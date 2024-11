Roberto García Moritán: soltero, triste e internado

Acorralado por los escándalos que rodean su vida personal y su paso por la función pública, Roberto García Moritán optó por recluirse. En medio del escándalo por su presunta infidelidad y su separación de Carolina “Pampita” Ardohain, y mientras avanza la causa por la supuesta contratación irregular de 384 empleados en la oficina pública que ocupaba, el exilio fue la opción que eligió para escapar del ojo público.

Tras irse de la casa que compartía con Pampita, el ex funcionario permaneció algunos días en un departamento que le prestó su amigo, el abogado Fernando Burlando, pero al poco tiempo decidió alejarse aún más y recaló en Entre Ríos. García Moritán se internó, por voluntad propia, en el Centro Adventista Vida Sana, ubicado en Puiggari, y en ese refugio espera que pase el temporal.

El Centro Adventista Vida Sana ofrece programas para tratar el bienestar general de los pacientes. Desde trastornos de hábitos alimenticios hasta adicciones, el centro ya ha recibido en el pasado a pacientes famosos como Diego Maradona y Santiago “Chano” Moreno Charpentier. En el caso de Moritán, su internación se realizó con el fin de atender el cuadro de estrés y ansiedad que atravesaba a raíz de su escandalosa separación y las graves acusaciones judiciales en su contra.

En un principio iba a quedarse dos semanas, pero decidió extender su estadía, por lo que su internación será de, mínimo, 21 días. El empresario se encuentra internado en la Suite Ejecutiva, la cual tiene un costo de 2.780.000 millones de pesos semanales, por lo que la huida de Moritán de la escena pública costará cerca de 8 millones de pesos si decide abandonar el centro tras finalizar las tres semanas pautadas. Dentro del paquete contratado por Moritán se incluye la estadía, pensión completa y acceso a todas las terapias que se brindan en el lugar: hidroterapia, fangoterapia, masajes, sauna, y tratamientos específicos como el pediluvio, una técnica de sumergir los pies en agua a distintas temperaturas para mejorar la circulación y aliviar el estrés.

Pero si bien se trata de un paciente de alto perfil, su internación había pasado desapercibida. No fue hasta que se viralizaron fotos suyas dentro del centro que se confirmó que el ex funcionario había optado por internarse. “Una persona que estaba compartiendo una experiencia con él sacó una foto y la compartió con la familia. Después la familia la viralizó”, explicó sobre la difusión de las imágenes Ariel Bauducco, director de Vida Sana.

El motivo que llevó a que se aclarara el origen de las imágenes fue que circuló la versión de que la difusión había corrido por cuenta del propio Moritán en un intento de victimizarse. Bauducco desestimó esto y afirmó que se trató de una violación al protocolo de internación por parte de otro paciente.

Lo que sí buscó Moritán que se viralizara fueron los posteos que realizó por motivo del Día de la Madre, en los cuales publicó mensajes para su mamá, Lucila Fernández Llanos; para la progenitora de sus dos hijos mayores, Milagros Brito, y un último saludo especial para su reciente ex, Pampita, madre de su hija menor, Ana. Sin embargo, el empresario no obtuvo ninguna respuesta por parte de la modelo, quien compartió muchos de los saludos recibidos a través de las redes, pero hizo caso omiso al mensaje de su ex. Es que ella decidió dar vuelta la página (ver recuadro) y apuesta por alejarse lo más posible de Moritán para no quedar implicada en ninguna de las causas judiciales que lo investigan.

Recluido, estresado y soltero, el ex funcionario que solía recorrer canales de tevé y se mostraba activo en redes sociales, ahora se llama a silencio. Al menos por un tiempo.