Daniel Vila recargado y descansando en Pinamar

Desde lejos podría parecer un grupo de amigos cualquiera. Están sentados en la playa, alrededor de una mesa de plástico blanca, metidos en un partido de truco. Con los pies en la arena, hacen chistes, se ríen, hablan. Tapan las cartas con piezas de tejo, para protegerlas del viento costero, solución casera típica de cualquier hijo de vecino. Pero, además de los naipes y las sonrisas, sobre la mesa hay otra cosa: poder real. Daniel Vila, Sergio Massa, Carlos Stornelli y Javier Faroni son los que se miden en el juego que gana el que miente más y mejor. En esa carpa del balneario CR, en el norte de Pinamar, hay poder mediático, político y judicial. Pero para el Presidente del Grupo América lo que está ocurriendo es tan sólo un encuentro con su “gran amigo de la vida”, el presidente de la Cámara de Diputados, que acercó a otros de sus conocidos del parador.

Esa escena se repetirá varias veces a lo largo de la semana que Vila pasó, junto a su esposa Pamela David, en Pinamar. Hasta ahí viajaron, como todos los veranos, para comenzar el 2020 luego de “un año difícil” en lo laboral. Fue complejo en varios sentidos: en lo económico para su empresa y para el país, por el crecimiento de rating de emisoras de la competencia como C5N –que a Vila no le gusta-, y por una larga pelea que arrastra con Ibope –“no genera confianza”-. También los últimos doce meses fueron movidos por los cambios en el canal: Santiago del Moro se fue –“si no quería seguir está bien, pero los contratos están hechos para cumplirse”- y hasta su esposa dejó su programa. “Pamela está buscando el futuro de su carrera, lo que estaba haciendo no le cerraba”, dice. Sin embargo, el empresario dice que su gran preocupación hoy es ayudar a cerrar la grieta, tema en el que coincide con el Presidente.

Daniel Vila: Y no estamos ni cerca de lograrlo. Alberto habla del tema y tiene razón, tenemos que pensar que el otro no siempre está equivocado. Los medios tenemos que ayudar, aprender a escuchar. Es increíble que todavía no podamos salir de los setenta, seguimos con la discusión ideológica.

Noticias: Tanto la grieta como la reivindicación de los setenta fueron una marca distintiva del kirchnerismo. ¿Es una crítica hacia ellos?

Vila: Sí, una gran critica. Se reavivó la grieta en el 2009, en la ruptura de Kirchner con Magnetto, la batalla de él con los medios. Eso decantó en la sociedad.

Noticias: Y ahora Alberto quiere acercarse a Clarín.

Vila: Y está muy bien, es coherente con su pensamiento de terminar con peleas históricas.

Noticias: Fernández dijo que Massa es “el más preparado de su generación para ser Presidente”. ¿Usted sigue pensando que puede llegar al cargo?

Vila: Sí. Sergio tiene una inteligencia superior y tiene condiciones. En algún momento va a ser Presidente.

Noticias: ¿Cómo vio su regreso al espacio de Cristina?

Vila: Siempre estuve convencido de que la salida política estaba en el medio. Cuando se arma Alternativa Federal fue con esa idea, pero después ese espacio no cuajó y volvimos a una división enorme. Hubo, por ejemplo, un gran egoísmo de parte de Lavagna, que quiso imponer su candidatura. Pero en esa división Sergio tomó la decisión adecuada.

Noticias: ¿A Alberto lo conoce?

Vila: Desde hace años. Tenemos una buena relación, pero no somos amigos. Cuando fue candidato hemos tenido encuentros.

Noticias: ¿De qué se habló?

Vila: Contó que Cristina lo había convocado, y que si era presidente iba a intentar juntar a los argentinos para salir de la crisis. Si de aquí a marzo le salen algunas cosas, le va a ir bien. Las medidas de ahora no son novedosas: cobrarle más a los de siempre. Hay que ver qué hace con el dinero que va a sacar de los nuevos impuestos que creó. Si va a hacer populismo, va a ser inútil, pero si eso sirve para poner a Argentina de pie, bienvenido sea.

Noticias: Usted decía que elegir entre Cristina o Macri era como “elegir entre morir de un cáncer o de un sida”. ¿Cambió su pensamiento?

Vila: Lo que cambió fue el menú electoral. En ese momento estaba convencido de que la salida era Alternativa Federal, pero ese espacio se diluyó y hubo que elegir. En ese sentido, creo que Sergio hizo una buena elección, volvió a sus orígenes.

Noticias: Fernández dice que quiere cortar la pauta publicitaria a los “programas individuales de los periodistas”. ¿Qué le parece?

Vila: No entendí si hablaba de periodistas particulares o de los medios. Nosotros no hemos tenido pauta oficial, la única que ha habido es la que el Gobierno usó para cancelar el canje fiscal que tuvimos.

Noticias: ¿América no recibió pauta durante el macrismo?

Vila: La única que teníamos era la del canje fiscal. El Estado cobraba una deuda que teníamos los medios a través de publicidad.

Noticias: ¿Pero no ponía pauta? ¿No es ilegal?

Vila: Perfil lo planteó en su momento y ganó el juicio. Este era un caso distinto porque no es que no lo estaban haciendo sino que lo hacían cobrando una deuda. Una zona gris.

Noticias: Horacio Verbitsky dijo que América recibía entregas mensuales de 50 mil dólares de parte de Vidal.

Vila: Un bolazo, que el tiempo demostró que era mentira. Yo a él no lo conozco, lo vi una vez. Cuando llegué a América lo saqué. No compartía su pensamiento, me parecía que hacía operaciones que no le hacían bien al canal.

Noticias: ¿Y lo de ahora sería una bronca de Verbitsky? ¿Una operación? ¿Por qué?

Vila: Puede ser que haya sido producto de una vieja bronca. Y no tengo dudas de que hace operaciones. El que opera, opera.

Noticias: ¿Qué otros periodistas conoce que operan?

Vila: Unos cuantos.

Noticias: ¿En América?

Vila: También ha habido, por supuesto. Hay en todos lados.

Noticias: C5N creció mucho en rating. ¿Qué le parece el canal?

Vila: Le hablan a un sector de la sociedad. Nosotros tratamos de hablarle a todos. Ellos hacen un periodismo inclinado ideológicamente, políticamente. A mí no me gusta.

Noticias: ¿Qué posición tiene respecto a la Ley de Minería que se derogó en Mendoza?

Vila: Si hay una minería responsable, donde el Estado hace los controles que corresponden, debería ser muy bueno para la provincia. El agua en Mendoza es intocable, pero si se hace de manera responsable, no debería estar en peligro ningún recurso natural.

Noticias: En Mendoza también lo acusaron de querer quedarse con una cascada.

Vila: Es falso. Es una cascada que está dentro de mi propiedad, donde tengo todas las aprobaciones de la dirección de Irrigación de la Provincia, que muestra que no hay nada fuera de regla. Siempre hay un irresponsable que usa las redes para mentir. Esta semana hice una presentación en la fiscalía de Mendoza, para que se expida. Además, Irrigación sacó un comunicado donde confirma esto que digo.

Por Juan González

Fotos: Mario De Fina

(Desde Pinamar)