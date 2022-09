Depresión, ansiedad y suicidios: 5 casos de Hollywood que ilustran el lado oscuro de la fama

La industria de Hollywood ha dado grandes películas, pero el ritmo vertiginoso, la presión y obsesión por el éxito, junto a la sobre exposición por la que pasan sus actores, muchas veces han provocado daños que a menudo se han vuelto irreparables. Uno es el caso de Zac Efron, la estrella de la clásica “High School Musical”. En 2017, el joven actor protagonizó la versión fílmica de la famosa serie de los 90’s “Baywatch”, para la cual tuvo que someterse a una rigurosa preparación física que le permitiera mantener el cuerpo escultural que el papel le exigía. Pero nada fue tan fácil, ya que recientemente le reveló a “Men´s Health” que el ritmo de trabajo que tuvo le produjo ataques de ansiedad, depresión, e incluso agorafobia (miedo a los espacios abiertos). Y llegó a desarrollar insomnio. “La pasé muy mal. Ahora estoy volviendo a centrarme”, contó.

Zac Efron

El caso de Efron no es el único. En julio de 2007, Owen Wilson (“Zoolander”, “Medianoche en París”) intentó quitarse la vida cortándose las venas. Luego de ser intervenido en el Hospital St. John, en California, le diagnosticaron un cuadro de "depresión severa". En su caso, la vorágine de la fama no era el único disparador: su ex pareja, la actriz Kate Hudson, había comenzado a salir con Dax Shepard. Y la noticia, junto a una marcada adicción a la cocaína y la heroína, habían devastado a Owen al punto de casi perder la vida.

Owen Wilson

Las estrellas adolescentes son un clásico a la hora de enumerar historias de vida complicadas. Sin ir más lejos, Las integrantes de “Juego de Gemelas” y de “Chicas pesadas” tuvieron un derrotero lleno de excesos de alcohol y drogas. Lindsay Lohan es uno de esos casos. La actriz que había sido condenada a tres meses de prisión por conducir ebria y por posesión de cocaína, posteriormente recibió el beneficio de la libertad condicional, el cual violó en 2010, hecho que la llevó a pasar 5 horas presa. Esto sumado a que no cumplía con las oras de servicio comunitario que le había impuesto la Justicia, la obligó a tener que cumplir una sentencia que se fue extendiendo en el tiempo más de lo marcado.

Lindsay Lohan

Heath Ledger, el actor que conquistó al público con su interpretación de El Guasón en “Batman, el caballero de la noche” y por el personaje homosexual que rompipó tabúes de “Secreto en la montaña” es otro de los casos más resonantes. En 2007, Ledger confesó que problemas de insomnio y ansiedad. Su muerte, un año después, fue el fatal desenlace que provocó una mezcla de medicamentos que el actor tomó para intentar controlar sus patologías. El director de cine Matt Amato reflexionó sobre Ledger: “Quería fama y cuando la consiguió ya no la quería”.

Heath Ledger junto a Jake Gyllenhaal en "Secreto en la Montaña".

Si hay un caso icónico de lo que la fama y los “flashes” puede hacer con una estrella es el de Marilyn Monroe. La blonda favorita de Estados Unidos se volvió un ícono del cine, con películas como “Una Eva y dos Adanes” y “El príncipe y la corista”, pero su vida personal estaba copada por la oscuridad.

Marilyn Monroe

Su frágil personalidad y la presión de la fama le provocó graves problemas psicológicos, además de adicción al alcohol y los medicamentos. Su muerte sigue aún envuelta en un misterio. La versión oficial sostiene que se suicidó consumiendo barbitúricos, pero la extraoficial asegura que habría sido asesinada por sus vínculos con el poder: principalmente como amante del ex presidente de EE.UU. John F. Kennedy. Recientemente se estrenó “Blonde”, película basada en la novela de Joyce Carol Oates, que retrato el lado más oscuro de la vida de Marilyn y del precio que tuvo que pagar.