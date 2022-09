Juliana Awada se suma a la lista de ex primeras damas que sacan libros

Juliana Awada lanzará “Raíces”, su primer libro, sumándose así a la lista de ex primeras damas que se volcaron a la escritura. La única diferencia entre el de la esposa de Mauricio Macri y el resto está en la temática. Mientras personalidades como Michelle Obama o Hillary Clinton publicaron revelaciones sobre sus historias de vida o momentos de decisiones políticas difíciles, Awada apunta a los consejos de vida sana y alimentación saludable. Tendrá tapas duras y costará 10 mil pesos.

El hecho de que primeras damas lancen sus propios libros es una tradición arraigada fundamentalmente en la cultura política estadounidense. Sin ir más lejos, uno de los casos más paradigmáticos es el de Michelle Obama. La esposa de Barack Obama, el primer Presidente negro de Estados Unidos, tiene varias publicaciones hechas. Su libro más conocido fue “Mi Historia”, donde cuenta sus orígenes humildes en el sur de Chicago, la historia con su marido, su etapa en puestos de alto rango y el trabajo social que ha realizado con niñas y mujeres. El libro fue tan exitoso que tiene también su versión documental en la plataforma Netflix. También escribió “Becoming”, un libro motivacional para los jóvenes lectores, y, como Awada, uno sobre la vida sana: “American Grown”.

Hillary Clinton, esposa del ex mandatario norteamericano Bill, también publicó varios libros, entre los que se destacan sus memorias “Historia viva” y “Decisiones difíciles”, donde narra su experiencia como secretaria de Estado entre 2009 y 2013. Este último, incluso, logró ocupar el primer puesto de la lista de los más vendidos del New York Times. En “Lo que pasó”, otro de sus textos, cuenta su experiencia como candidata a Presidenta. Y su pasión por la escritura la llevo incluso a animársele a la ficción, con “Terror de Estado”, un thriller que realizó en colaboración con la consagrada escritora de novelas de misterio, Louise Penny.

Pero los Demócratas norteamericanos no son los únicos en tener damas escritoras. Bárbara Bush, esposa de George Bush padre, también escribió libros. “C. Fred's Story” fue publicado en 1984 y es un libro en el que ella habla sobre su propio perro, Fred. El mismo fue reimpreso diez veces. Aunque también escribió sus memorias, en 1994. Y en 2003, “Reflexiones: la vida después de la Casa Blanca”. Y su nuera Laura, esposa de George Bush hijo, escribió “Spoken from the heart” (“Hablando desde el corazón”), una autobiografía en revela algunos de los aspectos más polémicos de la presidencia de su marido como la invasión a Irak y su oposición al matrimonio igualitario.

En Latinoamérica también hay ejemplos de primeras damas escritoras. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, es uno de los casos paradigmáticos, ya que decidió desvincularse de esa figura y se enfocó en escribir sobre hechos históricos. Gutierrez doctora en teoría literaria y periodista. Y publicó libros como ​​”Memoria artificial en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, texto que nació a partir de la investigación que realizó para la maestría en la Universidad Iberoamericana de Puebla; y una novela: “Larga vida al sol”, en la que cuenta la historia de una comunidad fundada a orillas de una laguna selvática.