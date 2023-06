Luis D'Elía: "A Cristina la veo errática, sin proyecto ni discurso"

“Le agradezco mucho esta fórmula a Cristina Fernández porque para el votante kirchnerista no significa nada, eso juega para nosotros. Si decis Guillermo Moreno y Luis D’Elia, podes no estar de acuerdo con nosotros, pero en la década ganada, al lado de Néstor Kirchner, jugamos un papel muy fuerte", sentencia Luis D'Elía sobre la nueva fórmula de Unión por la Patria, encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, un binomio sin kirchnerismo.

"A Cristina la veo errática, sin proyecto ni discurso, ella podría haber sido la jefa del movimiento nacional y popular pero eligió ser la jefa de la Cámpora, una estructura sectaria, hecha de arriba para abajo, sin alma, sin gestión”, castiga el piquetero, dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires,

“Cristina Fernández de Kirchner tiene una visión bastante ecléctica de la realidad, ella en la década de los 90 colaboraba con el menemismo, después cambió y tuvo una postura muy digna. Yo soy uno de los que creó los movimientos sociales, la vida no terminó el día que cayó derrotada la juventud peronista hace 45 años, pasaron muchas cosas que ella no rescata”, siguió D'Elía en diálogo con El Disparador (Delta 90.3)

“Wado de Pedro no remitía a nada porque él no fue el protagonista de la década ganada, no es su culpa porque era muy joven. Cristina Fernández de Kirchner cuando habla de la generación diezmada, se olvida primero de que eso sucedió hace 45 años y segundo se morfa entero décadas de la política argentina que fueron muy movidas”, agrega D'Elia, hoy en alianza con Guillermo Moreno.

“Creo que podemos hacer una gran elección, la gente no quiere candidatos hijos del marketing, sociales demócratas o neoliberales. La gente no cree en estos extremistas de centro que cuando llegan no hacen nada. En Guillermo Moreno tienen ese recuerdo clarísimo de que cuando tuvimos el epicentro de la década ganada, el corazón era, por un lado, él”, celebra el precandidato a gobernador.

“Nuestra fórmula plantea la industrialización del país, estamos de acuerdo con ser proveedores del mundo en alimento, litio, gas, commodities, etcétera, pero queremos valor agregado. Queremos que una parte de las baterías las hagan acá, por ejemplo. La principal preocupación de la Provincia de Buenos Aires es la inseguridad, estamos a 5 minutos de ser Rosario, con una brutal complicidad entre la política de algunos intendentes, la bonaerense y sectores de la justicia que son los contenedores del narcotráfico”, concluye sobre sus propuestas,

por R.N.