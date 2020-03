“Necesito ayuda, no puedo volver”

Una turista argentina varada en Bangkok que no encuentra la manera de regresar a la Argentina hizo un pedido de ayuda desesperado a sus conocidos. La joven se llama Cintia Guerrini y es oriunda de la localidad de Pergamino.

En un mensaje enviado a una amiga contó: “Me dijeron en el aeropuerto de Bangkok que mi vuelo de Sidney a Buenos Aires no iba a ser posible. No puedo estar 5 horas de tránsito (allí) por restricciones. Ya no sé qué hacer. Me gasté toda la plata en aéreos que se me cancelan”.

A la situación de no poder encontrar vuelos que la trasladen de vuelta a la Argentina, se agrega la dificultad de que Tailandia está a punto de cerrar todas fronteras. “Vas al consulado y te dicen: 'acercate lo antes posible a Argentina', pero cómo querés que haga si los vuelos se cancelan. Ya no sé de qué manera volver. Estoy en una parte del mundo donde no están repatriando gente. No sé que hacer, necesito ayuda”.

Son más de 200 los argentinos que están en la misma situación que Cintia y cuentan que les piden entre 3000 y 5000 dólares por un pasaje a Buenos Aires, en algunas aerolíneas. Por otra parte, Tailandia está a punto de cerrar las fronteras y de declarar la cuarentena en todo su territorio.

La única respuesta que estos argentinos han recibido hasta ahora de parte del consulado es que están confeccionando una lista con las personas que deberían repatriarse. Esto le contó Leonardo Matheos, un periodista que se encuentra también en Tailandia, a Paula Fortín de Radio Perfil.

Una situación desesperada que por ahora no tiene una solución cercana a la vista.