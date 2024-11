El posteo de un campeón del mundo que planteó un versus con Tapia 

La presentación del streamer Spreen en Riestra estalló un debate en redes en el que se responsabilizó al mandamás de la AFA.

Un story de Instagram con el fondo negro y en el medio un emoji de un chico tapándose la cara fue publicado por Marcos “Huevo” Acuña en su cuenta personal. El futbolista de River, que fue campeón del mundo con la selección argentina, se mostró disconforme con la insólita participación de un streamer en el partido Deportivo Riestra - Vélez Sársfield por la Liga Profesional de Futbol.

En la fecha 22 del torneo nacional hizo su aparición Iván Buhajeruk, tal es el nombre real del influencer Spreen, que arrancó el encuentro en el Bajo Flores en el equipo del Ogro Fabbiani. Sin embargo, la participación del influencer duro menos de un minuto. Aprovechando una falta en mitad de cancha, el DT pidió el cambio, entrando Gustavo Fernández por el flamante jugador.



La inclusión del santafesino Buharjeruk fue muy cuestionada por el ambiente del fútbol y los amantes del deporte en las redes sociales. “Este mensaje es más para los chicos que están del otro lado. Hoy el televisor le mostró un atajo que no es ese. Para no entrar en polémica, hoy fue una falta de respeto hacia el fútbol”, expresó Braian Romero de Vélez Sársfield a ESPN finalizado el encuentro 1-1.

El goleador del conjunto de Liniers criticó: “Lo que ha pasado hoy es un mensaje erróneo que le damos la sociedad, a los chicos y a los que lo intentan hasta lo último y no pueden. Hoy me tocó ver a un selectivo que venían de otras provincias a la Villa Olímpica para probarse y se iban frustrados porque no quedaban. Eso es el fútbol, intentarlo hasta lo último, dejar a tu familia y viajar horas para jugar. Desde mi punto de vista hoy me toca decir que este no es el camino”.



De esta manera, Spreen debutó en la máxima categoría del conjunto Malevo sin haber jugado en las inferiores de ningún club. Según los responsables, el streamer cumplió con todos los pasos que exige la AFA para poder debutar: fue anotado por Riestra durante el primer trimestre de 2024, con el mercado de pases abierto, y registrado en el COMET (Competition Management Expert System o Sistema Experto de Gestión de Competiciones).

“Lo único que sé es que Iván (Buhajeruk) vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga. Nosotros no podemos perder el enfoque. Vino antes que yo y en el plantel tenemos todo muy claro”, anticipó Fabbiani días atrás y finalizado el encuentro reconoció: “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al líder de la liga jugándole de igual a igual”.



Tras la repercusión de los hechos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante el Tribunal de Ética abrió una investigación a Deportivo Riestra por “conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos”. Hay sospechas de que el debut futbolístico del influencer, quien tiene más de 16 millones de suscriptores en las redes sociales, este vinculado con casas de apuestas, ya que las mismas pagaban una buena cantidad de dinero si el protagonista sería sustituido en el primer tempo, mientras que el premio era mayor si sucedía antes de los 15 minutos.

“En el día de ayer, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Iván Buhajeruk, el streamer más importante de Latinoamérica, en el partido ante Vélez. Lamentablemente, esta acción de marketing generó muchas opiniones negativas. Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos”, expresó en un comunicado el club del Bajo Flores.

“En ningún momento fue nuestra intención faltarle el respeto al Club Atlético Vélez Sársfield ni al fútbol argentino en general. Esta situación fue aclarada durante la semana previa al partido por nuestro DT, que se comunicó con su par de Vélez para comentarle la iniciativa. Lo mismo ocurrió entre los capitanes de ambos equipos”, continuó el mensaje en redes sociales y cerró: “Valoramos profundamente el trabajo de todos los componentes de esa hermosa actividad que es el fútbol y reafirmamos nuestro compromiso con ello, buscando contribuir de manera positiva a la evolución y crecimiento del deporte que amamos en todos sus ámbitos”.