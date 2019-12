El show de Ana Rosenfeld en Instagram tras la suspensión

Ana Rosenfeld no tiene paz. Cuando no se ve envuelta en algún escándalo por sus mediáticos clientes, le explota un problema que inician sus colegas. Y el que le apareció este miércoles podría conllevar una gravedad inusitada, porque la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados le suspendió la matrícula para ejercer su profesión, aunque la sanción no estaría firme si la letrada apela.

Lo primero por lo que protestó Rosenfeld es porque no había sido notificada de la sanción y los medios de comunicación ya se habían enterado. Para cuando le explotó el celular con los llamados y mensajes de los periodistas para que les respondiera qué estaba sucediendo, la abogada estaba en otro escándalo.

Y había usado Instagram para hablar al respecto: “Recién llego a la oficina, todo el día en tribunales, audiencias y hasta el médico. Ahora voy a Net a hablar de todo: para los que dicen cualquier cosa, nunca se dijo un monto del juicio de Rocío Oliva y Diego Maradona”, dice el video de la mediática letrada, que tiene más de 300 mil seguidores en esa red social.

Pero rápidamente tuvo que cambiar de capítulo. El show se mudó hacia el caso Darthés. Sentada en un banco, en otro lugar de su muy coqueto estudio jurídico, dijo: “No he sido notificada de ninguna sanción, cosa que es totalmente antitética por parte de la Sala I del Tribunal de Disciplina. Me enteré por la prensa y por los que me llamaron para solidarizarse conmigo. Les cuento que hasta que la Corte Suprema no confirme esta decisión seguiré siendo abogada en Capital y en todas las jurisdicciones donde ejerzo”, dijo sobre la acusación. Y luego se defendió: “Jamás revelé ni revelaré lo que me dijo Juan Darthés. Solo tomé la decisión como mujer de apartarme del caso”.

El 10 de diciembre del 2018 Ana Rosenfeld anunció, a través de su cuenta de Twitter, que renunciaba al patrocinio legal de Darthés, a quien había defendido en la causa que le inició la actriz Anita Co por acoso sexual. Al día siguiente se hizo pública la denuncia de Thelma Fardin por violación en Nicaragua. En ese momento, la abogada explicó que “nunca defendería a una persona acusada o denunciada” por un delito de este tipo. Las consecuencias de aquella decisión llegaron hasta hoy con la decisión del Tribunal de Disciplina.

La denuncia contra Rosenfeld fue presentada por el abogado Francisco Oneto y por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. A pesar de la decisión del Tribunal de Disciplina, la sanción aún no está firme.

Fuentes del Colegio Público de Abogados explicaron cómo seguirá el tema: “Ahora se mandan las notificaciones a Rosenfeld, que tiene unos días para apelar. Si lo hace, esto pasa a la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que tiene que confirmar, cambiar o rechazar la sentencia que impuso el Colegio. La sanción no estará firme hasta que actúe la Cámara y ella puede seguir ejerciendo perfectamente”. Mientras tanto, la letrada seguirá ejerciendo sin problema alguno. Y publicando en su cuenta de Instagram parte de su vida: un coctel muy efectivo y que funciona a la perfección en su carrera.

por R.N.