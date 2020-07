El 55% de los estudiantes secundarios no tiene contacto con sus maestros

El 31% de los 10.5 millones de alumnos en Argentina, no tiene devolución por parte del docente, y el 23,4% de los alumnos no tiene contacto. El 18% de los adolescentes de entre 13 y 17 años no cuenta con Internet en el hogar, y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para realizar sus tareas escolares (el porcentaje aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas estatales).

“Desde una perspectiva social, la crisis muestra otras aristas cuyo impacto aún cuesta medir, pero sin duda tendrán importantes efectos negativos al corto, mediano y, quizás, largo plazo”, marca el informe de la ONU sobre escolaridad, basado en datos aportados por UNICEF.

Los expertos ya hablan del proceso de "desaprendizaje". Y sucede a pesar de la puesta en marcha del Programa Nacional Seguimos Educando que implementó el el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y que incluye contenidos online y orientaciones a docentes y familias.

La principal razón sería la deserción digital, potenciada por la falta de conectividad en algunos casos, pero también por el deficiente contacto con los docentes y la falta de evaluaciones e incentivos: Trotta adelantó en abril que todos los alumnos pasarán de grado este año.

“Se advierte una menor asignación de tareas en los hogares que albergan exclusivamente a niños y niñas menores de 6 años”, explica el informa, debilitándose el proceso educativo en la primera infancia. Y la desconección con la excuela potencia el problema del hambre: el 80% de las escuelas de gestión estatal ofrecen desayuno, almuerzo o refrigerio.

El 51% de las madres manifiestan verse superadas: el 68% de los estudiantes recibe apoyo de ellas para realizar los deberes, y sólo 16% tiene ayuda de sus padres. Y estos porcentajes se distancian en hogares de bajos recursos: sólo el 10% de los padres colabora en la educación que recae fundalmentalmente en las madres: 76%.

por R.N.