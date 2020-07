Alerta coronavirus: ¿Cuánto pesa el fumar en los factores de riesgo?

Dos semanas después de que se decretara la cuarentena, el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense decidió observar de cerca el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) para saber si había relación entre muertes por Covid-19 y tabaquismo. De acuerdo a su primera conclusión, en el 18,72% de los fallecidos por coronavirus se pueden detectar factores de riesgos preexistentes vinculados al hábito de ser fumador, de haber sido fumador o de tener como patología preexistente la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). En otras palabras: las patologías asociadas al tabaco en Argentina representan un importante universo dentro de los fallecimientos por COVID 19.

“Los datos los obtuvimos a través del seguimiento que hicimos de la plataforma SISA, en la que hay un apartado en el que se puede observar en detalle la situación de los fallecidos según la presencia de enfermedades preexistentes”, explicó a NOTICIAS Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires y titular del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de B.A.

El funcionario explicó que este relevamiento se modifica a diario: “Al día de hoy, las cifras actualizadas de la provincia dan 1559 fallecidos. Cuando se categoriza la situación por enfermedades preexistentes, se registran personas fallecidas con EPOC en 127 casos, ex fumadores en 101 y a fumadores como 60. Cuando uno realiza la sumatoria de estas tres enfermedades preexistentes, el total resulta cercano o superior -según el día- a la diabetes”, subrayó Martello.

“En provincia de Buenos Aires, los indicadores muestran una incidencia directa del tabaquismo apenas un poco menor en los fallecimientos por coronavirus, siendo los principales factores de riesgo preexistentes la hipertensión arterial y la diabetes”, concluye el informe.

Adicción. Según el Observatorio, el confinamiento tuvo un fuerte impacto en el consumo de distintas sustancias, especialmente tabaco y alcohol.

De hecho, un estudio que hizo el organismo con 506 entrevistas online entre los días 5 y 7 de abril, determinó que -en aquel momento- 2 de cada 10 bonaerenses ya habían incrementado la ingesta de alguna sustancia que ya consumían antes del aislamiento. Sobre ese total, casi el 40% fumó más tabaco/cigarrillos desde el inicio del aislamiento, mientras que el 2,3% incrementó el uso de vaporizadores/cigarrillos electrónicos.

Para Martello, estos números son la prueba de la necesidad de una reforma en las leyes. “Las legislación vinculada al tabaquismo en Argentina ya cumplió 20 años. Hay que actualizarla porque mutaron las formas de comercialización. En aquel entonces no existían las redes sociales, por ejemplo. Hoy las empresas tabacaleras, frente a distintas prohibiciones, han apuntado ahí su estrategia publicitaria. Allí encuentran un canal no regulado de publicidad y, además, pueden acceder a un público cada vez más joven. Incluso, han cambiado las modalidades de la producción, inclinándose hacia los cigarrillos saborizados y el vapeo, que no existían hasta hace un tiempo”, insistió Martello.

En el contexto de la pandemia, el funcionario reconoció que aunque existen campañas de concientización en la provincia de Buenos Aires, “deberían profundizarse y mucho más teniendo en cuenta estos números”.