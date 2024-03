Estela de Carlotto denunció tener el teléfono “pinchado”

“Tengo intervenido el teléfono, no les conviene que hable”, mencionó Estela de Carlotto en una entrevista radial, realizado por Mauro Federico, para el programa Wake up de Delta 90.3. En el reportaje, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dio detalles de la movilización que se va a desarrollar el domingo 24 de marzo en conmemoración a los desaparecidos por la dictadura cívico militar.

“El domingo se está invitando a todo el pueblo que quiera acompañar en esta fecha tan importante en la Plaza de Mayo, aunque estén todas estas mentiras que se están imponiendo desde el Estado para poder decir la verdad de que son 30.000, y ya no necesitamos demostrarlo”, destacó la titular del organismo, y acotó: “Estamos preparando el discurso general de cada organismo de Derechos Humanos y la convergencia de otros grupos que nos acompañarán en este mismo día”.

Referente a la postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre el acto conmemorativo, Carlotto expresó: “No escuche a la vicepresidenta, y lo que diga ella no me interesa porque ella es una persona mala que desgraciadamente está ocupando un cargo político y desde ese lugar miente mucho, porque esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber qué pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”.

Pero no solo disparó contra la segunda en el mando del Poder Ejecutivo, la titular de Abuelas apuntó contra los ministros de Defensa y de Seguridad del gobierno nacional. “Lo que quiere Pietri y Bullrich es estar confrontados con el pueblo, pero el pueblo quiere tener paz y una buena convivencia, el mismo espera que lo respeten. Varios de ellos que están en la Presidencia deberían de estar en la cárcel por los delitos que cometieron. La paz es necesaria y hay que confrontar el odio”, destacó Carlotto.

En medio del reportaje, se escucharon varios pitidos provenientes del teléfono de Estela de Carlotto que interrumpían las respuestas de la entrevistada. Federico sorprendido intentó seguir con la nota, pero al momento de contestar la referente de los derechos humanos, los ruidos volvían a aparecer. Carlotto reconoció que le viene sucediendo de hace tiempo estas interrupciones. “Mi teléfono está intervenido, no sé qué pasa, me parece que no quieren que hable. Están escuchando la conversación y claramente no quieren que hable”, concluyó la abuela.

por R.N.