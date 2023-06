Pampita dejó a García Moritán en el inicio de la campaña para ver a Maluma

Pampita partió a Ibiza para asistir a un evento que organiza una reconocida cadena de hoteles, de la que la modelo es embajadora. El evento, que se realiza en la isla española, coincidió con un show del cantante colombiano Maluma. Este año, Juan Luis Londoño Arias, nombre real de reguetonero, se destacó en el panorama musical con su última gira internacional “Don Juan Tour”.

La decisión de Carolina Ardohain fue la de viajar con amigas y sin su pareja, Roberto García Moritán. Por ese motivo, el dirigente liberal la acompañó a Ezeiza para despedirla antes de subir al avión. En el momento de la despedida, una fanática, que se encontraba en hall del aeropuerto, registro con su smartphone el instante del beso del adiós y lo subió a las redes.

“Pampita despidiéndose de Robert en Ezeiza antes de partir con amigas a Ibiza. Love is in the air”, escribió la usuaria en su cuenta. Luego, la misma conductora pampeana compartió la imagen en sus stories de Instagram agregando: “encantada con la postal". Finalmente, Pampita hizo su esperada llegada a la maravillosa isla de Ibiza y aprovechó su primer día en la playa.

Mientras en el verano ibérico, la modelo hacía una entrada en la arena con una microbikini verde, el líder de Republicanos Unidos oficializó su campaña de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El legislador porteño anunció el sábado que mantendrá su precandidatura como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y competirá en la interna que Juntos por el Cambio (JxC) que se desarrollará el 13 de agosto.

De esta manera, García Moritán se medirá con Jorge Macri (PRO) y Martín Lousteau (UCR), luego de que tanto Graciela Ocaña como Ricardo López Murphy declinarán sus postulaciones de cara a esos comicios. Una labor que comienza ahora, mientras su pareja disfruta del verano ibérico.