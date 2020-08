La retirada de Alfredo Casero: “No quiero hablar más de política”

En los últimos años, Alfredo Casero se volvió un referente de la oposición kirchnerista, haciendo fuertes críticas a ese sector político. En redes sociales y en programas de televisión, se volvió la voz de quienes no comulgaban con las medidas K. Pero ahora, se cansó de eso.

En un video de entrecasa que compartió con sus seguidores habló de su deseo de volver a lo cómico y dejar la política. Después de mencionar que en Córdoba “había movida” con Schiaretti, se retractó: “No se que pasa pero no quiero hablar más de política, no quiero que tengamos más eso en la cabeza. Me niego a ir a un programa a hablar de política para hacer un chivo de mi show, porque no tiene nada de política. Entonces no puedo mentirle a nadie porque no tengo más ganas de hablar de esto porque ya es algo imposible”, señaló.

Sin embargo, rápidamente hizo una excepción. Podría ser flexible con su decisión si lo invitaran a un programa en particular. “Sí, si tengo que ir a lo de Juanita, porque juanita es un amor, es tan linda. Una persona tan buena gente, me gusta ir. Las quiero a las Tinayre. A la Legrand y a las Tinayre, son gente linda”, afirmó.

Por lo demás, fue tajante en su decisión de dejar la política de lado por un tiempo. “Tenemos que poner la mente en otro lugar, esperar hasta que esto pase, ver que queda entre las ruinas y darle para adelante en lo que haya que hacer para mejorar”, aseguró.

Hacia al final del vivo, hizo un análisis del panorama actual. "Acá no tiene que haber mas partidos políticos. ¿López Murphy va a venir a salvar la Argentina? ¿Espert? Voy a hacer todo lo que pueda porque no me van a doblegar. Si me voy es porque ya no voy a poder más, porque este es el lugar donde tengo que estar. Es un esfuerzo grandísimo no bajar los brazos. Por eso también mucha gente prefiere estar del lado que pega, y no del lado que recibe. Ahora nos ponen a nosotros del lado que recibe, y es una actitud lo menos pacífica y buena. Denle bola a algunos artistas que sigan", concluyó.

por R.N.