La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en contra de la misa antiaborto de la Iglesia

A dos días de la misa que organizó la Conferencia Episcopal Argentina en la Basílica de Lujan, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico sacó un comunicado repudiando la iniciativa de la Iglesia. "El lema elegido es “Sí a las mujeres, sí a la vida”. Este lema expresado en la voz de la institución eclesial no es solo un aparente oxímoron. Es la prueba irrefutable del cinismo histórico con que se conduce la iglesia respecto a sus conductas criminales para con las mujeres", expresaron.

En el documento detallaron cinco puntos por los que consideran que la resolución de la institución religiosa es hipócrita. Entre ellos, ponen énfasis en la subordinación de la mujer y los abusos sexuales que se cometen en la Iglesia. "Sostenemos que 'Sí a las mujeres, sí a la vida' es un nuevo disfraz perverso e hipócrita, utilizado para obstaculizar la sanción de una ley laica, de un Estado Constitucional de Derecho que no puede hacer depender el ejercicio de las libertades de las mujeres, de una institución históricamente misógina y prebendaria. Son los intereses de las mujeres y no los del papa católico los que deben prevalecer en un estado y sociedad laicos", escribieron en el comunicado.

Hace unas semanas, la Conferencia Episcopal publicó una invitación para todos los obispos "en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto de legalización del aborto". Frente a esto, desde la Red de Sobrevivientes contestaron: "Están representados por un papa que levanta la voz para no perder el control y el protagonismo en la opresión del cuerpo y las decisiones de las mujeres para mantener vivo el mandato de reproducción obligatoria. Pero que no levantó la voz cuando las mujeres eran torturadas y desaparecidas, ni cuando robaron sus bebés, ni se manifestó frente a la apropiación de tantos. Un papa que no hace nada por abrir los archivos ni por depurar de manera efectiva de pedófilos a su institución que sigue generando víctimas de abuso eclesiástico de manera global".

Además de la misa del 8 de marzo, la Conferencia Episcopal Argentina y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) convocaron a sus fieles a realizar una oración en conjunto el próximo 22 de marzo a raíz de la presentación del proyecto para la legalización del aborto de Alberto Fernández.