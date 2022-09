Susana Giménez vs. la China Suárez, por la biopic de Guillermo Coppola

En Argentina hay varios ejemplos de biopics basadas en personajes icónicos como Gilda, Sandro, Rodrigo y hasta Diego Armando Maradona, entre otros. Y esta vez le llegó el turno a Guillermo Coppola, quien tendrá también una serie basada en su vida y será producida por Star+ y se llamará “Guillermo Coppola, el representante”. Pero antes de comenzar las grabaciones ya desató un escándalo, porque Susana Giménez exigió no ser interpretada por Eugenia "La China" Suárez.

Era imposible que Susana Giménez no aparecerá en la serie. Y esto generó su interés y reclamos. Según trascendió, habría habido un cambio en la actriz que encanará a la diva de la tv y ahora sería interpretada por María Campos. Sucede que cuando Susana se enteró de esto pidió estar al tanto de quién la iba a interpretar y de "cómo la iban a vestir", contó el propio Coppola. Pero, además, hizo otro pedido muy especial: que la actriz China Suárez no fuera la encargada de interpretarla, ya que no le gustó cómo lo hizo en la serie de Sandro. "No me gustó y se lo dije. Lo hable con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije 'Mirá, no me gustó'. Decía cosas fuera de época: 'Mi amor, mi amor? y yo no había empezado ni con la televisión", dijo la diva.

Pero las noticias tensas fueron pocas. Las grabaciones de los 8 capítulos que tendrá la serie de Coppola, dirigida por Ariel Winograd, empiezan a en octubre, y esa es una de las noticias que, aseguró Guillermo, lo ponen feliz. "A esta altura es un regalo que tantas plataformas se hayan interesado en el desarrollo de una serie. Estoy super agradecido. No a todos les pasa", dijo el empresario.

El argumento de la serie girará en torno a la relación de Coppola con Diego Armando Maradona, así como también el vínculo entre él y algunas de las figuras más importantes del fútbol y del espectáculo. Y quién será el encargado de encarnar al empresario será el actor Juan Minujín. “Me encanta que Juan Minujín haga de mí”, manifestó el manager.

Juan Minujín será el encargado de interpretar a Coppola en la serie.

Coppola explicó que llamó a todas las personas que aparecerán en la serie, para que estén al tanto, como por ejemplo a Daniel Scioli, Karina Rabolini y Alejandra Pradón, entre otros. “Después ellos hablan con gente que está vinculada, pero todos dijeron que sí, poniendo sus lógicas condiciones", reveló. La razón por la que se tomó esta molestia es porque, según contó, nadie le avisó ni consultó nada a propósito de cómo usaron su imagen en la serie “Maradona: Sueño Bendito”., lo que causó que él demandara por una suma millonaria a la producción de esa serie, alegando que maltrataron su imagen al mostrarlo como alguien a quien la salud de Maradona no le importaba. "Para que lo atiendan lo llevé yo arriba una camioneta, lo subimos con el médico, que fue el que le salvó la vida”, recordó sobre una de los momentos más críticos de la vida de Diego.

La cantante y actriz María Campos será la encargada de interpretar a Susana Giménez.

Como siempre que una serie toca aspectos de la vida real y de personas vivas, no todo el mundo está contento con la noticia. La periodista Analía Franchín y la ex-vedette Amalia “Yuyito” González, ambas ex parejas del empresario, pidieron no formar parte de la serie. “No quiero saber porque sé que voy a tener que salir a responder, como me pasó con la serie de Maradona”, explicó Yuyito, quien ya se había sentido incómoda por cómo se mostró su imagen en la serie de Maradona.