El salmón con el león: por qué Andrés Calamaro banca a Javier Milei

A diferencia de otros artistas que solo usan las redes sociales para publicitar sus obras y se mantienen ajenos al manejo de sus plataformas virtuales, que quedan en manos de un community manager que las controla, el cantante Andrés Calamaro es un tuitstar. Cualquier tema de la actualidad nacional o internacional que sea trending topic o genere repercusión cuenta, en X, con los comentarios y reflexiones del artista quien con mensajes a veces crípticos, otras veces metafóricos o simplemente de manera directa no se priva de opinar e intercambiar pareceres con otros internautas.

Pero entre todas las apreciaciones de Calamaro, que abarcan desde fútbol hasta política internacional, la que más repercusión y cruces le valió en la red social es su postura libertaria. El ex integrante de “Los Abuelos de la Nada” y “Los Rodríguez” ha exhibido su apoyo a la gestión de Javier Milei a través de su cuenta(@Galimbe64457296. Y no solo eso, sino que además provocó el enojo de muchos cibernautas al asegurar que otros ídolos nacionales como Lionel Messi y Charly García tienen una ideología similar a la suya.

Al hueso

En la antesala de las PASO que acabaron depositando a Milei en el Sillón de Rivadavia a finales del año pasado, Calamaro ya había mostrado su simpatía con el candidato de La Libertad Avanza. En una serie de posteos, que luego borró, expresó su preocupación por la “crítica situación económica y social de la Argentina” y se mostró convencido de que Milei era el indicado para revertir esa situación que él observaba.

“Muchos colegas optan por no opinar y hacen bien, pedir el voto para un candidato o tendencia tampoco es grave ni equivocado, pero un voto inverso o voto 'del miedo' es extraño”, agregó en aquel momento.

Pero ahora, cuando el Gobierno libertario está próximo a cumplir un año en el poder, Calamaro volvió a expresarse a su favor. Y metió en el baile a Messi y Charly. “Soy ácrata de derechas, no soy gorila y me corresponde ser gentil con los líderes de la República. Charly (sic) es como es, antiperonista le queda chico. Messi es Messi”, dijo cuando una tuitera lo llamó “libertario” luego de que Calamaro posteara una reflexión sobre lo que espera para el futuro del país.

“Un señor como yo, importante y popular, no puede andarse con payasadas ni llorar todo el día. No pido nada y espero mayor bienestar para mi gente y punto. Charly es de otra generación y Leo de otra distinta”, agregó ante la polémica que se había suscitado. Además, mientras recibía apoyos y ataques en redes, el cantante siguió profundizando en su idea y hasta recordó a su padre, Eduardo Calamaro, uno de los fundadores del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), como prueba de que nunca había votado ni al peronismo ni al radicalismo.

En otra de sus verborrágicas participaciones tuiteras, también llamó al fin del “progresismo caniche” para delirio de la troupe de tuiteros afines al Gobierno, quienes festejaron la frase. El debate virtual fue creciendo a medida de que más personas lo veían y decidían responder. Pero mientras los comentarios a favor no recibían ningún tipo de interacción, Calamaro optó por responderle a algunos de los que lo criticaron, burlándose de ellos o simplemente diciendo que él no “bancaba” a este Gobierno sino que simplemente daba sus opiniones. Ante tanta repercusión, aprovechó para desviar un poco el foco en sus dichos y centrarlo en sus futuras presentaciones artísticas y giras musicales, además de anunciar su participación en un homenaje que se realizará a Joaquín Sabina.

Cambiante

Pero si bien tras sus dichos trató de bajarle el tono a sus opiniones políticas, lo cierto es que Calamaro no es ajeno a sembrar discordia con sus manifestaciones. “El Salmón”, como él mismo se autodenominó por ir siempre a contrarriente, ha dejado en claro su simpatía por el partido de derecha español Vox en redes y hasta en sus conciertos. El sábado 22 de julio del 2023, en las vísperas de las elecciones españolas y durante un concierto en Tenerife, aprovechó una parte instrumental de su hit “Flaca” para replicar el eslogan “Que te vote Txapote”, una frase acuñada por los militantes de Vox para desacreditar al presidente Pedro Sánchez y que hace referencia a Francisco Javier “Txapote” García Gaztelu, un ex líder de la organización terrorista ETA que aún continúa detenido.

Tras el recital, el cantante recurrió a las redes sociales para agradecer al público y celebrar lo que para él fue una “divina velada musical”. Sin embargo, sus seguidores rápidamente salieron al cruce y lo criticaron por mostrar su simpatía con la extrema derecha española y más por hacerlo horas antes de los comicios. “No es un mensaje de odio, que piel tan fina”, opinó, para luego echar más leña al fuego al responderle a un usuario: “Si usted quiere, hago apología de la banda armada y felicito a las alianzas del frente progresista”

No fue la primera vez que las opiniones políicas de Calamaro le valen enojo en el país ibérico. En 2022, por ejemplo, también fue criticado por mostrarse durante una corrida de toros en Las Ventas junto con la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intergante de otro espacio de derecha, el Partido Popular. Esto, sumado a su reciente filiación libertaria, contrasta con el hecho de que hace sólo un año hizo pública su amistad con Juan Grabois y celebró sus ideas políticas.

Sin dejar a nadie indiferente, Calamaro se metió en el barro de la política nacional. Y si bien quiso dejar en claro que no es libertario, sus dichos a favor del Gobierno, y críticas solapadas a la anterior gestión lo erigieron como un fan de La Libertad Avanza.