOTICIAS. En ese sentido, aclara que la mayoría de los llamados fueron de hospitales de Zona Sur y afirma: “Desde artículos de limpieza hasta respiradores automáticos: en el medio, todo lo que pueda haber sirve”.

Así, con la seguridad de que si la acción de que cada uno aporte desde su casa se multiplica se va a lograr abastecer más rápido a los hospitales, hace hincapié en que más gente se sume al grupo para poder ayudar.